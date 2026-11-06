Martín Arjol archiva su vínculo con La Libertad Avanza y se abre al juego de las alianzas en Misiones

Como un agente libre, Martín Arjol tiende puentes con todos los actores políticos de Misiones . Destratado por La Libertad Avanza y opositor acérrimo a Carlos Rovira , el legislador se lanzó a buscar su destino tras el reseteo de la política de esa provincia del Norte Grande que significó la ruptura del histórico cacique con el gobernador Hugo Passalacqua .

El diputado provincial lo plasmó en varias entrevistas que luego reposteó en sus redes sociales. “No tengo un minuto de rovirista, Rovira tiene que ser parte de la historia y no parte de lo que viene”, dijo en una de esas apariciones. “No estando él, el diálogo puede darse con todos”, sumó. Sin embargo, Arjol tiene una justificación para su apertura: “No soy yo el que voy para allá, sino ellos los que vienen para acá”.

Arjol quemó los puentes con La Libertad Avanza luego de sentirse destratado de cara al cierre de las listas provinciales de 2025. A pesar de haber acompañado las principales iniciativas de la Casa Rosada sobre el final de su mandato como diputado, la cúpula libertaria no le dio lugar en sus nóminas en esa provincia del Norte Grande .

“El vínculo electoral nunca existió”, explicaron cerca de Arjol. “Compartimos visiones en cuanto a la salida de la crisis, al orden fiscal, pero no hubo una construcción en conjunto sino que ellos entendieron que su armado era por la suya”, sumaron. Según cuentan, el diputado provincial no había pedido ser candidato sino sostener su estructura de concejales. Ni así hubo acuerdo.

El recuerdo no es bueno, en el despacho del diputado provincial creen que la tropa libertaria fue “mala leche” con él , una intencionalidad en el destrato cuando se trataba de una figura importante de la UCR misionera. “Martín no se iba a someter a firmar una ficha de afiliación y ponerse una remera violeta. No lo hizo con Rovira, no lo iba a hacer con Javier Milei ”, enfatizan a su lado.

Un agente libre en Misiones

Excluido por La Libertad Avanza y expulsado de la UCR, Arjol encontró refugio sobre la hora en el Partido Libertario, también destratado por la franquicia misionera del Presidente. Con ellos fue candidato y logró una banca en la Legislatura provincial. Encima, en la campaña las heridas se profundizaron: “Fueron más críticos de Martín que del oficialismo”, se quejaron a su lado.

Martín Arjol con Patricia Bullrich.

Esa es la base desde donde pretende construir hoy Arjol. Desde allí vio la ruptura del oficialismo misionero y cómo Rovira quedó alejado de Passalacqua. Sin la presencia del excacique, aparecieron diálogos con el gobernador. “No hay definiciones aún, y también hay charlas con sectores de la oposición, pero contactos hay”, reconocieron a su lado.

Cualquier acercamiento tiene dos condiciones de parte de Arjol. Una es que sea un entendimiento provincial, sin ataduras nacionales. “Uno entiende que hay ciertas limitaciones, pero queremos cuidar el perfil”, expresó su equipo. La otra es que se mantenga la lejanía con Rovira: “Este Hugo de los últimos seis meses es parecido al Arjol que fue candidato a gobernador: reformó el Tribunal de Cuentas y terminó con la aduana paralela”.

El factor Patricia Bullrich

La preocupación por mantener los caminos separados a nivel nacional tiene que ver con el vínculo que Arjol aún mantiene con Patricia Bullrich. En los últimos tres meses se vieron dos veces. En esas conversaciones, el misionero le avisó que abriría diálogos con espacios políticos contrarios a Milei. Dicen que la senadora le dio luz verde.

Los radicales con peluca que ayudaron a Javier Milei.

El visto bueno de Bullrich tendría que ver con cierto enojo con La Libertad Avanza, a la que señala por no cumplirle los acuerdos a los dirigentes que acercó a la Casa Rosada. Arjol es uno de ellos, ya que forma parte del grupo de radicales con peluca que decidieron apartarse del bloque que conducía en ese momento Rodrigo de Loredo y apoyar el veto a la reforma previsional.

Además de Arjol, de ese espacio formaron parte el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat, el neuquino Pablo Cervi y el correntino Federico Tournier. Si bien no rompieron el bloque apenas oficializaron su decisión, sí desobedecieron el pedido de de Loredo y se mostraron en la Casa Rosada con Milei. La gestora de ese encuentro fue Bullrich, entonces ministra de Seguridad.