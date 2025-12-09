Sucesiones en Buenos Aires: quiénes reemplazan a los intendentes que asumieron cargos legislativos

Diez intendentes de la provincia de Buenos Aires dejan este 10 de diciembre sus municipios para cumplir funciones en la Legislatura. En el pago chico quedaron al frente figuras que integraron la lista de concejales en 2023; en la mayoría de los casos, quienes encabezaron la nómina local. Son dirigentes de confianza, muchos de ellos con proyección hacia 2027.

Del pelotón que avisó que asumirá la banca, siete son de Fuerza Patria , uno de Somos Buenos Aires y dos de La Libertad Avanza . Robustecerán una Legislatura bonaerense que será caja de resonancia de las batallas entre las fuerzas, pero también de las rencillas internas.

Este movimiento cambiará el mapa político de la provincia de Buenos Aires, perfilando a un importante grupo de dirigentes de cara a la elección ejecutiva de 2027, más aún con la ley que le pone tope a las reelecciones indefinidas que impedirá que más de ochenta jefes comunales puedan presentarse a competir por otro mandato. El peronismo intentó avanzar en la derogación de esa norma, pero no tuvo éxito. No se pusieron de acuerdo ni siquiera en el oficialismo, aunque no se descarta que haya nuevos intentos antes del año electoral.

Con la última modificación de la ley tampoco les será posible a jefes y jefas comunales usar el artilugio de abandonar la intendencia en la mitad del mandato, ya que la norma expresa claramente: “El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período. Si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período. Quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo periodo sin importar que el mismo haya sido ejercido total o parcialmente”.

En la Primera sección electoral, el intendente de Jose C. Paz, Mario Ishii , juró como senador, una banca a la que se postuló en el tercer lugar de la lista de Fuerza Patria. En su lugar en el municipio, después de pedir licencia, queda la actual directora de Epidemiología, Lorena Espina, la segunda en la línea de sucesión. El primero, Roberto Caggiano, seguirá al frente de Vialidad provincial.

Roberto Caggiano y Mario Ishii.webp

En la Tercera sección, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ocupará una banca en la Cámara de Diputados. La heredera es Eva Mieri. La presidenta del bloque de concejales del oficialismo -hasta este 10 de diciembre-, estuvo presa en la cárcel de Ezeiza por el escrache a la casa de José Luis Espert, el malhadado primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza.

También en la Cámara Baja desembarca el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, que dejará nuevamente a cargo de la intendencia a su secretario de Gobierno Juan Fabiani: ya ocupó la intendencia interina entre 2021 y 2023. El jefe comunal ejercerá, además, una de las vicepresidencias de la Cámara.

Peronismo del interior

El intendente de Bolívar, Marcos Pisano, que fue segundo en la lista de aspirantes al Senado por la Séptima sección, ya dejó la intendencia al exintendente Eduardo Bucca, quien ocupaba una banca en el Senado. Es el único caso de un intendente que renunció a su cargo en vez de pedir licencia. Hicieron un enroque con su jefe político. “Bali” ocupó la intendencia entre 2011 y 2019. En 2023 decidió encabezar la lista de concejales, aunque durante estos dos años estuvo en uso de licencia.

Marcos Pisano y Bali Bucca

En Exaltación de la Cruz se da un caso curioso. El intendente Diego Nanni -cabeza de la lista de la Segunda- pertenece al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y su sucesor, Luis Martín, es del Frente Renovador, amigo de la infancia y persona de confianza del jefe comunal. Es quien ya cumple funciones al frente del municipio.

Germán Lago, intendente de Alberti, fue tercero en la nómina de la Cuarta, donde se pusieron en juego siete bancas del Senado. Deja la intendencia en manos de Eva Caputo. En Daireaux, el intendente Alejandro Acerbo entregaró el mando de forma interina a la concejala María Serra.

Los sucesores en La Libertad Avanza

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, encabezó la boleta libertaria de la Primera sección. Si bien este lunes juró y luego pidió licencia en la banca se espera que en las próximas horas se confirme su desembarco en el gobierno nacional. Le dejaría su lugar en el municipio a Rodrigo Aybar Perlender, alias Roco. El dirigente fue subsecretario de Innovación de la Economía Solidaria, dentro de Capital Humano, al inicio del gobierno de Javier Milei. En marzo de 2024 pasó a la subsecretaría de Vivienda bajo la órbita de Economía.

En la Quinta sección, donde se eligieron cinco representantes para el Senado, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, encabezó la tira de La Libertad Avanza. A cargo de la comuna quedó Agustín Neme, presidente del bloque Vamos Juntos en el Concejo Deliberante. Responde al jefe comunal.

Somos Buenos Aires

En la Cuarta sección electoral lideró la boleta de Somos Buenos Aires Pablo Petrecca, el intendente de Junín. Es el único jefe comunal de ese sector que logró acceder a la banca. En el camino quedaron otros como Julio Zamora (Tigre), Maximiliano Suescun (Rauch) y Guillermo Britos (Chivilcoy). Con su salida, a cargo del ejecutivo de Junín queda Juan Fiorini, presidente del Concejo Deliberante y exsenador bonaerense. Es cuñado del jefe comunal.