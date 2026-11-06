Patricia Bullrich presiona a Milei: pide la ley de ludopatía y prepara una cumbre con su tropa del Senado

Patricia Bullrich continúa con su plan de desmarcarse de Javier Milei para mostrarse como alternativa presidencial en 2027. La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) del Senado propone una agenda propia, que incluye la ley de ludopatía aprobada en Diputados y cajoneada por el oficialismo. Además, hará una cumbre con los más fieles de su bancada.

Este viernes, a través de su cuenta de Twitter, Bullrich pidió debatir los proyectos para regular el mercado de apuestas, en la previa del arribo de León XIV y justo cuando la Iglesia reclama no dejar caer la iniciativa avalada hace dos años en la cámara baja. "La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a las familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos. Vamos a tratar esta ley en las próximas semanas. Hay que ponerle límites", posteó. El senador Agustín Coto , uno de sus leales, replicó su planteo.

Como explicó Letra P , la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) juntó firmas para que se trate el proyecto aprobado en Diputados, que prohíbe la publicidad del juego en cualquier plataforma. Milei no está de acuerdo. Su bloque votó en contra y, en mayo, presentó en el Senado una iniciativa más laxa: sólo combate el juego ilegal y pone algunas restricciones a la promoción. Si Bullrich apura el texto de la cámara baja pondrá otra vez al Gobierno en una situación incómoda.

Los asesores de Bullrich trabajan en una próxima reunión para mostrar músculo político. Pretenden juntar a dirigentes de todas las provincias que participaron de la última campaña presidencial con los compañeros de bloque de la senadora que están dispuestos a seguirla hasta las últimas consecuencias.

La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos. Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites.

La lista de fieles en la cámara alta es corta pero podría ampliarse. Por ahora, se anotaron Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero , de Córdoba. Pablo Cervi es cercano a la exministra, pero este miércoles participó de un evento con Karina Milei .

El fueguino Coto es el senador que más trabaja junto a la exministra. Aun así, no está de acuerdo con romper la bancada oficial. La puntana Ivanna Arrascaeta viene mostrándose cerca de Bullrich. Es rival política en San Luis del presidente provisional, Bartolomé Abdala. Otra senadora valorada por la legisladora porteña es la fueguina Belén Montes de Oca.

En la bancada libertaria del Senado no hay ánimos de ruptura. Bullrich quiere prepararse. En cualquier caso, no será fácil que El Jefe le permita continuar en su cargo en marzo y por lo tanto empezó a contar a sus fieles.

"Nosotros no nos vamos. Buscamos fortalecernos, porque de los 56 puntos que obtuvo Milei en el ballotage, una parte es nuestra", sostuvo ante Letra P uno de los armadores de la jefa de bancada. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a este medio que no hay vocación de pedir un cambio de autoridad en el Senado a la brevedad. "Sería todo derrota para nosotros", explican. La elegida para un eventual reemplazo es la neuquina Nadia Márquez.

LA INTERNA LIBERTARIA Mensaje a Bullrich: Karina Milei armó un acto secreto con Menem, Márquez y funcionarios de Caputo



Fue en el auditorio de Diputados: fueron invitados miembros del Gabinete y legisladores



@mauriCanta pic.twitter.com/HEYkyGX6Q1 — LETRA P (@Letra_P) November 5, 2026

El desafío más grande

Bullrich alteró el escenario político el último martes, cuando difundió una foto con los 15 diputados de LLA que responden a sus órdenes. Se reúnen desde marzo, pero en esta oportunidad la senadora decidió mostrar una imagen y desafiar al Gobierno. El mensaje fue claro: si quiere tener una ley, Milei deberá negociar con ella.

Además de coordinar una mayoría en la cámara alta, puede romper el bloque oficialista en el recinto vecino, donde su quincena de diputados alcanza para quitarle a LLA el tercio de los votos que le permitirían sostener un eventual veto presidencial. La postal bullrichisista alteró a Karina Milei, quien no tardó en reaccionar. Este miércoles lideró un acto secreto con Martín Menem, Márquez y funcionarios cercanos a Santiago Caputo. Fue una escena pensada para que la senadora se sintiera rodeada.

La pelea con Márquez, en el corto plazo, no es por la jefatura de bancada sino por la presidencia de la Comisión de Acuerdos, que tras la muerte del libertario Juan Carlos Pagotto quedó a cargo del radical Maximiliano Abad. Habrá audiencias el 17 y el 18 y Márquez quiere ser elegida para reemplazarlo, pero los aliados no facilitan los votos.

El conflicto ocasionó una dura discusión de Bullrich y la neuquina en la última reunión de LLA, previa a la sesión. La pelea se enmarca además en la elección de miembros para el Consejo de la Magistratura. La senadora quiere sostener a Juez. Karina pide por Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita.

Los diputados de Patricia Bullrich.

Unidad con fórceps

En el bloque libertario del Senado no imaginan una ruptura. "Márquez puede ser querida por Karina, pero no tiene empatía con la bancada y mucho menos con los aliados. No es buen negocio para Karina pedirle que se quede con la presidencia", sostuvo ante Letra P uno de los senadores más activos.

Otras fuentes del bloque oficialista consultadas sostienen que la neuquina, si quisiera imponerse, podría tener el respaldo del ala dura del oficialismo y habrá un amplio sector de la tropa libertaria que no participará de la interna. "La discusión es todo derrota", coinciden. El problema que tiene Karina es que excandidata presidencial maneja las sesiones a su gusto y por lo tanto no puede dejarla a cargo de la agenda en marzo.

Por caso, durante la reforma de la carta orgánica del Banco Central, la senadora hizo cambios en acuerdo con el peronismo y fueron avalados en el recinto. Ese día, Lule Menem llamó a varios senadores de LLA para resistir pero recibió siempre la misma respuesta: "Hablen con Patricia". En el bullrichismo confirmaron a este medio que estos gestos de diferenciación seguirán.

Los últimos comunicados de la senadora lo confirman. Este jueves, se expresó a favor de la libertad de prensa. "Es el primer control del ciudadano", remarcó. Un día antes, había presentado un proyecto para declarar la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual infantil, un tema que pronto se tratará en Diputados. Quiere que el Senado lo discuta. Cuanto antes.