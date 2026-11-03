Buenos Aires: estalló la pelea por las reelecciones indefinidas de los intendentes

La dirigencia política de la provincia de Buenos Aires ve venir la negociación por la reelección indefinida de los intendentes en la Legislatura bonaerense y el tema, antipático ante la opinión pública, estalló por los aires antes siquiera de aterrizar en mesas efectivas de negociación.

Como viene contando Letra P , Axel Kicillof y los intendentes que forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) son los principales impulsores de una ley para habilitar que intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares tengan reelecciones indefinidas.

Pero ante la inminente negociación con el resto de las tribus, que se espera forme parte de un paquete más grande en el marco de la llegada a la Legislatura del presupuesto, ley fiscal y pedido de endeudamiento, la oposición salió a plantar bandera por la negativa y el peronismo volvió a enterrarse en sus propias internas.

Ante una serie de notas periodísticas los primeros en salir fueron los dirigentes del PRO , fue justamente la exgobernadora, María Eugenia Vidal , quien impulsó junto a Sergio Massa la norma que las restringe.

A través de un comunicado publicaron categóricos: “Desde el PRO de la provincia de Buenos Aires queremos ser claros: no vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses”.

Los siguió La Libertad Avanza (LLA). Sebastián Pareja afirmó en sus redes sociales: “Nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas de los intendentes, siempre lo dijimos”. Efectivamente ese mismo mensaje había llevado a principios de octubre en un plenario que encabezó en Mar del Plata.

Nuestra postura es clara y sin especulaciones: nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Siempre lo dijimos.Estamos ante un punto de inflexión: 6 de cada 10 intendentes bonaerenses no podrán competir por un nuevo mandato en 2027, si se mantiene la ley vigente.El que quiera modificar las reglas para perpetuarse en el poder, que se haga cargo con nombre y apellido y que deje de operar contra La Libertad Avanza. — Sebastián Pareja (@SPareja_) November 3, 2026

El ni de la UCR y el cruce vecinalista

El radicalismo se sumó a la avanzada opositora. El presidente del comité provincial, Emiliano Balbín, dijo que, ante “versiones periodísticas” surgidas, “no existe ninguna negociación” de la conducción partidaria respecto de las reelecciones.

Balbín afirmó que como presidente de la UCR no fue consultado ni recibió llamado alguno del gobierno de la provincia, a lo que sumó su “posición personal” en rechazo a las re re. Sin embargo, lo dicho -o lo no dicho- deja abierta la posibilidad de que otros sectores del radicalismo estén en conversaciones.

Al cruce salió el intendente vecinalista de Chivilcoy, Guillermo Britos. Por redes sociales, le respondió al radicalismo: “Queda claro entonces que ninguno de los 27 Intendentes radicales se presentará en caso de modificarse la ley? Igual que el resto de los intendentes de los partidos políticos, que sus legisladores voten en contra? SE ANIMAN A AFIRMARLO? Yo NO me presento, aunque se modifique la ley. Los leo”. El jefe comunal considera que hay una postura para afuera y otra para adentro. “Están desesperados por que salga”, dicen cerca de Britos.

Mario Secco contra Sergio Massa

Para terminar de embarrar el panorama de la negociación, el intendente de Ensenada, Mario Secco, apuntó en declaraciones radiales contra Massa y el Frente Renovador. “No hay un respeto sobre sobre algunos que opinan como Massa, que opinan que los intendentes no tienen que ser reelectos”, afirmó.

“¡QUÉ HERMOSO MAMARRACHO!”Mario Secco, intendente de Ensenada, cruzó duramente a Sergio Massa por su postura sobre la reelección de los intendentes.“¿Sos Dios? Primero te beneficiaste con todos los intendentes, te llenamos la cancha y ahora venís a decir que no podemos ser reelectos”, disparó.Mirá la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) November 3, 2026

Secco le echó en cara que se benefició con los intendentes que le “llenaran una cancha” de Cambaceres cuando fue candidato a presidente, y dijo “ahora viene a decir que los intendentes no tenemos que ser reelectos”. “Que mamarracho hermoso”, le espetó, para hablar luego de “la ley trucha que sacaron Massa y Vidal”.