Esteban Avilés desató la guerra por el agua en Punilla y los intendentes piden el arbitraje de Martín Llaryora

El año empezó con una crisis hídrica que no registra precedentes en Villa Carlos Paz y en esa región turística de Córdoba . La crecida de cinco metros que se registró el el río San Antonio complicó la provisión de agua en el mes fuerte de la temporada alta de turismo . Esteban Avilés quedó en el centro de la polémica.

Desde el gobierno de "la perla de Punilla", a cargo de la prestación del servicio y de vender el agua en bloque a las ciudades vecinas, se informó que el sistema de captación del recurso del río se obstruyó con sedimentos de los incendios forestales, troncos y piedras.

El incidente dejó sin servicio de agua potable a los habitantes estables de Carlos Paz y a los turistas que llegaban desde todo el país a esa ciudad y a todas las localidades del sur del valle serrano. Estás son: San Antonio de Arredondo , Mayú Sumaj , Icho Cruz , Tala Huasi y Cuesta Blanca .

La situación generó serios inconvenientes a hoteleros, cabañeros y gastronómicos que tuvieron que salir a comprar agua que llegó a sus tanques a través de camiones cisterna cuyos dueños tuvieron su “veranito” ya que facturaron a más no poder.

El problema se solucionó en los primeros días de la semana siguiente y tanto los barrios de Carlos Paz como los distintos sectores de los municipios vecinos empezaron a recibir el recurso poco a poco.

El conflicto en un valle clave de Córdoba

Los cruces con los jefes políticos de los municipios vecinos no tardaron en aparecer. Es que desde 2021, el municipio de Carlos Paz está a cargo de la provisión de agua potable no sólo para sus habitantes, sus hoteles y complejos: es también la que les vende este recurso vital a sus vecinas.

Y los intendentes y presidentes comunales del sur simularon la conformación de un ente intermunicipal -que todavía no nace- para salir a pedirle al Ministerio de Infraestructura del gobernador Martín Llaryora que tome cartas en el asunto y haga de árbitro.

La hermana mayor, Carlos Paz, no se quedó atrás y el municipio emitió un fuerte comunicado dirigido a los vecinos de esas ciudades vecinas a los que les dijo, palabras más o menos, que sus gobernantes no han planificado ni puesto plata en obras para mejorar la provisión.

avilés coopi carlos paz Esteban Avilés en un acto en la Cooperativa Integral Regional de Villa Carlos Paz

La paradoja es que la captación de agua que está bajo la tutela de Carlos Paz se ubica en tierras que están dentro del ejido de Cuesta Blanca, en el extremo sur del departamento. Eso es porque la decisión de los primeros directivos de la Cooperativa Integral (COOPI), entre los que estaba el abuelo del intendente Avilés, fue ir a buscar el agua más pura río arriba y bajarla a la ciudad en acueductos.

La otra paradoja es que Carlos Paz es la ciudad con más territorio en la cuenca del lago San Roque, el tanque de agua de la ciudad de Córdoba y parte del Gran Córdoba. Y sólo el barrio Costa Azul tiene una planta de extracción y potabilización de agua del lago para proveerse.

El pedido a Martín Llaryora

Los jefes políticos del sur de Punilla se juntaron para ver si los escuchaba alguien. En el encuentro estuvieron Marcelo Mainardi, presidente comunal de Tala Huasi; Paulo Tessio, intendente de Villa Río Icho Cruz; Ana Gaitán, presidenta comunal de Cuesta Blanca; Fabián Flores, presidente comunal de Mayu Sumaj; y Ariel Moyano, intendente de San Antonio de Arredondo.

Martín Llaryora y Esteban Avilés Martín Llaryora y Esteban Avilés, en uno de los pocos actos oficiales en que coincidieron.

Según comunicaron “coincidieron en la necesidad de abordar la problemática desde una mirada regional, entendiendo que el sistema de captación, potabilización y distribución de agua abastece a múltiples localidades y requiere respuestas coordinadas, planificación técnica y inversiones acordes a la escala del servicio”.

