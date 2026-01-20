Reforma política en Buenos Aires: qué cambios apoya y cuáles rechaza cada fuerza

El 2026 comenzó con señales claras de que será un año en el que Buenos Aires pondrá en discusión sus reglas electorales, posiblemente con una reforma política que casi todas las tribus creen necesaria. La Libertad Avanza picó en punta con un proyecto de Boleta Única y la tropa de Axel Kicillof empuja el regreso de las reelecciones indefinidas.

A partir de ahí, surgieron versiones de un debate más amplio que incluya otros elementos de los procesos electorales como, por ejemplo, la eliminación definitiva de las PASO, suspendidas sólo para las elecciones pasadas de 2025. Según la fuerza consultada la respuesta es distinta, aunque la mayoría pareciera coincidir en que este es el año en que deben establecerse las reglas electorales, no como en 2025 cuando se modificaron en el mismo año de los comicios, lo que no debiera suceder según una norma no escrita de la política.

En la mesa está la incorporación de la BUP para reemplazar a la histórica boleta sábana, como sucedió en las elecciones nacionales de octubre; la eliminación definitiva de las Elecciones Primarias, Abiertas, Obligatorias y Simultáneas (EPAOS, las PASO bonaerenses) y la modificación de la ley de reelecciones indefinidas , que impide que intendentes y legisladores puedan presentarse como candidatos luego de dos mandatos consecutivos. Los tres temas, y algún otro punto que podría incluirse, integrarían un proyecto amplio de reforma política en el que los diferentes partidos impulsen los cambios de su preferencia.

La incorporación de la BUP es el primer proyecto que LLA presentó en el año, aunque es precedido por varios otros en el mismo sentido que empujan desde hace tiempo otros bloques de la oposición. No obstante, con el peronismo teniendo el número suficiente para bloquear ese debate en el Senado , pareciera improbable que fuera a avanzar, algo que admiten fuerzas opositoras. En la cámara alta, independientemente de las fuertes diferencias que atraviesan sus tribus , UP reúne 24 bancas, lo suficiente para tener cuórum propio.

Como contó Letra P , los libertarios ingresaron al Senado un proyecto de ley que busca incorporar la BUP como sistema obligatorio de votación en todas las elecciones provinciales y municipales. Eso modificaría la Ley Electoral bonaerense Nº 5.109 y la Ley Nº 14.086 que establece para el ámbito de la provincia de Buenos Aires el régimen de elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas. Con nueve bancas, LLA es la principal fuerza opositora en la cámara alta y se prepara para disputar la agenda legislativa con el oficialismo.

Curestis Carlos Curestis, presidente del bloque La Libertad Avanza en el Senado bonaerense.

El PRO, la UCR, la Coalición Cívica y bloques dialoguistas o alejados de la polarización entre LLA y el peronismo, acompañarían el proyecto de BUP en la Cámara de Diputados, si la iniciativa lograra atravesar el Senado, lo que parece improbable. Hay una narrativa que comparten y se sostiene, según explican, en “el éxito” de las elecciones nacionales que incorporaron por primera vez en la historia ese sistema. Con todo, si el peronismo no tuviera fisuras podría quitar ese debate de la conversación legislativa, como lo ha hecho en intentos anteriores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPareja_/status/2007913890349277222?s=20&partner=&hide_thread=false La Boleta Única de Papel es un éxito político y de implementación del gobierno de @JMilei. Tristemente el Gobierno de la Provincia sigue demostrando que no le interesa que los bonaerenses puedan votar con un sistema ágil y transparente. Otra expresión más de una mirada que tolera… https://t.co/wWaOuJcVL5 — Sebastián Pareja (@SPareja_) January 4, 2026

Diferencias sobre la eliminación de las PASO

En 2025 la Legislatura bonaerense suspendió las EPAOS para el proceso electoral provincial, aunque, de no modificarse la ley, debería retornar ese sistema de primarias en los próximos comicios. Hay iniciativas de distintos bloques para eliminarlas definitivamente, principalmente LLA. La Casa Rosada definirá su candidato a presidente y a la Gobernación con la bendición de Javier Milei y Karina Milei. Tal vez eso recorte las aspiraciones que pueda tener para el sillón de Dardo Rocha algún candidato del PRO que se muestre afín al Gobierno.

