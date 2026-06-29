Buenos Aires: sin chances de ir por otra reelección, 81 intendentes preparan la sucesión en sus distritos

Los intendentes de la provincia de Buenos Aires asumieron que cada vez hay menos margen para que la Legislatura bonaerense modifique la ley que restringe las reelecciones. Quienes van por su segundo mandato consecutivo ya empezaron a preparar la sucesión para 2027.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi , tomó licencia en junio y dejó el despacho en manos de su esposa y jefa de Gabinete, Magdalena Sierra , con la candidatura 2027 ya en construcción. En Tigre, Julio Zamora trabaja para instalar a su esposa Gisela Zamora como sucesora. En Moreno, la intendenta Mariel Fernández posiciona a su hermano Emmanuel Fernández , presidente del Concejo Deliberante. En Ensenada, Mario Secco, con seis mandatos consecutivos al frente del municipio, perfila a su hijo Nicolás, secretario adjunto del gremio de municipales, para continuar la gestión.

Las estrategias son distintas, pero la lectura de fondo es compartida por los 81 intendentes bonaerenses que acumulan dos o más mandatos consecutivos: la ley que limita las reelecciones no va a ser modificada y en 2027 se podría producir un terremoto en el mapa del poder político territorial. Hay quienes apuestan a la sucesión familiar, quienes piensan en saltar a otro cargo -la gobernación, la vice, una banca nacional- y quienes planean encabezar listas de concejales para traccionar votos propios y dejar instalado al sucesor desde la boleta.

La parálisis en la Legislatura es la señal más clara de que una reforma que vuelva a permitir reeleciones indefinidas está muy lejos. El Senado bonaerense sesionó este miércoles por primera vez en los primeros seis meses del año y terminó en un escándalo protagonizado por Sergio Berni y Mario Ishii, quienes fueron contra la vicegobernadora Verónica Magario y el gobernador Axel Kicillof .

La comisión de Reforma Política de la cámara baja que preside la senadora del Frente Renovador Malena Galmarini tuvo su primera reunión el 16 de junio. El proyecto de la senadora kicillofista Ayelén Durán que habilitaría las reelecciones indefinidas de intendentes ni siquiera llegó a esa comisión: duerme en la de Legislación General, a cargo del senador del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Germán Lago . Nadie lo movió.

Ruido de fondo en el peronismo

Detrás de la parálisis hay un desacuerdo de fondo entre las tribus del peronismo. El Frente Renovador es el obstáculo más sólido: la ley 14.836 lleva la firma de Sergio Massa entre sus impulsores. "Es una de nuestras banderas, no podemos cambiarla", repiten cerca de Galmarini. La Cámpora tiene pocos intendentes afectados y ningún incentivo para habilitar la continuidad de los barones del kicillofismo. Máximo Kirchner ya deslizó la postura del espacio: los intendentes que no puedan buscar la reelección pueden buscar una banca en la Cámara de Diputados del Congreso. El kicillofismo, que es quien más necesita la reforma, no tiene votos para imponerla solo.

malena1 Malena Galmarini

Los plazos también aprietan. Hay consenso transversal en que las reformas electorales deben resolverse este año porque 2027 es electoral y nadie modifica las reglas en plena campaña. Pero para que algo llegue a tiempo necesita dictamen de comisión, aprobacción en el Senado y aprobación en Diputados antes de diciembre. Con el ritmo actual del Senado bonaerense, nadie en la Legislatura cree que eso sea posible.

Quiénes pierden

En total, 81 de los 135 intendentes bonaerenses están impedidos de buscar la reelección: 52 peronistas, 17 radicales, cinco filolibertarios, tres macristas y cuatro vecinalistas. El peronismo llega al año electoral con dos tercios de sus intendentes obligados a instalar candidatos en distritos donde la marca personal del jefe comunal fue, hasta ahora, su principal activo.

El impacto más grande lo absorbe el kicillofismo: al menos 27 de los 52 intendentes peronistas que no pueden ser reelectos responden al MDF. Los nombres ilustran lo que está en juego: Fernando Espinoza (La Matanza), Ferraresi (Avellaneda), Secco (Ensenada), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Gustavo Menéndez (Merlo), Lucas Ghi (Morón) y Andrés Watson (Florencio Varela), entre otros. Muchos de ellos son el motor territorial del armado presidencial de Axel Kicillof para 2027.

Kicillof, Magario, Espinoza

El kirchnerismo y el massismo tienen menos afectados. Mariel Fernández (Moreno) es una de las figuras del kirchnerismo más visible en esa situación, aunque su entorno ya anticipa una candidatura a la gobernación. La restricción también alcanza a 17 radicales, entre ellos Miguel Lunghi, de Tandil, con 24 años de gestión, y Miguel Gargaglione, de San Cayetano, com 20 años de intendente.

La vía judicial, cada vez más cerrada

Ante la falta de acuerdos legislativos, algunos intendentes apostaron a la vía judicial. El berissense Fabián Cagliardi fue el más explícito en plantear que la Suprema Corte bonaerense resuelva sobre la constitucionalidad de la ley, pero ese camino también parece cerrado. La Corte, que por ley debería tener siete integrantes, funciona con tres: Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres. Las cuatro vacantes llevan años sin resolverse por los mismos desacuerdos políticos que paralizan la Legislatura y en los pasillos de tribunales nadie ubica las reelecciones en la agenda del máximo tribunal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2069895579476390193?s=20&partner=&hide_thread=false Berni protagonizó un fuerte cruce con Magario durante la primera sesión ordinaria del año en el Senado bonaerense



El presidente del bloque Fuerza Patria afirmó que existía un "gran desorden" en el funcionamiento legislativo



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@JuanRubinacci pic.twitter.com/spfo9UDTCZ — LETRA P (@Letra_P) June 24, 2026

La vía legal tampoco ofrece atajos individuales. La ley 14.836 permite una sola reelección consecutiva: quien completó el segundo mandato debe dejar pasar un período completo antes de volver a postularse. El decreto reglamentario 265/19 estableció que la restricción aplica a quien ejerció más de dos años en ese segundo mandato. En 2021 varios intendentes usaron esa ventana (pedir licencia antes de cumplir dos años) para habilitarse en 2023. Para los que asumieron en diciembre de 2023, esa puerta está cerrada: ya superaron el umbral.

Estrategias para conservar el poder territorial

Lo que sí pueden hacer es encabezar listas de concejales para traccionar votos y dejar instalado al sucesor desde la boleta. Secco lo hizo en septiembre pasado: fue candidato testimonial a primer concejal, obtuvo el 68% y le dio a su espacio control absoluto del Concejo Deliberante de Ensenada. Ese recurso, sin embargo, no modifica la restricción: el intendente puede empujar a su sucesor desde arriba, no volver él.

Mario Secco y Axel Kicillof.jfif El intendente Mario Secco se abraza con el gobernador Axel Kicillof.

La resignación ya se escucha en voz alta. Muchos de los intendentes ya aceptan que no hay chances de dar marcha atrás. Secco sigue siendo la excepción. Con seis mandatos y el 68% de los votos en septiembre, insiste en que "el único límite tiene que ser el voto popular de la gente o Dios". Pero incluso él prepara la sucesión.