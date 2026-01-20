LA CASA ESTÁ EN ORDEN

Raúl Jalil designó a su hermano al frente de la mina que le cedió Milei y sumó a otro alfil de Corpacci

El gobernador de Catamarca no da puntada sin hilo en su apuesta por la minería. Control del yacimiento Aguas de Dionisio y alianza de hierro con su socia K.

Por Letra P | Periodismo Político
Lucía Corpacci junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil

Lucía Corpacci junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, dio otro paso en su apuesta por la minería con la reconfiguración de un área estratégica del Ejecutivo y del directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), la empresa que controla tras negociar con la Casa Rosada que el Estado nacional se retirara del órgano directivo.

El movimiento le devuelve la presidencia de YMAD a su hermano Fernando Jalil y a la vez compensa a su socia local, la senadora cristinista Lucía Corpacci, con quien mantiene una alianza indestructible en la provincia pese a las diferencias que mantienen en sus posicionamientos a nivel nacional.

Este lunes el mandatario catamarqueño ascendió a la secretaria de Desarrollo Minero, Teresita Regalado, y la designó al mando del Ministerio de Minería. De esa cartera salió Marcelo Murúa, un dirigente ligado a la exgobernadora, que ahora asumirá como director de YMAD.

En paralelo, Fernando Jalil será confirmado en los próximos días como nuevo presidente de YMAD. El dirigente dejará el directorio y regresará al cargo que había ocupado entre 2020 y 2024, durante la presidencia de Alberto Fernández, antes de ser reemplazado por Juan Pablo Limodio, designado por el gobierno de Javier Milei.

Reordenamiento de la joya de la minería

El puesto que deja vacante el hermano del gobernador será ocupado por Murúa, funcionario que es considerado un alfil político de Corpacci. El otro director seguirá siendo Ángel Mercado, quien cumple esa función desde 2013 y también es cercano a la senadora kircherista. Estos movimientos reafirman lo que viene contando Letra P: las diferencias entre el sector kircherista con el gobernador no son suficientes para romper el orden interno del peronismo catamarqueño.

Fernando Jalil, hermano del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil
Fernando Jalil, hermano del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil

Fernando Jalil, hermano del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil

La recuperación de la presidencia de YMAD se concretó luego de extensas negociaciones con el gobierno de Milei. A comienzos de año, el gobernador celebró públicamente la salida del Estado nacional del esquema de conducción del ente.

“Es una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo minero, generar empleo y asegurar que los recursos vuelvan a la provincia”, expresó el mandatario en las redes sociales al confirmar el acuerdo alcanzado.

El ida y vuelta de Raúl Jalil con la Casa Rosada

Luego de que el Estado nacional resolviera salir de la empresa, Catamarca volvió a tener mayoría en el directorio del complejo minero, que además de un presidente está integrado por dos vocalías correspondientes a la provincia y otras dos que están en manos de la Universidad Nacional de Tucumán.

A pesar del toma y daca entre Jalil y la Casa Rosada del que YMAD es máximo exponente, el oficialismo provincial descarta que el entendimiento condicione el comportamiento de sus espadas legislativas en el Congreso en medio de la discusión por la reforma laboral.

“El presupuesto lo aprobamos porque es necesario tenerlo. Con respecto a la reforma, es para discutirlo. Hay cosas en las que podemos tener coincidencias y otras que no”, indicó a Letra P una fuente cercana al gobernador y aseguró que aún el mandatario no tiene una posición tomada.

“A lo que afecte a la provincia le diremos que no”, concluyó.

