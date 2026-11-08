Alerta Javier Milei: habemus en Argentina un papa contracultural en la era de las derechas extremas

El papa León XIV, Javier Milei y Donald Trump: la Iglesia se planta en la era de las extremas derechas.

La llegada de León XIV a la Argentina , proveniente de Uruguay y como escala hacia Perú , es parte de una misión pastoral anhelada por el papa, pero políticamente incómoda para Javier Milei . La presunción surge de sus choques con Donald Trump , su énfasis en la justicia social, su condena al mensaje de odio y su postura sobre la inteligencia artificial .

Los valores intrínsecamente católicos que emanan del discurso del papa Robert Francis Prevost , nacido en Chicago, Estados Unidos , y también con ciudadanía peruana, chocan de frente con los de las llamadas "nuevas derechas" . Sus enfrentamientos con el presidente de su país natal han sido frecuentes y abiertos, y no pasó desapercibido el hecho sin precedentes de que haya votado por correo en las recientes midterms que le pusieron un freno brusco al jefe de la Casa Blanca.

Milei deberá estar atento . En numerosas intervenciones, León XIV condenó los mensajes de odio que emanan del poder y a las políticas de exclusión. Al esperarlo, tal vez eso explique que el Presidente haya guardado por un rato su discurso más violento y descalificador, e incluso haya emitido un posteo de bienvenida que es un canto a la dulzura.

El abordaje de lo social también los separa. Obviamente, pocas cosas hay más adversas al paleolibertarismo de Milei, una forma extrema del darwinismo social, que la Doctrina Social de la Iglesia, que postula que el crecimiento económico no puede darse en desmedro de la dignidad humana.

Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría. Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra. Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos. ¡Lo esperamos, Santo Padre! Cc: @Pontifex_es https://t.co/UpRwJgRuqx

Cabe esperar que los mensajes del verdadero León dejen poco margen para la duda. Por un lado, por su manejo fluido del castellano, adquirido en sus casi 20 años de servicio en Perú. Por el otro, por su estilo más formal, pero tan frontal como el de su mentor, Francisco , quien lo preparó como uno de sus posibles sucesores como ejemplo de su modelo de "pastor con olor a oveja".

El papa Francisco y el entonces cardenal Robert Francis Prevost: una sucesión planificada.

Ese esquema sinodal y volcado a los pobres, proveniente de las periferias que Jorge Bergoglio reivindicaba, explica que este lo haya nombrado prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, y hecho cardenal, lo que finalmente lo proyectó al trono de Pedro.

Prevost forjó esa condición de "pastor con olor a oveja" desde los años 1980 en la periferia geográfica de Perú y, dentro de esta, en sus "periferias espirituales".

Perú, aquella periferia

Allí fue misionero, educador y, finalmente, obispo de Chiclayo entre 2014 y 2023. Fue un crítico implacable de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por Alberto Fujimori en los años 1990, así como de la violencia demencial de Sendero Luminoso y otras organizaciones extremistas. La actual presidenta, Keiko Fujimori, deberá estar todavía más atenta a los detalles de su visita que el propio Milei.

Un joven Robert Prevost encabeza protesta social en tiempos de Alberto Fujimori Captura de redes

Uno de los cruces más recordados entre Fujimori padre y el actual jefe de la Iglesia se produjo en diciembre de 2017, cuando rechazó el indulto por "razones humanitarias" que el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, le concedió a aquel. Quien era obispo de Chiclayo reprochó que no haya mediado el debido pedido de perdón a las víctimas del fujimoriato.

"El expresidente Alberto Fujimori pidió perdón en una forma digamos genérica, reconociendo en términos generales su culpa y algunos se han sentido ofendidos. Tal vez, de su parte, sería más eficaz pedir perdón personalmente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas y por las cuales él fue juzgado y sentenciado", sumó.

El nuevo Papa Roberto Prevost "Leon XIV" cuando era obispo de Chiclayo, exigía que Alberto Fujimori pida perdón a las víctimas de sus crímenes ¡Excelente! pic.twitter.com/qncrg8IISE — Chacotero (@ChacoteroPeru) May 8, 2025

Se refirió especialmente a las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas en 1991 y 1992, respectivamente, por el escuadrón de la muerte llamado Grupo Colina, dos de las más recordadas de aquel Perú.

En la primera, los parapoliciales irrumpieron en una fiesta en Lima y asesinaron a 15 personas, entre ellas un niño de ocho años, por suponer que en el lugar había guerrilleros de izquierda. En la segunda, fueron secuestrados, ejecutados, desaparecidos e incinerados nueve estudiantes y un profesor de la universidad que lleva ese nombre.

El papa Prevost, azote de Donald Trump

El nombramiento de Prevost como primer papa estadounidense, el 8 de mayo de 2025, significó un soplo de aire fresco para una iglesia nacional gravemente cruzada por el escándalo de los abusos sexuales contra menores. Pocos meses antes, el 20 de enero, Trump había dado inicio a su segundo mandato. El choque fue inevitable.

La cacería de inmigrantes sin papeles, la inclinación a la guerra del republicano y la política de desarrollo desenfrenado de la inteligencia artificial con fines bélicos dieron, entre otros elementos, motivos repetidos para sus cruces públicos.

