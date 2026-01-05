Walter Cortés quiere cambiar la Carta Orgánica de Bariloche y asoma una nueva batalla con el Concejo.

Que el intendente de Bariloche , Walter Cortés , hable sobre la necesidad de reformar la Carta Orgánica Municipal no es una novedad en la ciudad más poblada de Río Negro . Sin embargo, aquellas declaraciones que parecían lejanas en el tiempo, toman otro impulso ya que en este 2026 se habilita la discusión de lo que será un movimiento político que sólo se produce cada 20 años.

El líder sindical que llegó al sillón del Centro Cívico con su Partido Unión y Libertad (PUL) tendrá en marzo un nuevo round político en el Concejo Deliberante . El oficialismo sólo tiene tres ediles y el acompañamiento de Juntos Somos Río Negro y el PRO será crucial para avanzar en la ordenanza que habilite a la Junta Electoral el proceso de elección de 15 constituyentes que serán votados por los ciudadanos de Bariloche para cambiar la orgánica municipal.

Al igual que Cortés, la oposición que protagonizan distintas vertientes del peronismo y la fuerza local del exintendente, Gustavo Gennuso , también se preapra para el debate que terminará con la reforma y que se proyecta como un trampolín electoral de cara a las elecciones municipales del 2027. El intendente, que ya viene golpeado tras el fracaso de la consulta popular con la que buscaba esquivar las trabas que la oposición impone desde el concejo, volverá a poner en juego su legitimidad y sus chances de reelegir el año próximo.

La Carta Orgánica es la ley madre de la ciudad turística de la Patagonia . Tiene 223 artículos y su último proceso de modificación se dio en el segundo semestre del 2006. Los cambios que la misma Carta Orgánica habilita cada 20 años son realizados por una asamblea constituyente que se crea especialmente para aggiornar las leyes de acuerdo al contexto.

En concreto, el artículo 217 la Carta Orgánica establece que “el Concejo Municipal deberá convocar a la Convención para la revisión total de la Carta Orgánica vigente obligatoriamente cada veinte años”, aunque aclara que esa Convención Municipal Constituyente Actualizadora no tendrá que, sí o sí, definir modificaciones. Eso dependerá de los niveles de acuerdo que alcance la política.

1803_1716562670 El oficialista y presidente del Concejo Deliberante, Gerardo Del Río.

Para que esto suceda, previamente el Concejo Deliberante debe declarar la necesidad de reforma total o parcial con el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros y crear una ordenanza que de curso al debate político y social. También el cuerpo legislativo deberá resolver la previsión presupuestaria para el gasto de funcionamiento de la Convención y para la realización de las elecciones.

En la última modificación la presidenta de la Convención Municipal Constituyente fue la exgobernadora, Arabela Carreras, que por entonces era la secretaria privada del intendente Alberto “Beto” Icare en un espacio político aliado al Frente para la Victoria.

Qué quiere hacer Walter Cortés

“El intendente tiene poco poder, todo lo hecho tiene que pasar por el Concejo”, dijo Cortés en agosto del 2024. El Ejecutivo, que ya dejó atrás el fracaso del referéndum, busca renovarse con este debate y llegar a la elecciones municipales del 2027 con una Carta Orgánica donde haya menos concejales, con un esquema de representación por barrios o delegaciones, y poner plazos a los proyectos de ordenanzas que trate el Concejo. O sea, un cambio de raíz en el funcionamiento institucional de la ciudad.

El número de concejales será uno de los puntos fuertes del debate. Contrario al deseo del jefe comunal, la Carta Orgánica Bariloche prevé un edil cada 10 mil habitantes. Nómina que, según el Censo Nacional de 2022, la ciudad lacustre tendría que aumentar porque su población creció a 135 mil habitantes.

Cortés, que estuvo más de treinta años al frente de la Asociación Empleados de Comercio, también señaló en varias oportunidades que quiere eliminar algunos entes y revisar la continuidad de organismos como la Defensoría del Pueblo por considerarla obsoleta y desfasada en el tiempo.

La discusión, que ya toma color, tuvo su primera polémica en cuándo tiene que convocarse la elección de la Asamblea Constituyente, ya que el proceso de modificación se dio en 2006, pero finalmente los cambios fueron proclamados el 4 de enero de 2007. “Se hace todo el proceso este año y se proclama el 1 de enero”, confió un importante funcionario de la gestión Cortés a Letra P.

Los otros jugadores que ya se anotaron y suman propuestas

Por supuesto que la rosca por la Carta Orgánica encuentra una oposición que ve una oportunidad para volver a insertarse en el ruedo político local y hacer un tiro por elevación para la elección del 2027 donde los barilochenses elegirán nuevamente los cargos de Intendente, concejales y del Tribunal de Contralor.

Gustavo Gennuso, hoy alejado de Alberto Weretilneck pero aún con el puesto de secretario del partido, convocó en octubre a una reunión de “reflexión colectiva” para reformar la Carta Orgánica. A través de la Fundación MAPA, el exjefe comunal que antecedió a Cortés medirá su músculo político para preparar el terreno y llegar la lucha por el Municipio con candidatos propios.

Sergio-Massa-Alejo-Ramos-Mejia-Rio-Negro El exlegislador provincial, Alejo Ramos Mejía, junto al líder del Frente Renovador, Sergio Massa en Viedma.

El peronismo también va a jugar. Uno de los primeros que recogió el guante del debate fue el presidente del Frente Renovador de Río Negro, Alejo Ramos Mejía. En una publicación para este medio, el exlegislador provincial ya había advertido en noviembre que el partido político de Sergio Massa presentará una propuesta de modificación de la ley de leyes barilochense.

“Ese será el punto de partida para disputar en 2027 una elección municipal que necesita aire fresco, capacidad técnica y liderazgo moderno”, aseguró Ramos Mejía que busca que el massismo vuelva a tener protagonismo en la discusión de Bariloche.