Buenos Aires: ocho de cada diez personas rechazan las reelecciones indefinidas de intendentes

La posibilidad de que los intendentes bonaerenses permanezcan en sus cargos durante períodos indefinidos cosecha un amplio rechazo entre las personas que viven en la provincia de Buenos Aires . Según una encuesta , ocho de cada diez prefieren que haya límites a las reelecciones. Argumentan estar cansados de que sean siempre los mismos dirigentes sin que nada cambie.

Según el relevamiento de DC Consultores , elaborado entre el 24 y 29 de octubre en base a 1570 casos, el 76,9% se inclina por ponerle un freno a los mandatos y apenas el 10,4% considera que los jefes comunales deberían poder ser reelegidos sin límite si cuentan con el respaldo de los votantes.

Asimismo, el estudio muestra que un 12,7% prefiere que la decisión quede en manos de cada municipio, a través de sus concejos deliberantes. La distancia entre las posiciones es contundente: la demanda de poner un tope a la permanencia de los intendentes en el poder supera ampliamente tanto a quienes defienden la libertad de reelección como a quienes proponen delegar la definición en cada distrito.

El resultado adquiere relevancia en medio de la discusión sobre las reglas electorales bonaerenses y el poder de los intendentes, actores centrales en la construcción territorial de los partidos. La posibilidad de volver a competir después de dos mandatos consecutivos es una cuestión que atraviesa a buena parte de los oficialismos municipales y condiciona el armado de las listas para los próximos turnos electorales.

Como viene contando Juan Rubinacci en Letra P , el camino para el regreso de las reelecciones indefinidas se hace cada vez más difícil para el peronismo en la Legislatura bonaerense, especialmente para el gobernador Axel Kicillof y los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), ya que deben conseguir el apoyo del kirchnerismo y de un grupo de bloques aliados, ante el rechazo categórico a discutir el tema por parte de La Libertad Avanza, el PRO y el Frente Renovador.

La encuesta también indagó sobre el comportamiento de los votantes frente a una situación cada vez más frecuente: intendentes que no pueden volver a presentarse y encabezan las listas de concejales o legisladores para conservar influencia en sus distritos. Ante ese escenario, el 42,7% afirma que votaría al partido, mientras que el 29,4% dice que elegiría al dirigente por su nombre. En cambio, el 27,9% asegura que esa maniobra le genera bronca y lo llevaría a votar a otra fuerza.

El dato revela que la estrategia de trasladar el peso electoral del intendente a una candidatura legislativa no necesariamente garantiza la continuidad del respaldo. Aunque una parte importante del electorado mantiene su apoyo al espacio político o al dirigente, casi tres de cada diez manifiestan rechazo a esa práctica.

La demanda de cambio en los municipios

La percepción sobre la continuidad de los gobiernos locales ofrece otro elemento para leer el resultado: el 40,4% se inclina por un cambio de rumbo, frente al 36,5% que optaría por la continuidad del espacio que gobierna. Otro 23,1% responde que su decisión dependería de quién sea el candidato.

La combinación de estos indicadores dibuja un escenario de cuestionamiento a la permanencia prolongada de los intendentes, aunque no implica un rechazo uniforme a todos los oficialismos municipales. La identidad partidaria y el peso de los candidatos siguen siendo factores relevantes para una porción del electorado.

Los números dejan una señal para los jefes comunales: la mayoría de los consultados reclama límites a la continuidad en los cargos y una parte importante también expresa voluntad de cambio en sus municipios.

Mientras tanto, el gobernador bonaerense debe concentrarse en buscar los votos que le faltan en la Legislatura bonaerense para avanzar con los cambios que impulsa. En números, Kicillof necesita 46 manos para aprobar el cambio en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado. Todavía le falta para llegar a esa cifra. Habrá que ver cuál es la estrategia que adopta para avanzar en esa iniciativa que reclaman los intendentes del MDF.