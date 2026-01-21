Bariloche: la salida de Almonacid del Concejo le abre una puerta a Tortoriello e ilusiona a Arabela Carreras

Los movimientos que el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , realizó en su gabinete amenazan con alterar las relaciones de poder en el Concejo Deliberante de Bariloche . El reemplazo de Natalia Almonacid genera especulaciones en un bloque de Juntos Somos Río Negro (JSRN) cada vez más heterogéneo, en el que no todos sus integrantes responden al mandatario provincial.

Tras la designación de Almonacid como secretaria de Gobierno rionegrina, de los tres integrantes de la bancada de JSRN solo el presidente Juan Pablo Ferrari forma parte del abanico de decisiones que Weretilneck toma en la ciudad turística de la Patagonia . Por su parte Laura Totonelli , fuera del protocolo institucional, es una jugadora de la exgobernadora Arabela Carreras . El tercero, por ahora, es una incógnita.

Los candidatos a concejales que el oficialismo provincial presentó en 2023, cuando Carreras buscó suceder a Gustavo Gennuso en la Intendencia, responden a diferentes terminales políticas que no necesariamente se acercaron en los últimos dos años. A esta situación está atento Lucas Pérez , el joven dirigente que podría asumir la banca y que en los últimos meses estuvo cerca del diputado devenido libertario Aníbal Tortoriello .

En la línea sucesoria para ocupar el lugar de Almonacid están Glenda Cohen , Lucas Pérez , Claudia Torres y Claudio Otano . Como Cohen ya avisó que no va a asumir, crece la incertidumbre sobre quién ocupará esa silla caliente en un año que tendrá en el Legislativo local dos grandes discusiones: la reforma de la Carta Orgánica Municipal y el proyecto de urbanización que el holding Trappa quiere realizar en el cerro Catedral .

Con la salida de Almonacid el bloque de JSRN pierde músculo político y experiencia a la hora de legislar. Por eso, la tarea de Ferrari para ordenar a la tropa será vital para los intereses de Weretilneck, hoy distanciado políticamente del intendente, Walter Cortés .

Arabela Carreras junto a sus candidatos a concejales y del Tribunal de Contralor en 2023, previo a las elecciones por la intendencia de Bariloche.

Por su parte, el jefe comunal festeja el movimiento que le quita de la diaria una voz crítica y arma una estrategia para que los tres ediles de su Partido Unión y Libertad (PUL) tomen más protagonismo. A la vez, la nueva composición podría limarle la mayoría de seis votos que suele alcanzar con la ayuda de JSRN.

¿Puerta abierta al partido de Aníbal Tortoriello?

Glenda Cohen fue asesora de la exlegisladora Julia Fernández y puente entre Arabela Carreras y las organizaciones feministas que realizaron el Encuentro Nacional de Mujeres en octubre de 2023 en la ciudad andina. También fue parte activa de la Fundación Cruzada Patagónica, una proyecto solidario que realiza trabajos en la ruralidad rionegrina.

Lucas Pérez y Claudio Thieck en una reunión del partido CREO en Bariloche.

Tras las modificaciones anunciadas por el gobernador, Cohen se apresuró a confirmar que no asumirá su banca y presentó una renuncia formal ante la Junta Electoral Municipal. Aunque el texto aún no tomó curso, porque primero tiene que renunciar a su banca la flamante funcionaria provincial, la decisión de dimitir se encargó de despejar dudas.

"Manifiesto expresamente mi decisión de no aceptar ni asumir la banca que eventualmente me correspondería por el orden de prelación establecido en la lista oficial del partido Juntos Somos Río Negro", señaló en un breve comunicado. Trascendidos confirmaron que la joven militante de JSRN no tomará la vacante por su presente laboral en el Poder Judicial de Río Negro.

Lucas Pérez tiene revancha

En agosto de 2025, junto a Claudio Thieck, Lucas Pérez se mostró como armador político del partido CREO, el sello de Tortoriello. Diputado por LLA, pero con juego propio en la provincia, el empresario del Alto Valle protagoniza por estos días un acercamiento con los hermanos Soria, como días atrás contó Letra P. ¿Influirá ese acercamiento con eje en Cipolletti-Roca en el Concejo Municipal barilochense?

Pérez ya había reclamado en abril de 2024 el lugar que dejó en el Concejo Silvio Barrriga, quien renunció por motivos personales. En esa oportunidad realizó un raid mediático para explicar que le correspondía asumir por el cupo de género, pero la coyuntura política oficialista obvió su reclamo y optó por sumar a Totonelli, exfuncionaria rionegrina de la zona andina.

Los otros jugadores

Con menos posibilidades, sigue en la lista Claudia Torres, que ya fue concejal en la época en que Carreras gobernaba los destinos de la provincia. En ese contexto fue una férrea defensora de la gestión de la exgobernadora.

Luego se ubica Claudio Otano. Concejal y funcionario del exintendente Gustavo Gennuso, hoy forma parte del equipo de trabajo de la legisladora Marcela González Abadala, quien fuera jefa de Gabinete del ingeniero nuclear. El exjefe comunal sigue siendo secretario de la estructura de Juntos Somos Río Negro, pero mantiene diferencias políticas con el gobernador, a quien ha acusado de perseguirlo con la causa Techo Digno.