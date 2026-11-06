Axel Kicillof gasta casi u$s 17 millones en el operativo bonaerense por la visita de León XIV

El gobierno bonaerense de Axel Kicillof gastará al menos $25.000 millones, equivalentes a casi 17 millones de dólares, para afrontar los gastos de seguridad, logística y organización de la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione , en Claypole, y a la Basílica de Luján .

El dispositivo que demandarán las dos actividades centrales del sumo pontífice en territorio bonaerense, incluye más de 11 mil efectivos policiales, 10 mil personas voluntarias, puestos sanitarios y una infraestructura preparada para recibir a una multitud de fieles.

La primera herramienta administrativa fue el decreto 1657/2026, firmado por Kicillof el 29 de septiembre. La norma declaró de interés provincial la visita del papa y habilitó un régimen de gastos extraordinarios para afrontar su organización. En particular, autorizó a los ministerios de Gobierno y de Seguridad a realizar las contrataciones necesarias para los actos previstos en Luján y Almirante Brown.

¡Bienvenido Papa León XIV a la provincia de Buenos Aires! Queremos que se viva una gran fiesta popular en Luján y Almirante Brown 9 de noviembre, 9 hs Visita al Cottolengo Don Orione 11 de noviembre, 10 hs Misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de… pic.twitter.com/l4jnAgel0O

El decreto no estableció un monto global ni un límite máximo para las erogaciones, pero sí dejó constancia de que los gastos proyectados superaban las 60.000 unidades de contratación, un umbral que requiere autorización del Ejecutivo. También habilitó un mecanismo excepcional para seleccionar proveedores y adquirir servicios sin recurrir necesariamente a los procedimientos habituales de licitación pública previstos en la Ley 13.981 de Compras y Contrataciones bonaerense.



En ese marco, el ministerio de Gobierno realizó contrataciones con once proveedores. Dos de ellos prestarán servicios técnicos y de producción integral para la visita del papa por $603.000.000. Otros seis prestarán esos mismos servicios para la celebración de la misa en la basílica de Luján por $3.024.762.520. Y, por un total de $638.633.529, otros dos proveedores tendrán a su cargo la producción y los servicios de los espacios adicionales que se dispusieron en el parque San Martín para que la multitud siga la misa por pantallas gigantes.

El despliegue del operativo alcanzará su mayor dimensión el miércoles 11, con la llegada de León XIV a la basílica de Luján.

Los gastos del operativo de seguridad

El ministerio de Seguridad bonaerense, responsable del operativo global de seguridad y logística para los eventos, contrató a diez proveedores por $7.474.100.000, incluyendo toda la infraestructura y montaje en el predio. Además, hará una inversión en Bienes Registrables por $3.900.200.000 para adquirir carpas estructurales, módulos sanitarios y de ducha, sombrillas y drones, entre otros elementos que luego se afectarán a los distintos operativos que realiza la Provincia, como el Sol. También prevé un gasto de $3.482.740.000 en obras de acondicionamiento del predio, comunicaciones y alimentación de las personas voluntarias. Por último, se estima un gasto de $5.155.300.000 en alimentación, indumentaria, chalecos, camperas, sombreros, señalización y viáticos para el personal.

Por otra parte, mediante el decreto 1940/2026 firmado el 19 de octubre, Kicillof aprobó un convenio de cooperación con el CFI (Consejo Federal de Inversiones) para la organización de la visita de León XIV. El acuerdo establece que el organismo transferirá a la administración provincial recursos por hasta $2.500.000.000, aunque se trata de un monto máximo que no necesariamente se va a ejecutar en su totalidad.

El despliegue para millones de fieles

Según los datos que aportó la cartera de Seguridad, 11.365 efectivos serán afectados a los dos acontecimientos centrales: la visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione y la misa frente a la Basílica de Luján. Al despliegue policial se sumarán más de 10.000 personas voluntarias, 51 postas de cuidado, 95 puntos de hidratación, 30 carpas eucarísticas, puestos médicos y hospitales disponibles. El dispositivo también contempla estacionamientos para micros y vehículos particulares, con espacios ubicados a cuatro y cinco kilómetros de la Basílica y un esquema de seguridad para facilitar el traslado de los asistentes.

La organización está encabezada por la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, con la participación de distintas áreas del gobierno bonaerense. El despliegue será escalonado y alcanzará su mayor dimensión el miércoles 11, con la llegada de León XIV a Luján.

En el gobierno nacional, como informó este medio, se pusieron en marcha seis contrataciones directas por al menos $20.350 millones, equivalentes a unos 13 millones de dólares, para organizar la misa del papa frente al Monumento a los Españoles, en los bosques de Palermo, que incluye una vigilia con jóvenes en el mismo escenario.