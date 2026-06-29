Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
DESATORNILLADOS DEL SILLÓN

Buenos Aires: sin chances de ir por otra reelección, 81 intendentes preparan la sucesión en sus distritos

El MDF es la tribu que más sufre el tope a los mandatos consecutivos. El factor Massa cierra la puerta al cambio. Esposas, hijos y hermanos calientan motores.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Mario Secco, Miguel Gargaglione, Federico Achaval, Pablo Petrecca, Leonardo Nardini y Javier Martínez, intendentes en Buenos Aires que no se pueden presentar.

Mario Secco, Miguel Gargaglione, Federico Achaval, Pablo Petrecca, Leonardo Nardini y Javier Martínez, intendentes en Buenos Aires que no se pueden presentar.

Los intendentes de la provincia de Buenos Aires asumieron que cada vez hay menos margen para que la Legislatura bonaerense modifique la ley que restringe las reelecciones. Quienes van por su segundo mandato consecutivo ya empezaron a preparar la sucesión para 2027.

Notas Relacionadas
Miguel Lunghi, intendente radical
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Buenos Aires: al borde del colapso, intendentes del interior hacen malabares para garantizar el aguinaldo

Por 
Letra P | José Maldonado
José Maldonado

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, tomó licencia en junio y dejó el despacho en manos de su esposa y jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, con la candidatura 2027 ya en construcción. En Tigre, Julio Zamora trabaja para instalar a su esposa Gisela Zamora como sucesora. En Moreno, la intendenta Mariel Fernández posiciona a su hermano Emmanuel Fernández, presidente del Concejo Deliberante. En Ensenada, Mario Secco, con seis mandatos consecutivos al frente del municipio, perfila a su hijo Nicolás, secretario adjunto del gremio de municipales, para continuar la gestión.

Parálisis en la Legislatura bonaerense

Las estrategias son distintas, pero la lectura de fondo es compartida por los 81 intendentes bonaerenses que acumulan dos o más mandatos consecutivos: la ley que limita las reelecciones no va a ser modificada y en 2027 se podría producir un terremoto en el mapa del poder político territorial. Hay quienes apuestan a la sucesión familiar, quienes piensan en saltar a otro cargo -la gobernación, la vice, una banca nacional- y quienes planean encabezar listas de concejales para traccionar votos propios y dejar instalado al sucesor desde la boleta.

Captura de pantalla 2026-05-27 a la(s) 1.29.50p. m.
Julio Zamora, intendente de Tigre, y su esposa Gisela Hortazo

Julio Zamora, intendente de Tigre, y su esposa Gisela Hortazo

La parálisis en la Legislatura es la señal más clara de que una reforma que vuelva a permitir reeleciones indefinidas está muy lejos. El Senado bonaerense sesionó este miércoles por primera vez en los primeros seis meses del año y terminó en un escándalo protagonizado por Sergio Berni y Mario Ishii, quienes fueron contra la vicegobernadora Verónica Magario y el gobernador Axel Kicillof.

La comisión de Reforma Política de la cámara baja que preside la senadora del Frente Renovador Malena Galmarini tuvo su primera reunión el 16 de junio. El proyecto de la senadora kicillofista Ayelén Durán que habilitaría las reelecciones indefinidas de intendentes ni siquiera llegó a esa comisión: duerme en la de Legislación General, a cargo del senador del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Germán Lago. Nadie lo movió.

Ruido de fondo en el peronismo

Detrás de la parálisis hay un desacuerdo de fondo entre las tribus del peronismo. El Frente Renovador es el obstáculo más sólido: la ley 14.836 lleva la firma de Sergio Massa entre sus impulsores. "Es una de nuestras banderas, no podemos cambiarla", repiten cerca de Galmarini. La Cámpora tiene pocos intendentes afectados y ningún incentivo para habilitar la continuidad de los barones del kicillofismo. Máximo Kirchner ya deslizó la postura del espacio: los intendentes que no puedan buscar la reelección pueden buscar una banca en la Cámara de Diputados del Congreso. El kicillofismo, que es quien más necesita la reforma, no tiene votos para imponerla solo.

malena1
Malena Galmarini

Malena Galmarini

Los plazos también aprietan. Hay consenso transversal en que las reformas electorales deben resolverse este año porque 2027 es electoral y nadie modifica las reglas en plena campaña. Pero para que algo llegue a tiempo necesita dictamen de comisión, aprobacción en el Senado y aprobación en Diputados antes de diciembre. Con el ritmo actual del Senado bonaerense, nadie en la Legislatura cree que eso sea posible.

Quiénes pierden

En total, 81 de los 135 intendentes bonaerenses están impedidos de buscar la reelección: 52 peronistas, 17 radicales, cinco filolibertarios, tres macristas y cuatro vecinalistas. El peronismo llega al año electoral con dos tercios de sus intendentes obligados a instalar candidatos en distritos donde la marca personal del jefe comunal fue, hasta ahora, su principal activo.

