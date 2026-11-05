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Javier Milei ignora el reclamo de la Iglesia y mantiene congelada la ley de ludopatía

En el Senado no recibieron instrucciones de tratar el proyecto aprobado en Diputados, que se cae el 28 de febrero. Presión de la Conferencia Episcopal.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Javier Milei en el Congreso.&nbsp;

Javier Milei en el Congreso. 

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"Nadie nos dijo nada, por lo que no creo que pueda tratarse este año", contó a Letra P uno de los referentes del bloque libertario que tiene el tema en su comisión y espera el llamado para convocar. El Presidente envió un proyecto al Senado en mayo y la oposición denunció que se trataba de un acuerdo con los Casinos para habilitar la publicidad, que la iniciativa avalada en la cámara baja prohíbe.

El reclamo eclesiástico es para aprobar el texto de Diputados. El último fue este jueves, por parte de Marcelo Colombo, titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). “Dejar morir esa media sanción es ser parte de esa muerte silenciosa de tantos jóvenes y familias detrás de la ludopatía virtual infanto juvenil”, señaló el monseñor.

Colombo se sumó al reclamo iniciado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS), que lanzó una campaña de firmas para exigirle a la cámara alta que incluya el tema en las próximas sesiones. Si no se trata antes del 30 de noviembre, Milei debería incluirlo en un temario de extraordinarias para que el texto avalado en la Cámara baja no desaparezca del sistema.

El reclamo para aprobar la regulación a juego no incluye sólo a la Iglesia. En la última sesión, la senadora Lucía Corpacci, del Justicialismo, pidió activar el tratamiento cuánto antes. “No puede ser que las entidades deportivas hagan propaganda de esto porque la ludopatía es un problema de salud mental”, sostuvo la exgobernadora.

En Diputados también hay protestas. Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) envió una nota a las comisiones del Senado que congelaron el expediente para exigir una convocatoria, todas presididas por libertarios. La cabecera es Salud, que está encabezada por Ivana Arrascaeta, quien no tiene previstas citaciones para las próximas semanas.

Las otras comisiones que intervienen son Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, a cargo de Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita, respectivamente. El oficialismo y el PRO votaron en contra de la regulación cuando se aprobó en Diputados, el 27 de noviembre de 2024. El tratamiento estuvo atravesado por un fuerte lobby de la industria del juego.

El lobby más poderoso

Durante el debate de Diputados, la presión para no regular el juego llegó desde dos sectores. A través de un comunicado, las agencias de Loterías pidieron rechazar las regulaciones. Son controlada por los gobiernos provinciales, que tienen fuerte presencia en el Senado. Otras gestiones fueron de concesionarios de bingos como Codere y el expresidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, quien además es un militante del radicalismo y tiene cercanía a Mauricio Macri, líder del PRO.

La diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, nombró otros actores relevantes de la industria lúdica, como Federico De Achaval, dueño del hipódromo de Palermo; Ángel Tabanelli, dueño de Boldt; Daniel Mautone, de Casino Victoria; y Marcelo Rochetti, socio de Fredy Lijo -hermano del juez Ariel Lijo- en la aseguradora Caledonia y de los Bingos de Berazategui y Tandil.

Aun así, el proyecto para prevenir la ludopatía fue aprobado con 139 votos, a partir de un acuerdo entre Unión por la Patria, Coalición Cívica, Encuentro Federal, la izquierda y Democracia por Siempre, el nuevo bloque radical. La UCR y el PRO se abstuvieron y La Libertad Avanza votó en contra. Estos tres bloques habían intentado impedir el cuórum con ayuda del sector del radicalismo liderado por Emilio Yacobitti, vicerrector de la UBA.

Propuestas oficiales

La discusión más fuerte en la cámara baja fue por el artículo ocho del dictamen de mayoría, finalmente aprobado, que prohíbe la publicidad del juego en cualquier medio de comunicación, plataforma online, evento o indumentaria deportiva, con posibles sanciones a los influencers por promocionar sistemas de apuestas.

De sancionarse, con estas restricciones no podrían prosperar las publicidades de apuestas deportivas que inundaron las transmisiones de fútbol durante los últimos años. Lilia Lemoine justificó el rechazo en Diputados. "Otra vez estamos tratando que el Estado intervenga en acciones individuales. ¿Van a prohibir las redes sociales? Sólo así pueden ganar las elecciones. Porque nosotros las entendemos. Ustedes no", cerró la cosplayer.

Lejos de terminar la polémica, el proyecto enviado por Milei al Senado encendió la polémica. La iniciativa se denomina "Prevención de Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar". Tras una lectura de la letra chica, en la oposición denunciaron que la iniciativa es un traje a medida para proteger el negocio del juego online que regentean los casinos y casas de juego habilitadas.

La propuesta del Presidente se enfoca en castigar las apuestas ilegales, lo que en la práctica funciona como una protección al mercado concesionado, que además podría promocionar sus actividades con restricciones mínimas. Sólo se les prohíbe usar imágenes de menores de edad, vincular el juego online con éxito, aceptación personal o con soluciones financieras, ni promover el consumo de alcohol.

La iniciativa de Milei, además, invita a las provincias a adherirse para regular la publicidad. Los gobernadores seguirán teniendo la llave para destrabar el debate, pero antes el oficialismo debe tomar postura. Por ahora, no lo hace.

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