Rogelio Frigerio empoderó a Boleas en Economía y sumó a Nancy Ballejos a su gabinete

Rogelio Frigerio comenzó el tercer año de gestión con cambios de nombres en el equipo de gobierno y con modificaciones en el organigrama. El ministro de Hacienda, Fabián Boleas , incorpora bajo su mando las áreas de Transporte y de Energía. La exdiputada Nancy Ballejos se suma al ministerio de Desarrollo Humano.

La Casa Gris apuntó que los cambios se dieron en dos etapas. Primero, con los reemplazos naturales por la asunción de exfuncionarios como legisladores. Y ahora, con modificaciones para eficientizar el funcionamiento del Estado, aspecto que colaboradores del gobernador mencionan como una de sus mayores obsesiones.

Según pudo confirmar Letra P , este martes salió el decreto detallando los cambios de competencias dentro de la estructura administrativa del gobierno. Entre miércoles y jueves se van a conocer los decretos con las designaciones en los cargos. Hasta entonces, más de uno estará expectante para conocer con precisión qué dirá su nueva tarjeta personal de presentación.

Boleas, el guardián de Frigerio para custodiar las cuentas provinciales , viene sumando presencia pública desde que se hizo cargo de Economía. Mientras se granjea fama de cuidar con celo las arcas provinciales, levanta su perfil en redes sociales subrayando pertenencia boinablanca. Una apuesta que puede servirle al gobernador a la hora de tallar en la interna del radicalismo.

Dos áreas sensibles pasan a su órbita: la secretaría de Energía y la de Transporte. Ambas estaban dentro del organigrama del ministerio de Planeamiento, que hasta diciembre ocupó el hoy diputado Darío Schneider y que, como contó Letra P , quedó al mando de su ex número dos Hernán Jacob . Gonzalo Atencio , que ya tributaba en el ministerio, ocupará la coordinación General Ministerial, silla en donde se sentaba Jacob.

Energía, que estaba a cargo de Noelia Zapata, queda bajo la comandancia del ingeniero Jorge Tarchini, que hasta ahora se desempeñaba como Gerente General de Enersa, la empresa de energía de Entre Ríos.

Aníbal Steren, que venía desempeñándose como vocal del Instituto de la Vivienda (IAPV), asume en Transporte. El lugar que deja será ocupado por Eduardo López Segura, que hasta el año pasado fue director del Túnel Subfluvial por Entre Ríos.

La presidenta del PRO, al ministerio de Desarrollo Humano

Desde que Ballejos asumió la banca en Diputados para completar los meses que le restaban a Pedro Galimberti, que pasó a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, su nombre sonó con fuerza tanto para lugares en las listas para las legislativas de 2025 como para reemplazos en el Gabinete.

A fin de año consolidó su figura como mujer fuerte del frigerismo asumiendo la presidencia del PRO en la provincia. Ahora quedará a cargo de la secretaría de Gestión Social del Ministerio de Desarrollo Humano, aunque la secretaría tendrá otro nombre y absorberá más competencias. El lugar hasta hoy lo ocupaba Pablo Omarini, que pasa a un asiento en el IAPV.

Enroques y cambios en Industria

La secretaría de Industria, que opera bajo el ministerio de Producción al mando de Guillermo “Willy” Bernaudo, sufre cambios estructurales. Catriel Tonutti va a conservar para sí el área de Industria. Pero Zapata, que deja Energía, se va a hacer cargo de Comercio Exterior, Minería y la oficina de defensa del consumidor.

Además, aunque restan afinar detalles, la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos, una nueva área que pondrá el foco en obtener inversiones que ronden la región, también quedaría baja la observancia de Zapata, que como Tonutti viene de la actividad privada.

Más cambios en el gobierno de Rogelio Frigerio

El secretario General de la Gobernación Mauricio Colello se suma al directorio del Instituto del Seguro (IAPSER) en representación del Poder Ejecutivo. Lo hace en remplazo de Pablo Martene. Ante la consulta, desde la Casa Gris recordaron a este medio que Frigerio prohibió la multiplicidad de sueldos “como se hacía antes”, por lo que el funcionario deberá optar solo por uno de los salarios dentro de la administración pública.

Además, la secretaría de Modernización, al mando de Emanuel Gainza, suma el área de Ciencia y Técnica, aunque todavía no haya un nuevo nombre propio para el cargo. Por último, el arquitecto Luis Uriona, deja una de las vocalías del IAPV para asumir como secretario de Planificación e Inversión, bajo la órbita de Jacob.