Y advirtieron que irían a acusar de esta situación a los jefes de Gobierno provincial a cargo de la provisión de agua. Avilés y Llaryora no se llevan bien y están en veredas políticas distintas, aunque intentan cuidar las formas y riegan cada tanto la relación institucional. El pedido intendentista suma presión extra.

La réplica de Esteban Avilés

La respuesta no se hizo esperar y el aparato de prensa de Avilés comenzó a rodar por la ciudad y la provincia con un fuerte comunicado.

En resumen, planteó que fue el gobierno de Carlos Paz el que gestionó las obras durante los últimos diez años para la prestación de servicios esenciales para la región, entre los que incluyó, además del agua, el Centro Ambiental en el que terminan los residuos de los mismos municipios más Malagueño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/munivcp/status/2011870396883349688&partner=&hide_thread=false Comunicado



Informamos a vecinos de Tala Huasi, Icho Cruz, Cuesta Blanca, Mayu Sumaj y San Antonio que el fin de semana pasado se registró una creciente con sedimentos de los incendios de Altas Cumbres, provocando la obstrucción de la captación de la Planta de Cuesta Blanca pic.twitter.com/S9aa2MJp2z — MunicipalidadVCP (@munivcp) January 15, 2026

No escatimó críticas Avilés: "nuestra ciudad también ha hecho grandes inversiones internas en infraestructura. Los esfuerzos no han sido acompañados por inversiones efectivas de las localidades usuarias de este equipamiento".

Y siguió: "Es indispensable que sus gobiernos se comprometan a llevar adelante obras de redes colectoras cloacales, reservorios de agua, extensión de cañerías, colocación de bombas reguladoras de presión, redes de gas natural y que den estricto cumplimiento a los convenios rubricados con este Municipio relativo a la prestación de los servicios bajo su responsabilidad”. Después de que les enumeró a sus colegas la supuesta falta de gestión, cerró con un llamado protocolar al diálogo.

Cómo se manejó el agua en Villa Carlos Paz

En los primeros meses de 2021, después de casi una década de idas y vueltas, medidas judiciales, cautelares y demás, el municipio de Villa Carlos Paz se hizo cargo del servicio de agua potable que desde hacía seis décadas prestaba la Coopi.

En ese momento el intendente de Carlos Paz era Daniel Gómez Gesteira, un hombre del riñón de Avilés y al que este último sucedió tras ganar los comicios locales en 2023. En este 2026, Avilés va por la mitad de su tercer mandato en la Intendencia de la principal ciudad turística de Córdoba.

A poco de asumir su primera gestión, allá por el mes de agosto de 2011, Avilés deslizó entre sus íntimos que iba a ir por todo contra la Coopi y fueron pocos los que le creyeron. En aquellos años, la Coopi estaba a cargo del servicio de agua, el de cloacas y formaba parte de una empresa mixta con el municipio desde la que se prestaba el servicio de gas natural.

En 2020, perdió la última instancia de apelación ante la Corte Suprema y perdió la pelea por la prestación del agua que quedó en manos de la Municipalidad a principios del año siguiente.

En 2025, pasó lo mismo con las cloacas, que comenzó a operar la Subsecretaría de Agua y Saneamiento del municipio; y, en este 2026, el Concejo de Representantes de Carlos Paz aprobó una ordenanza para que la nueva conformación de la empresa del gas sea integrada por la Cooperativa San Roque, más afín al avilesismo.

El Censo de 2020 arrojó que Carlos Paz tenía poco más de 71 mil habitantes y se consolidó como la cuarta ciudad de la provincia. Es, por lejos, la ciudad más habitada de Punilla, seguida por Cosquín, que tiene poco más de 25 mil habitantes.

En la región sur de Punilla ya se habla de un Gran Carlos Paz y desde que se hizo cargo de la provisión de agua ese tipo de liderazgo que se mira con recelo desde los pueblos vecinos parece haber crecido.