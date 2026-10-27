Florencio Varela: el intendente Andrés Watson no logra asegurar la sucesión y depende de un acuerdo político

En Florencio Varela, el intendente Andrés Watson enfrenta un desafío político de cara a 2027: no tiene garantizado el poder para elegir a su sucesor. La definición del candidato del peronismo local permanece bajo la influencia de su antecesor, Julio Pereyra , una figura que conserva peso en la estructura partidaria y condiciona las aspiraciones del jefe comunal.

El escenario expone una paradoja para el actual mandatario. Aunque ocupa el sillón municipal, su futuro político depende de dos factores que no controla por completo: una eventual reforma de la ley que limita las reelecciones consecutivas y un acuerdo con el dirigente que dominó la política local durante más de dos décadas.

La influencia del exintendente Pereyra, que gobernó entre 1991 y 2017, excede su trayectoria y experiencia política. Su ascendencia sobre la estructura partidaria lo mantiene como una figura central para definir quién tendría posibilidades reales de competir. En ese esquema, Watson puede administrar el municipio, pero no tiene asegurada la facultad de ordenar la sucesión.

Una fuente de ese sector fue contundente al describir la relación de fuerzas. “Nadie tiene ninguna posibilidad en absoluto por fuera de la voluntad o decisión de Julio Pereyra”, afirmó. La frase refleja el alcance de una influencia que continúa vigente y deja en segundo plano la posibilidad de que el intendente resuelva por su cuenta quién debe continuar su proyecto.

La misma fuente recordó que la llegada de Watson a la Intendencia había sido producto de un entendimiento político previo. “Hace siete años él lo eligió a Watson y ahora dependerá del acuerdo que hagan entre ellos”, sostuvo. La definición reforzó una lectura incómoda para el jefe comunal: su propia sucesión volvería a depender de una negociación con el dirigente que lo había elegido.

SUCESIÓN 2027 Florencio Varela: el intendente Watson cree que podrá competir por la reelección Las figuras que maneja si no puede postularse En el peronismo local, la tropa de Julio Pereyra también juega https://t.co/J27vbfAzSb @Macarena_ram pic.twitter.com/vFQhFEPMZY

El mensaje también apuntó a la estructura partidaria como árbitro de la disputa. “Va a ser quien elija la estructura política que en Varela lleva décadas sin perder una sola elección; el que ponemos gana porque el de Varela es un pueblo muy peronista”, aseguró la fuente. Aunque aclaró que el candidato debía tener un perfil “razonable y respetado”, el criterio decisivo seguía ligado al respaldo de la organización.

La reelección de Andrés Watson, entre la ley y la falta de margen

La principal salida que evalúa el intendente consiste en impulsar una modificación de la Ley provincial 14.836, que limita las reelecciones consecutivas de los jefes comunales. Referentes del oficialismo bonaerense, entre ellos el gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario, empujan la revisión de esa normativa, aunque el resultado legislativo no está garantizado. En el entorno municipal resumieron esa apuesta con una frase: “Ese es el plan A”.

Una reforma favorable le permitiría al mandatario intentar otro período y evitar, al menos por ahora, una disputa abierta por su reemplazo. Según las versiones recogidas en su entorno, el histórico dirigente también respaldaría esa alternativa. Sin embargo, mientras la modificación no se concrete, Watson deberá contemplar un escenario menos favorable: negociar la continuidad de su espacio sin poder imponer unilateralmente un nombre.

Andrés Watson junto a Christian Rodríguez, secretario general de Gestión Pública de Florencio Varela

Entre las figuras cercanas al jefe comunal aparecen Christian Rodríguez, secretario general de Gestión Pública; Sandra Jiménez, concejala; Andrea Padial, secretaria de Coordinación Técnico Jurídica; y Ricardo De la Fuente, secretario de Industria. La lista muestra que Watson cuenta con posibles alternativas, aunque disponer de nombres propios no equivale a controlar la decisión final.

Una fuente cercana al intendente defendió su capacidad para transferir respaldo electoral y aseguró que “a quien le levante la mano, tendrá el apoyo en las urnas”. La afirmación buscó exhibir fortaleza, aunque dejó abierta la pregunta central de la interna: ¿de qué sirve ungir a un candidato si la definición política depende de un acuerdo con el principal referente del armado local?

Los posibles candidatos y una sucesión todavía abierta

El sector del exjefe comunal también cuenta con dirigentes de trayectoria municipal y aspiraciones propias. Entre ellos figuran Gustavo Rearte, presidente del Concejo Deliberante; Darío D’Aquino, concejal y secretario general del sindicato de trabajadores municipales; las concejalas Beatriz Domingorena y Laura Ravagni; y Macarena Kunkel, directora provincial de Negociación Colectiva Municipal.

Otro nombre que aparece en las conversaciones es el de Arnaldo Medina, exsecretario nacional de Salud y exrector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), como posible figura de consenso. También se mencionó a Hugo Pereyra, secretario general del Partido Justicialista (PJ) local, cuya posición dentro de la estructura partidaria lo ubica entre las alternativas del armado.

La cantidad de postulantes no resuelve la incógnita de fondo. Watson puede respaldar a uno de sus colaboradores y exhibir su fuerza desde la gestión municipal, pero la decisión requiere algo más que una señal del intendente. El peso territorial del histórico dirigente y su influencia sobre el PJ local convierten la negociación en una instancia decisiva para cualquier aspirante.

Así, la interna de Florencio Varela expone una distribución desigual del poder: Watson conserva la administración y la visibilidad institucional, mientras su antecesor mantiene capacidad para incidir sobre el futuro electoral del oficialismo. La sucesión no está definida, pero el dato político más contundente es que el intendente todavía no tiene asegurada la facultad de elegir a quien lo reemplazará.

Con la mirada puesta en 2027, Watson queda obligado a jugar en dos tableros: apostar a una reforma que le permita buscar la reelección o negociar una salida para su espacio. En ambos escenarios, el histórico conductor conserva una ventaja clave. El jefe comunal cuenta con posibles candidatos, estructura de gestión y respaldo electoral, pero todavía no tiene la garantía de que su decisión será la última palabra.