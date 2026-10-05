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LEGISLATURA BONAERENSE

Con la salida de Guillermo Montenegro, el PRO pierde una banca y La Libertad Avanza crece en el Senado

En lugar del intendente marplatense, ingresa una Concejala libertaria de Tandil. Con más karinismo, se robustece la primera minoría violeta en la cámara alta.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Bloque LLA del Senado.

Bloque LLA del Senado.

El regreso de Guillermo Montenegro a la intendencia de Mar del Plata le hace perder una banca al PRO en el Senado bonaerense y robustece a La Libertad Avanza. La reemplazante del exsenador es la concejala de Tandil María Luján Fiego, dirigente del espacio de Karina Milei que fue cuarta en la lista de las elecciones provinciales de 2025.

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Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

El movimiento tiene impacto directo en la oposición bonaerense de la cámara alta, al dejar a la bancada PRO con cuatro escaños en lugar de los cinco que tenía. Así, los amarillos quedan con Pablo Petrecca, Alex Campbell, Jorge Schiavone y Juan Manuel Rico Zini.

El bloque PRO en el Senado queda con cuatro bancas.

El bloque PRO en el Senado queda con cuatro bancas.

Quién es María Luján Fiego, la reemplazante de Guillermo Montenegro

Con esa jugada, LLA suma una banca y se consolida como la primera minoría. Serán once escaños libertarios, por detrás de la mayoría que tiene Fuerza Patria. Fiego ocupó el cuarto lugar en la lista de la Quinta sección electoral, detrás de Montenegro, Cecilia Martínez y Matías de Urraza. LLA obtuvo tres bancas, por lo que la tandilense quedó como primera suplente.

María Luján Fiego, nueva senadora de La Libertad Avanza.

María Luján Fiego, nueva senadora de La Libertad Avanza.

Fiego presentará el pedido de licencia como concejala este lunes, y luego, en la sesión ordinaria que tiene prevista el Senado el martes 6 de octubre, jurará como legisladora provincial. Se trata de una dirigente del espacio que en Buenos Aires coordina el diputado Sebastián Pareja. La flamante senadora tiene 53 años y pertenece al bloque de concejales Acción Tandilense-La Libertad Avanza, que conduce Gonzalo Santamarina.

El enroque se produce tras el anuncio de Montenegro de regresar a la intendencia de Mar del Plata. La crisis de seguridad y el crecimiento del desempleo motivaron al intendente a retomar la conducción municipal y desplazar a Agustín Neme, quien ocupó ese lugar desde el 10 de diciembre pasado.

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