En noviembre del año pasado, cuando las redadas del servicio de inmigración y aduanas ICE escandalizaban al mundo, León XIV expresó con claridad su repudio. "Cuando hay personas que están llevando una buena vida, muchas de ellas desde hace diez, 15 o 20 años, (no es correcto) tratarlas de una manera que es extremadamente irrespetuosa, por decir lo menos, porque ha habido algo de violencia por desgracia. Creo que los obispos han sido muy claros en lo que han dicho. Simplemente invitaría a todas las personas en Estados Unidos a escucharlos", señaló.

Ese fue solo uno de varios pronunciamientos al respecto.

El parteaguas de la guerra en Irán

Ya este año, cuando la guerra contra Irán no dejaba de escalar, dijo en su homilía del Domingo de Ramos del 29 de marzo que "Dios rechaza las oraciones de quienes hacen la guerra". Fue un golpe al corazón de la narrativa más dura del Partido Republicano y del movimiento trumpista MAGA.

Días después, el presidente estadounidense subió la apuesta y anunció que "toda una civilización morirá" si el régimen islamista no cumplía con su ultimátum para reabrir el Estrecho de Ormuz. La réplica no se hizo esperar: el pontífice se presentó ante los medios y calificó esos dichos de "verdaderamente inaceptables".

La disputa siguió. Trump mintió al atribuirle al papa la defensa de un Irán nuclear, dijo que no era su "fan" y lo calificó de "débil en seguridad".

| ¿Te parecieron adecuadas las declaraciones del presidente Trump sobre el sumo pontífice? ¿Cree usted que León XIV es el papa anti-Trump?



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El jefe de la Iglesia replicó durante un vuelo hacia Argelia.

| El papa León XIV responde al presidente de Estados Unidos: “No tengo miedo a Trump. Seguiré hablando contra la guerra. Demasiadas personas inocentes han sido asesinadas, y creo que alguien debe alzar la voz” pic.twitter.com/0RB0qnsXGr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 14, 2026

"No le tengo miedo a la administración Trump ni a decir en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí. 'Bienaventurados los que trabajan por la paz'", devolvió.

Donald Trump, Javier Milei y la inteligencia artificial

Sobre los peligros de la inteligencia artificial "habló" a través de su primera encíclica, Magnifica humanitas, del último 15 de mayo.

El escrito deplora el desarrollo autónomo de la inteligencia artificial y postula que el avance tecnológico no puede tener prioridad sobre la dignidad humana.

Magnifica humanitas, la primera encíclica del papa León XIV.

En el capítulo sobre Verdad y democracia, indica que "el uso de las plataformas digitales y los sistemas de IA aceleran los profundos cambios en la comunicación pública y política. Herramientas que podrían favorecer el debate y la participación se utilizan a menudo para construir narrativas sesgadas y difuminar los límites entre lo verdadero y lo falso, mezclando datos y opiniones. La desinformación no surge con la IA, pero encuentra hoy en ella un potente multiplicador".

En el apartado sobre El problema del desempleo, dice que "en la 'cuarta revolución industrial' esta preocupación se agudiza" y añade que "la Doctrina Social de la Iglesia insiste en que el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y de los procesos económicos, criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo".

Inteligencia artificial y guerra

Respecto de "las denominadas inteligencias artificiales", postuló que estas "no viven una experiencia, no poseen un cuerpo, no pasan por la alegría y el dolor, no maduran en las relaciones ni conocen desde dentro lo que significan el amor, el trabajo, la amistad y la responsabilidad. Tampoco tienen una conciencia moral: no juzgan el bien y el mal, no captan el sentido último de las situaciones ni asumen el peso de las consecuencias. Pueden imitar lenguajes, comportamientos, valoraciones; pueden simular empatía o comprensión, pero no conocen lo que producen, porque no residen en el horizonte afectivo, relacional y espiritual en el que el ser humano se vuelve sabio".

Más a fondo, sobre la autonomización de esos sistemas para la toma de decisiones de guerra, objetivo abiertamente perseguido por el gobierno estadounidense en la competencia con China y ya aplicado en la guerra contra Irán, el papa dijo que "desarmar la IA significa sustraerla a la lógica de la competencia armamentística, que hoy ya no es sólo militar sino económica y cognitiva".

"Desarmar quiere decir romper esta equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar. Desarmar no significa renunciar a la tecnología, sino impedirle el dominio sobre lo humano. Significa sustraerla a los monopolios, hacerla discutible, refutable, y por tanto habitable, restableciendo en ella la pluralidad de las culturas humanas y de las formas de vida", sumó.

Ese mensaje se dirige a Trump y sus políticas, pero también a Milei, a su alianza con tecnoplutócratas como Peter Thiel y su empresa de IA militar y policial Palantir, a su deseo de convertir a la Argentina en un paraíso para data centers de finalidad desconocida.

ASI FUNCIONA PALANTIR.

Se acuerdan de los escandalos de uso de datos del gobierno para propaganda politica, el ciberpatrullaje, etc?



Bueno, Palantir es mil veces eso. A proposito de que su fundador esta en Argentina reuniendoese con gente, en este hilo les cuento qué hacen y… — Javier Pallero (@javierpallero) April 21, 2026

El Gobierno sobreactuó alegría cuando se anunció la visita del papa y, tras la reciente operación en la que se le extirpó un tumor de su pulmón derecho, al confirmarse su realización. Se entregó al golpe de efecto de corto plazo del presunto éxito diplomático.

Sin embargo, será bueno hacer un poco de silencio en los próximos días y escuchar, en un castellano con acento, pero tan claro como el de Francisco, qué tiene para decirnos este "pastor con olor a oveja".