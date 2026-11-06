Martín Llaryora activa el territorio en el sur de Córdoba y fija objetivos para el departamento San Justo

El gobernador Martín Llaryora puso en marcha la maquinaria en el departamento San Justo con la mira en 2027. En La Francia , a 150 km de la capital provincial, intendentes y dirigentes Hacemos Unidos por Córdoba se reunieron para coordinar una estrategia con dos metas electorales claras: retener los municipios que gobierna y disputar aquellos donde todavía es oposición.

El encuentro que reunió representantes de 38 localidades funcionó como una señal de respaldo al proyecto provincial y una instancia para ordenar el trabajo territorial. Cada lugar presentó su situación, los avances de gestión y los desafíos pendientes, en una reunión que buscó mostrar cohesión interna y capacidad de despliegue en el interior cordobés.

El secretario de Gobierno provincial, Augusto Pastore , ubicó a San Justo como una muestra del modelo de articulación entre la provincia y los gobiernos locales que promueve el mandatario. “Acá no hay intendentes de primera y de segunda”, afirmó, y sostuvo que el rol de la administración central es acompañar las necesidades de cada comunidad, sin imponer decisiones.

"San Justo es el ejemplo del municipalismo que defiende el gobernador Martín Llaryora. Hay intendentes y dirigentes de pueblos y ciudades que tiran todos para el mismo lado, porque cada intendente sabe lo que necesita su vecino y la Provincia está para acompañar, no para imponer", añadió.

Llaryora despliega su armado en San Justo y pone a los intendentes a trabajar por la reelección territorial de 2027. (Foto a modo de ilustración).

El funcionario planteó, además, que la coordinación entre ambos niveles de gobierno debe garantizar que las obras y los programas lleguen a tiempo a las familias, sin distinciones partidarias. En esa línea, presentó la presencia territorial como una directiva de Llaryora: recorrer cada localidad y mantener el vínculo con sus autoridades.

La confrontación con Javier Milei se mete en la estrategia cordobesa

La defensa del modelo provincial también tuvo un capítulo de contraste con la Casa Rosada. El diputado nacional Ignacio García Aresca, de extrema confianza del gobernador, aseguró que Córdoba mantendrá su reclamo por los recursos y llevará al Congreso una agenda centrada en la producción, la ciencia, la educación, la tecnología y las universidades públicas.

“Gobernar es generar trabajo”, planteó, y cuestionó que el ajuste nacional afecte la creación de empleo y a los sectores más vulnerables. "Defender nuestra agroindustria, la ciencia, la tecnología y las universidades públicas es defender la dignidad de nuestra gente. No vamos a permitir que el ajuste del Gobierno Nacional castigue el esfuerzo de los cordobeses ni abandone a los sectores más vulnerables", aseguró García Aresca.

Archivo. Llaryora, junto a Aresca y Bernarte. (Foto a modo de ilustración).

Por su parte, Damián Bernarte, intendente de San Francisco, cuna política de Llaryora, sumó críticas a las decisiones del gobierno de Javier Milei. El jefe comunal atribuyó a la administración nacional el retiro de programas vinculados con la salud, la obra pública y el transporte, además de la pérdida de puestos de trabajo. Frente a ese escenario, destacó que las gestiones municipales y provincial sostienen los servicios con una administración responsable y cuentas equilibradas.

"Esta reunión nos permitió hacer un balance de todo lo positivo que hemos logrado hacer en este tiempo de gestión, tanto en el Gobierno de la Provincia como en las municipalidades y comunas. Con satisfacción podemos decir que venimos cumpliendo con las demandas de la sociedad de nuestras localidades", dijo y agregó que la "administración responsable de los fondos públicos y las cuentas equilibradas permitió amortiguar el golpe que ha pegado sobre nuestras economías las decisiones del Gobierno nacional, que desde 2023 hasta acá se ha ido retirando". "A pesar de todas las dificultades nosotros no solo que seguimos sosteniendo los servicios sino también de manera conjunta con el gobierno provincial nos alienta a seguir para adelante. En una provincia que parece ser de otro país", agregó.

Obras y gestión, los argumentos para la disputa de 2027

El legislador departamental Gustavo Tévez reforzó el mensaje de respaldo a la gestión de Llaryora y destacó la continuidad de la obra pública en San Justo. "En el departamento, la provincia sigue presente con obras que transforman nuestras localidades y mejoran la vida de los vecinos. Por eso el gobernador Llaryora se puso a cargo la obra publica, acompañando las instituciones y a los vecinos de cada una de las ciudades. Esto es parte de una provincia que sigue invirtiendo y que trabaja para mejorar la vida de los cordobeses", aseguró.

El balance de gestión quedó así incorporado a la estrategia electoral del espacio. La apuesta es convertir las obras, los servicios y la articulación con los municipios en argumentos para sostener el poder territorial y ampliar su representación en los próximos comicios.

La reunión contó también con representantes de Alicia, Altos de Chipión, Arroyito, Balnearia, Brinkmann, Colonia Anita, Colonia Iturraspe, Colonia Las Pichanas, Colonia Marina, Colonia Prosperidad, Colonia San Bartolomé, Colonia San Pedro, Colonia Valtelina, Colonia Vignaud, Devoto, El Arañado, El Fortín, El Tío, Freyre, La Francia, La Paquita, La Tordilla, Las Varas, Las Varillas, Marull, Miramar, Morteros, Plaza Luxardo, Porteña, Quebracho Herrado, Sacanta, San Francisco, Saturnino María Laspiur, Seeber, Toro Pujio, Tránsito, Villa Concepción del Tío y Villa San Esteban.