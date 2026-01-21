El G6 de Gabriel Bornoroni: quiénes son los intendentes del este de Córdoba que pegaron el salto a LLA

La Libertad Avanza con Gabriel Bornoroni a la cabeza tiene un desafío en Córdoba: reunir el apoyo territorial de la red de autoridades municipales del radicalismo.

El mercado de pases político tuvo acción en el este de Córdoba con el reciente traspaso de seis intendentes del departamento San Justo a las filas de La Libertad Avanza (LLA). El acuerdo que adelantó Letra P que empezó a gestarse en diciembre terminó de sellarse este lunes. Celebra Gabriel Bornoroni , quien afina su plan territorial.

Nora Passero (Porteña), Germán Busso (Colonia Anita), Fernando Salvagno (Colonia Iturraspe), Miguel Maradona (Colonia Prosperidad), Andrés Rinero (Devoto) y Gerardo Cerutti (Colonia Marina) decidieron cambiar el rojo radical o el amarillo del extinto Juntos por el Cambio, para sumarse a la ola violeta. El pase lo terminaron firmando con Guillermo Quiroga , referente de LLA en el departamento San Justo.

Bornoroni, jefe del bloque de LLA en la Cámara de Diputados y hombre fuerte de Javier Milei en Córdoba, abrió las puertas de un colectivo para que se suban dirigentes de otras fuerzas y así fortalecer el espacio de cara al 2027. De esta forma, el estacionero abre un frente de ataque hacia Rodrigo de Loredo en la puja por atraer radicales a la marca libertaria .

Antes de su llegada a la política, Nora Passero fue docente y directora de escuela, y alfabetizadora de adultos en la localidad de Porteña. Reconocida por su militancia en el PRO, fue candidata a intendenta representando a Juntos por el Cambio en 2023. Su triunfo fue un batacazo: obtuvo el 48,8% de los votos y derrotó al candidato del peronismo. Entre sus primeras medidas, decidió no cobrar su sueldo como intendenta y destinar ese dinero a rentas generales del municipio.

Fernando Salvagno asumió en 2023 el gobierno de Colonia Iturraspe, pueblo muy cercano a San Francisco, el pago chico del gobernador Martín Llaryora . Es un joven abogado afiliado al radicalismo que encabezó la lista de la Agrupación Vecinos de Colonia Iturraspe y como es tradición en esta localidad, la misma fue por acuerdo, por lo que no hubo elecciones. Nació y se crió en esta Colonia, la cual gobernó su padre durante 33 años.

El grupo de intendentes que decidió cruzarse a La Libertad Avanza, junto a otros funcionarios.

Adrián Rinero es un productor agropecuario y propietario de una pyme láctea en Devoto, pueblo que gobierna desde 2019. En esa oportunidad, su primera inserción en política, lideró una alternativa a Cambiemos y le arrebató el municipio al justicialismo por una diferencia de 292 votos. Ya como candidato de Juntos por el Cambio, fue reelecto intendente para el período 2023-2027.

Germán Busso es un mecánico de la zona rural que gobierna Colonia Anita y que previo a ser elegido cumplía otras funciones en la comuna. Miguel Maradona es un médico veterinario que gobierna por segunda vez consecutiva Colonia Prosperidad y que en 2019 venció al justicialismo por una diferencia de 23 votos, representando al Movimiento de Acción Vecinal. Gerardo Cerutti es un técnico agrónomo que en 2023 también fue reelegido en Colonia Marina, y se encuentra identificado con el radicalismo.

Reelección y convicción

Los seis políticos que tomaron la decisión de cambiar de partido llegaron a las intendencias de sus localidades por medio de uniones vecinalistas o alianzas como Juntos por el Cambio, hoy desaparecida. Por eso no quieren quedarse afuera de la discusión que se viene y asumen que el electorado, con sus últimas decisiones en votaciones, busca un gesto.

Además, sostienen que hay “destrato” por parte del Gobierno provincial en relación a la discrecionalidad en el reparto de recursos, al no ser parte del cordobesismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/2012538721241825292?s=20&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei en el Festival Nacional de Jesús María.



Que vivan nuestras tradiciones, que viva la Patria, viva la libertad carajo!!! pic.twitter.com/k9HPbKJV9R — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) January 17, 2026

Un dato no menor: sólo Salvagno y Passero pueden ser reelectos en el caso que decidan ir por un nuevo mandato. Los cuatro restantes transitan su segundo periodo consecutivo. ¿Qué ofrecen? Gestión, la que ya vienen llevando adelante. Ahí consideran que tienen un plus por la gente que tienen gobernando y que conocen a la localidad.

Por qué cruzaron a La Libertad Avanza

Consultado por Letra P, Salvagno, fundamentó que el paso hacia LLA forma parte de escuchar a un electorado que pide un criterio parecido al fijado al gobierno nacional, “Entendemos que la única alternativa al gobierno de la provincia de Córdoba es una alianza grande que nuclee a todas las fuerzas no peronistas, incluida la UCR”, dijo.

El dirigente radical explicó que se trata de una “humilde actitud” ante la falta de definiciones o cuestiones de ego y peleas a nivel superior dentro de la UCR. “Queremos empezar a dar un ejemplo de coherencia, de trabajo, de tratar de unificar a la oposición dispersa en nuestros pueblos y ser ejemplo provincial”, agregó.

Por su parte, Cerutti habló de que la decisión surgió ante “la falta de representatividad y de decisiones concretas para poder acompañar”. Agregó que hoy se piensa “solo en la persona y no en un proyecto”, y fundamentó que el traspaso también es consecuencia de “escuchar al electorado” que pide otra forma de hacer política.

El mapa en el este de Córdoba

La necesidad de los intendentes radicales y vecinalistas se potencia ante un escenario polarizado en San Justo, donde el peronismo pisa fuerte. El departamento fue uno de los dos –el otro fue Capital- que le permitieron al cordobesismo ganar la ajustada última elección provincial en 2023. En el este cordobés, el PJ le sacó poco más de 20 mil votos de diferencia a Juntos por el Cambio, que llevaba como candidato a Luis Juez.

Sin embargo, en octubre pasado, La Libertad Avanza sacó el 41,50% de los votos y aventajó por casi 10.000 votos a Provincias Unidas, la marca que llevaron los candidatos de Llaryora con Juan Schiaretti a la cabeza.

Javier Milei con Bornoroni y Martín Menem en Jesús María Gabriel Bornoroni acompaña al presidente Javier MIlei y a Martín Menem, durante su llegada al Festival de Doma y Folclore en Jesús María.

Por su parte, La Libertad Avanza tiene un desafío en Córdoba: reunir el apoyo territorial de esa red de autoridades municipales del radicalismo que, en esta provincia, tiene base en 170 ciudades y pueblos.

¿Qué les proponen? El respaldo del partido que dirige Karina Milei a nivel nacional para competir bajo la marca violeta en 2027; caso contrario, les presentarán lista propia para enfrentarlos a ellos y al peronismo.