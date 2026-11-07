Alberto Weretilneck, María Emilia Soria y LLA recalculan la estrategia tras las elecciones en Bariloche

Que la desconfianza mutua es un rasgo distintivo de la sociedad política entre Cortés y Weretilneck no es ninguna novedad. Sin embargo, en las horas posteriores al triunfo los ánimos se caldearon. Al contrario del escenario que podía pensarse luego de haber obtenido el 36 por ciento de los votos y aventajar por 20 a su inmediato perseguidor, el intendente buscó adueñarse en forma exclusiva del éxito, decretó el fin de la alianza, regó de dudas el futuro y luego se desdijo. Dijo que lo sacaron de contexto.

Experto en alquimias electorales para ganar elecciones, Weretilneck sabe que no puede prescindir de Cortés en el tablero vigente. Las otras tres principales ciudades son hostiles. En Viedma el intendente Marcos Castro aparecen muy mal valorado en las encuestas que le acercan al gobernador. En Roca , aún con las dificultades y el desgaste que afronta la familia Soria, Juntos Somos Río Negro no entra y la única forma de destronar al peronismo es con una súperalianza con todo el antisorismo . Y en Cipolletti , la buena imagen del intendente Rodrigo Buteler no trafica en su totalidad para Weretilneck, y para colmo el libertario Aníbal Tortoriello tiene allí su arraigo principal.

Ahora bien, acordar con Cortés podría suponer entregar lugares sensibles en la conformación de listas y hay uno que es especialmente codiciado: la vicegobernación. En el campamento del barilochense desmienten cualquier pedido, pero las especulaciones vuelan. Si Weretilneck abre la fórmula a un extrapartidario el perjudicado es el presidente del bloque de legisladores y virtual Jefe de Gabinete, Facundo López . El parlamentario ya se prueba el traje de número 2 de la provincia pero no hay nada seguro. El gobernador piensa con razón que López no le suma un solo voto porque ambos representan lo mismo. Distinto sería comprometer en la elección a una fuerza externa como la del Partido Unión y Libertad (PUL) del intendente andino.

En el peronismo hay pases de facturas después de lo que consideran un paso atrás respecto a la muy buena performance que había tenido en las elecciones legislativas del año pasado. Pasó de casi 35 puntos a 16 en la ciudad. No había mucha mejor expectativa. De hecho, los más realistas imaginaban un tercer puesto detrás de los libertarios. Quienes ven el vaso medio lleno rescatan el segundo lugar , pero son conscientes de que repetir esos guarismos en Bariloche equivale a quedar afuera de la compulsa por la gobernación.

Algunos cuestionamientos pasan por la falta de unidad, aunque si las tres listas hubieran acordado sólo habrían sumado 21 por ciento. Otros análisis más cualitativos sugieren que faltó peronismo. Así lo dijo la senadora Ana Marks, oriunda de Bariloche. “Mucha red social y poco territorio con una campaña que se hizo despojada de identidad peronista”, dijo la parlamentaria nacional. En un sentido similar, la concejal Julieta Wallace pidió “una reflexión profunda” y advirtió que “la unidad no alcanza”.

La senadora Ana Marks cuestionó la campaña del peronismo en Bariloche.

Los días posteriores a la elección barilochense no fueron fáciles para María Emilia Soria. Las críticas hacia adentro del peronismo empiezan a realizarse cada vez con más intensidad. Le reclaman una mayor apertura en la convocatoria a los distintos sectores y definiciones más precisas respecto de la hoja de ruta con vistas a las elecciones. Son tiempos de ansiedad que la derrota intensificó.

Para mayores turbulencias, su municipio atraviesa debilidades económicas inéditas desde que la familia lo gobierna y tuvo que desdoblar el pago de salarios apelando a la ayuda del gobierno provincial. Como era previsible, este problema fue capitalizado rápidamente por el PRO y Juntos Somos Río Negro para cuestionar la administración de la aspirante a desplazar a Weretilneck.

Conmoción y reacción libertaria

El armado libertario quedó conmocionado por el rechazo del padrón andino. Cuando se abrieron las urnas los más optimistas esperaban contar con un porcentaje que superara fácilmente el 20 por ciento de los votos. Una hora después contemplaban atónitos un 12 por ciento. No pudieron alegar falta de unidad ni compromiso de los dirigentes. Sí, en cambio, creen que erraron con un discurso demasiado similar al de Cortés en cuanto a la antipolítica, con ventaja clara para el intendente que gobierna. Algunos, incluso, afirman que subestimaron los aparatos provincial y municipal.

Ahora, en La Libertad Avanza quieren dejar atrás rápido el mal trago lacustre para evitar que los cuestionamientos a la estrategia termine jugando a favor de quienes buscan llegar a acuerdos electorales con los gobernadores dialoguistas de la Patagonia. Entre ellos, el propio Weretilneck.

Enzo Fullone y Aníbal Tortoriello, con roles distintos en la elección de Bariloche.

El que por ahora esquiva los golpes es el ya lanzado precandidato a gobernador Aníbal Tortoriello. Fue poco y nada a Bariloche en el marco de la campaña y la foto tuvo la cara del senador Enzo Fullone, que se jugó un pleno para demostrar su volumen y perdió. Sin embargo, cree que en la Casa Rosada valoran su voluntad.

El PRO, adentro de la alianza, también terminó derrotado y hay que ver cómo evoluciona la relación tensa de Juan Martín con Tortoriello. A La Libertad Avanza le interesan especialmente algunos dirigentes amarillos puntuales para disputar intendencias, como el propio Martín en General Roca o el legislador Juan Murillo en Río Colorado.

¿Subieron las acciones de Tortoriello para ser candidato? Se verá. En La Libertad Avanza sostienen que el empresario cipoleño necesita la plataforma de votos violetas para ser competitivo. Mientras tanto, él retomó las recorridas y se fue hasta la otra punta de la provincia, la zona atlántica, a otear el panorama lejos del frío que emanaron las urnas barilochenses.