El Frente Renovador ratificó su rechazo a las reelecciones de intendentes en Buenos Aires

Rubén Eslaiman, presidente del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires.

El Frente Renovador volvió a manifestar su rechazo a las reelecciones indefinidas de intendentes en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo a través de un comunicado que lleva la firma de Rubén Eslaiman, el presidente del partido en territorio bonaerense.

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“En 2016, el Frente Renovador le puso un límite a la permanencia en el poder en la provincia de Buenos Aires. Diez años después, mientras algunos buscan atajos para atornillarse a la silla, nuestra posición sigue siendo la misma”, sostuvo el sector del peronismo liderado por Sergio Massa.

La postura histórica del Frente Renovador “No es una bandera que levantamos ahora: es una postura histórica que define a nuestro espacio y que sostenemos con coherencia”, continuó el comunicado. Se trata de la ley 14.836, que nació de un proyecto impulsado por el massismo y que fijó un máximo de dos mandatos consecutivos para intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. “Desde entonces, cada intento de correr ese tope persiguió el mismo fin: que nada cambie para quienes ya están”, explicaron.

Ratificamos nuestra postura histórica contra las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires. A diez años de la sanción de la Ley 14.836, afirmamos la importancia de sostener los límites a los mandatos, promover la renovación política y garantizar la alternancia como… pic.twitter.com/Ra8w87BanU — Frente Renovador (@FrenteRenovador) November 4, 2026 La postura llega como respuesta a las declaraciones de Mario Secco, el intendente de Ensenada enrolado en el Movimiento Derecho al Futuro que lidera el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “¿Quién es, Dios? es un mamarracho hermoso”, dijo este martes el ensenadense.

Rubén Eslaiman, Frente Renovador. Tras ello, referentes provinciales y nacionales del massismo salieron a cruzar el proyecto del MDF para modificar la ley y poder presentar en las listas del año que viene a los intendentes que tienen dos o más mandatos consecutivos gobernando sus municipios.