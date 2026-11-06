Tras el favor judicial, Javier Milei llamó a Adorni, pero en la Casa Rosada no creen que regrese a la política

Como en sus días en la cúspide del poder libertario, este viernes el teléfono de Manuel Adorni no paró de sonar desde el mediodía, cuando trascendió que la Justicia lo favoreció al cambiar la carátula de su investigación de enriquecimiento ilícito a evasión fiscal. Uno de los primeros en llamarlo fue Javier Milei , quien festejó la medida junto a casi todo el resto de la Casa Rosada .

El Presidente no fue el único en comunicarse con el exfuncionario, que renunció en junio por la polémica alrededor de su patrimonio, después de meses de desgaste político. También lo hicieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , quien lo cobijó hasta en los minutos previos a su caótica salida, y buena parte de la dirigencia más importantes de La Libertad Avanza , como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y la diputada Lilia Lemoine . También se sumaron el director del Banco Nación , y amigo personal de Adorni, Javier Lanari , y otros viejos integrantes del equipo de comunicación oficial.

A pesar de la noticia, el exvocero continuaría cultivando un bajo perfil , alejado de la función pública. "Es una buena noticia para él y su familia, pero no hay plafón social para que Adorni regrese a la política", consideraron en el karinismo. Hay un asterisco en la afirmación: "Igual es algo que debe decidir el Presidente".

Según pudo saber Letra P de múltiples fuentes del oficialismo, hubo una gran exaltación y alegría en los pasillos de Balcarce 50 apenas trascendió la novedad judicial . Los llamados al exvocero, quien de todos modos no fue sobreseído y seguirá investigado en los tribunales de Comodoro Py por evasión, fueron para felicitarlo, remarcar su inocencia y despotricar contra "las operaciones políticas y la negligencia periodística", como se lo hizo saber Lemoine.

"Javier y Karina realmente están muy contentos", amplió a este medio un hombre de diálogo cotidiano con el mandatario y su hermana. "Todos festejaron, es realmente una gran noticia", comentó otra figura con despacho en la sede de Gobierno . Pese a las comunicaciones, y algunos posteos en las redes sociales de integrantes del oficialismo, no está previsto un encuentro personal entre Milei y Adorni.

En la cúpula libertaria evalúan que todavía no es conveniente una salida del ostracismo de Adorni, mucho menos un encuentro con el jefe de Estado ni tampoco un regreso del exvocero a la función pública. Aún así, fuentes al tanto del vínculo entre el Presidente y su antiguo jefe de Gabinete confirmaron que nunca dejaron de estar en contacto, vía WhatsApp e Instagram, donde nunca se dejaron de seguir. "Por ahora no se van a mostrar en público", aclaró un integrante de la mesa política.

Esta suerte de "reivindicación de Adorni", como lo definió otro integrante del karinismo, quizá no alcance para volver a levantar la imagen que tuvo el vocero desde el atril de conferencias de la Casa Rosada, pero tal vez sí para que se juzgue con más rigurosidad a su sucesor, Adrián Ravier. Si en algo todavía coinciden Karina y Adorni es en que el actual encargado de la comunicación oficial no funciona.

Adorni sobreseído de los cargos x enriquecimiento ilícito.

Se le está cayendo todo a los operadores inmundos de Pagano y Bindi.



Nadie se va a disculpar.... me equivoco?

https://t.co/0N2LozmM0E — Lilia Lemoine (@lilialemoine) November 6, 2026

La senadora Patricia Bullrich, una de las figuras libertarias más críticas de la continuidad de Adorni en medio del escándalo, y el asesor Santiago Caputo, quien se mostraba en su momento en desacuerdo con la estrategia comunicacional de defensa, fueron de los pocos que no llamaron al exfuncionario.

Gestión Mahíques-Viola

La noticia tomó por sorpresa a todo el sistema político, incluido varios funcionarios y ministros nacionales, pero al parecer no al exjefe de Gabinete. De hecho, desde su casa en Indio Cuá Golf Club, ubicado en las afueras de Exaltación de la Cruz, Adorni le hizo saber a las pocas personalidades de la política que lo visitaron en estas últimas semanas que estaba confiado en que, tarde o temprano, sería exculpado de la figura de enriquecimiento ilícito.

Hay quienes sospechan que, tal como sucedió en la causa $LIBRA, donde los Milei fueron sobreseídos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, en el giro sobre la investigación del patrimonio de Adorni tuvieron mucho que ver el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el su segundo en el mando, Santiago Viola.

La sociedad política entre Mahiques y Viola, quienes responden a las órdenes de Karina, fue la que impulsó la designación de unos 158 magistrados y 34 fiscales. Sin embargo, esta influencia sobre varios integrantes del Senado, y sobre el sistema judicial, no impidió que la Cámara de Casación haya habilitado esta semana revisar los sobreseimientos en el tema de la criptoestafa.

El argumento de Pollicita

La Justicia investiga la evolución patrimonial de Adorni y especialmente la compra de una mansión en el country en el que reside en este momento y un departamento en Caballito. Para justificar esos gastos, el exfuncionario aseguró que había invertido unos 200 mil dólares en bitcoins entre 2014 y 2018, antes de ingresar al Gobierno de Javier Milei. Según su versión, las operaciones realizadas con ocho billeteras virtuales le permitieron obtener 591.544 dólares, que conservó en efectivo.

Pollicita analizó los movimientos de las criptomonedas y reconstruyó los ingresos de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Aunque las pericias no permitieron confirmar quién controlaba las billeteras durante aquellos años, tampoco encontraron elementos suficientes para desmentir la explicación del exfuncionario.

Sin embargo, el fiscal advirtió posibles irregularidades en la declaración de ingresos, dólares y activos digitales, por lo que pidió investigar eventuales delitos tributarios. Ese cambio en la investigación es lo que hoy festejan el Presidente, la secretaria general y casi todo el gabinete.