El impacto más grande lo absorbe el kicillofismo: al menos 27 de los 52 intendentes peronistas que no pueden ser reelectos responden al MDF. Los nombres ilustran lo que está en juego: Fernando Espinoza (La Matanza), Ferraresi (Avellaneda), Secco (Ensenada), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Gustavo Menéndez (Merlo), Lucas Ghi (Morón) y Andrés Watson (Florencio Varela), entre otros. Muchos de ellos son el motor territorial del armado presidencial de Axel Kicillof para 2027.

Kicillof, Magario, Espinoza

El kirchnerismo y el massismo tienen menos afectados. Mariel Fernández (Moreno) es una de las figuras del kirchnerismo más visible en esa situación, aunque su entorno ya anticipa una candidatura a la gobernación. La restricción también alcanza a 17 radicales, entre ellos Miguel Lunghi, de Tandil, con 24 años de gestión, y Miguel Gargaglione, de San Cayetano, com 20 años de intendente.

La vía judicial, cada vez más cerrada

Ante la falta de acuerdos legislativos, algunos intendentes apostaron a la vía judicial. El berissense Fabián Cagliardi fue el más explícito en plantear que la Suprema Corte bonaerense resuelva sobre la constitucionalidad de la ley, pero ese camino también parece cerrado. La Corte, que por ley debería tener siete integrantes, funciona con tres: Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres. Las cuatro vacantes llevan años sin resolverse por los mismos desacuerdos políticos que paralizan la Legislatura y en los pasillos de tribunales nadie ubica las reelecciones en la agenda del máximo tribunal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2069895579476390193?s=20&partner=&hide_thread=false

La vía legal tampoco ofrece atajos individuales. La ley 14.836 permite una sola reelección consecutiva: quien completó el segundo mandato debe dejar pasar un período completo antes de volver a postularse. El decreto reglamentario 265/19 estableció que la restricción aplica a quien ejerció más de dos años en ese segundo mandato. En 2021 varios intendentes usaron esa ventana (pedir licencia antes de cumplir dos años) para habilitarse en 2023. Para los que asumieron en diciembre de 2023, esa puerta está cerrada: ya superaron el umbral.

Estrategias para conservar el poder territorial

Lo que sí pueden hacer es encabezar listas de concejales para traccionar votos y dejar instalado al sucesor desde la boleta. Secco lo hizo en septiembre pasado: fue candidato testimonial a primer concejal, obtuvo el 68% y le dio a su espacio control absoluto del Concejo Deliberante de Ensenada. Ese recurso, sin embargo, no modifica la restricción: el intendente puede empujar a su sucesor desde arriba, no volver él.

Mario Secco y Axel Kicillof.jfif
El intendente Mario Secco se abraza con el gobernador Axel Kicillof.

El intendente Mario Secco se abraza con el gobernador Axel Kicillof.

La resignación ya se escucha en voz alta. Muchos de los intendentes ya aceptan que no hay chances de dar marcha atrás. Secco sigue siendo la excepción. Con seis mandatos y el 68% de los votos en septiembre, insiste en que "el único límite tiene que ser el voto popular de la gente o Dios". Pero incluso él prepara la sucesión.

Temas
Notas Relacionadas
Intendentes del conurbano ajustan, pero no ahorcan, para llegar con aire al 2027
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Buenos Aires: intendentes del conurbano ajustan, pero no ahorcan, para llegar con aire al 2027

Pagarán aguinaldos en tiempo y forma, pero con gestiones austeras. Más holgados que en el interior, juntan recursos para enfrentar la campaña del próximo año.
Javier Gastón, intendente de Chascomús.
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

Intendentes bonaerenses, en alerta por los aguinaldos tras el fracaso del proyecto de fondos municipales

La sesión fallida frustró a los jefes comunales. La caída de la recaudación y de la coparticipación profundiza las dificultades en los distritos.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Mario Secco, Miguel Gargaglione, Federico Achaval, Pablo Petrecca, Leonardo Nardini y Javier Martínez, intendentes en Buenos Aires que no se pueden presentar.
DESATORNILLADOS DEL SILLÓN

Buenos Aires: sin chances de ir por otra reelección, 81 intendentes preparan la sucesión en sus distritos

Por  José Maldonado
Villa Constitución, la ciudad que vive de la industria y tiene el desempleo más alto del país
ES EL MODELO

Villa Constitución, la ciudad que vive de la industria y tiene el desempleo más alto del país

Por  Manuel Parola
El obispo Jorge Lugones y el intendente Federico Otermin
CON LA SOGA DE MILEI AL CUELLO

El Mundial de la pobreza

Por  Guillermo Villarreal
Diego Santilli, posible candidato de convergencia PRO-LLA
NOVENA SECCIÓN

El hilo Colorado

Por  María Martha San Martín  y José Maldonado