A pesar de que el diputado Martín Yeza le dijo a Letra P que la mejor opción para determinar el candidato a gobernador serían unas PASO, los bloques legislativos del PRO también buscarán eliminar esa vía. Si bien no conforman el mismo bloque que los libertarios y se trabajarán los proyectos según la agenda del momento, pareciera primar la idea de acompañar esa premisa que tiene LLA para 2026. La CC también considera que fueron una herramienta que no ha cumplido plenamente su cometido, y por eso desde esa tribu entienden que el sistema electoral debe ser revisado en su conjunto.

montenegro-ritondo-y-santilli-de-pro-atras-karina-EOVLCA4Q45GMNN4LR22KK7TESI La Libertad Avanza no quiere PASO en Buenos Aires. Parte del PRO, sí.



Habrá que ver qué postura toman respecto a las primarias los bloques dialoguistas y el peronismo, donde no todos los sectores tienen la misma postura. Por caso, el Frente Renovador, no tiene una posición determinante -como sí la tiene respecto a las reelecciones indefinidas- y será difícil escuchar a algún dirigente manifestarse prematuramente sobre el tema. Será algo que se definirá en base a la estrategia electoral que disponga el peronismo en su momento. Si bien en septiembre pasado Fuerza Patria logró listas de unidad, siempre está latente la posibilidad de que eso no suceda.

La eterna discusión sobre las reelecciones indefinidas

Hace días, el ministro Carlos Bianco puso en palabras la posición del oficialismo bonaerense. Dijo que el gobierno volverá a insistir con la modificación de la ley que inhabilita a personas que hayan cumplido dos mandatos consecutivos a volver a presentarse como candidatos. Calificó esa normativa como “proscriptiva”, una idea que comparte con los intendentes del MDF que vienen insistiendo desde hace tiempo con su modificación. La gran mayoría de ellos no podría presentarse en 2027 y eso podría complicar al peronismo en la idea de retener municipios y, sobre todo, el gobierno provincial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2005656813086081026?s=20&partner=&hide_thread=false El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó este lunes que en 2026 la administración de Kicillof volverá a intentar voltear el tope a las reelecciones consecutivas de los intendentes y opinó que el anterior sistema es “el más democrático”



Al ser consultado… pic.twitter.com/qdzDUbvOtQ — LETRA P (@Letra_P) December 29, 2025



El principal escollo para el kicillofismo será puertas adentro de los bloques peronistas: el FR fue el creador de la ley sancionada en 2016 bajo el gobierno de María Eugenia Vidal. En los intentos que la Legislatura hizo durante el año pasado para cambiar esa regla, el massismo se mantuvo firme y hasta pegó el faltazo a las sesiones que tratarían el tema, con descargos públicos incluidos. Eso no cambió con el calendario, por lo que si volviera a darse el debate, no habrá manos renovadoras que lo acompañen.

Mucho menos lo hará la izquierda, que considera al eventual paquete de reformas como una búsqueda del status quo para pagar favores a intendentes y legisladores. Tampoco Hechos, el espacio de Manuel Passaglia. Nuevos Aires no tiene definida su postura y aguardaría a ver cuál es el proyecto para evaluarlo. Esa bancada sí trabajará para que ese tipo de reformas se resuelvan este año que no es electoral.

Los dilemas del peronismo

En cualquier caso, si el peronismo tomara la iniciativa no dependería de buena parte de la oposición y podría lograrlo con una serie de acuerdos entre las bancadas propias y alguna dialoguista. Aquí surge una nueva diferencia en Unión por la Patria, que a través de la tropa cristinista intentó, el año pasado, recuperar la reelección indefinida sólo para los cargos legislativos y no para los ejecutivos. Fue con un proyecto que se aprobó, tras varios intentos fallidos, solo en el Senado.

Sebastián Galmarini Sebastián Galmarini. El Frente Renovador rechaza la implementación de la Boleta Única de Papel.



La Cámpora no quiere arriesgar una postura a dos meses del comienzo del proceso legislativo ordinario y advierte que está concentrando sus esfuerzos en que no pase la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional. Dicen que será algo que se discutirá oportunamente, aunque se abre un interrogante respecto a las reelecciones. En esa tribu reina el silencio respecto a la intención del gobierno provincial y algunos intendentes. Lo mismo ocurre con las PASO, con lo que se abre otro interrogante: ¿las elecciones en Buenos Aires serán en la misma fecha que las nacionales, o habrá nuevamente un desdoblamiento? Sería inviable un escenario con cuatro elecciones en el año.

Sí se puede prever que todas las tribus peronistas rechazarían la incorporación de la BUP. El FR lo manifestó hace un largo tiempo, cuando Sebastián Galmarini ofreció una charla en Diputados sobre asuntos electorales y fue categórico respecto al exagerado tamaño que supondría una boleta bonaerense, los millonarios gastos de impresión y el antecedente de 40 años de democracia carente de denuncias de fraude y con alternancia gubernamental en la que hubo triunfos oficialistas y opositores.