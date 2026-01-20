PJ bonaerense: con el padrón y los avales en el centro de la discusión, se reúne la Junta Electoral

El calendario por las elecciones del PJ bonaerense sigue avanzando y también las negociaciones, aunque con algunas trabas. La reunión de la Junta Electoral partidaria que estaba prevista para este martes se pasó para el miércoles a las 17 horas, aunque con el mismo objetivo: avanzar con cuestiones vinculadas al padrón y los avales.

En paralelo a ese encuentro, más vinculado con el cronograma del proceso electoral o recambio de autoridades -según haya lista de unidad o no-, están las negociaciones en torno a una posible lista de unidad. La postura del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) liderado por el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof luego de la reunión en Villa Gesell, tensionó aún más la situación. Traducido: plantarse en que la conducción debe estar alineada con el gobernador o, caso contrario, hay interna, mientras se ejecuta la directiva de armar listas en los distritos para tenerlas en caso de competencia

En la última reunión que realizó, la Junta Electoral presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini , había determinado que el próximo encuentro sería este martes, 48 horas antes de la publicación del padrón para comenzar el proceso de tachas y enmiendas que duraría hasta el próximo martes 27.

Ese encuentro se pospuso 24 horas, para este miércoles a las 17 horas, con formato mixto -virtual y presencial-, como fue la reunión anterior. Un miembro de la Junta Electoral consultado por este medio le bajó el precio: “Nada en especial para tratar, es repasar el funcionamiento del cronograma y algún que otro detalle que vaya surgiendo, pero nada específico”.

Sin embargo, la confección final del padrón con las fichas cargadas hasta el 30 de diciembre incluidas, y luego la presentación de los avales, no son temas menores. El padrón, que verá la luz oficial este jueves cuando sea publicado, será una suerte de sensor para medir el poder real de cada espacio.

El MDF se mueve y empuja a Verónica Magario

Pero las negociaciones por la lista no pasan por las reuniones de la Junta Electoral, sino que se dan en paralelo por ámbitos informales. Al cierre de esta nota apenas habían comenzado algunas charlas cruzadas para intentar evitar la competencia y que haya lista de unidad.

La candidata del sector liderado por Kicillof es la vicegobernadora Verónica Magario, enfrentada fuertemente con el kirchnerismo por las autoridades del Senado que aún no se eligieron. “La vicegobernadora es la candidata de Axel Kicillof porque reúne todas las condiciones. Todos saben que es de la mesa chica del gobernador, y representa el distrito más importante de la provincia, el que aporta más votos y además tiene diálogo con todos los sectores: intendentes, legisladores, gremios y movimientos sociales. Magario al frente del partido en la Provincia no dejaría ninguna duda sobre la relación de fuerzas”, asegura un dirigente del MDF a Letra P.

Magario



También afirma que La Cámpora quiere “imponer” condiciones y que quienes están junto al gobernador “tienen claro que no pueden ni deben ceder a ningún condicionamiento”. Pese a las negociaciones en curso, el sector empezó a moverse: en Lanús, el sector referenciado en el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, está poniendo mesas para juntar avales; en Quilmes difundieron en las últimas horas un comunicado para llamar a participar de las elecciones partidarias. Ambos municipios están gobernados por La Cámpora.

Para presidir el partido hasta ahora en manos de Máximo Kirchner también aparecen otros nombres más vinculados al kirchnerismo como el del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, o el de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quién ya manifestó sus intenciones de ser.