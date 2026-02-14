Bariloche: el proyecto para urbanizar el cerro Catedral avanza a los tumbos bajo una montaña de críticas

La discusión sobre el cerro Catedral tensiona el ambiente de Bariloche . El tratamiento del plan para habilitar el desarrollo inmobiliario en la montaña sumó cuestionamientos que exceden a la oposición política. El círculo rojo del turismo, colegios profesionales y ambientalistas expresaron su disconformidad por la falta de respuestas sobre el proyecto del grupo Trappa que impulsa el intendente, Walter Cortés .

El debate para definir parámetros que habiliten el desarrollo urbano del principal activo invernal de la ciudad se trasladó esta semana al Consejo de Planeamiento Municipal (CPM), un organismo consultivo por el que deben pasar los proyectos de envergadura, donde el oficialismo local no pudo explicar qué beneficios traería la millonaria inversión para la ciudad más grande de Río Negro .

Tras un cierre intempestivo del debate, la polémica se extendió cuando el Ejecutivo definió avanzar en los pasos administrativos desechando un acta que se firmó para realizar un cuarto intermedio. El gobierno estableció un periodo de consultas previo a la audiencia pública obligatoria, donde nuevamente se espera un clima de confrontación. Si se supera esa etapa de carácter no vinculante, será el Concejo Deliberante el encargado de aprobar o no la iniciativa . En la previa, no estarían los dos tercios de los votos necesarios para avanzar.

Vecinos movilizados y sectores de la oposición señalan que el objetivo de fondo que persigue la empresa con el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del cerro Catedral es insertarse en un mercado de élite internacional del esquí donde los pasajeros que lleguen a la cordillera de la Patagonia puedan alojarse en instalaciones de lujo cercanas a las pistas. Y cuestionan que el Ejecutivo está dispuesto a entregarle una superficie de más de 70 hectáreas a cambio de tierras para realizar loteos.

El Colegio de Arquitectos de Río Negro (CARN) rechaza esa sesión de tierras por considerar que viola la Carta Orgánica Municipal , que establece que “el pueblo de San Carlos de Bariloche, a través de sus autoridades, reivindica el derecho excluyente sobre el Cerro Catedral y las tierras circundantes como porción inalienable de su patrimonio”.

La vocera de la institución, Alicia Albandoz, sostuvo en la reunión del CPM que el plan debería contemplar impactos económicos, sociales y ambientales, además de señalar que, lejos de priorizar una línea para que el Cerro Catedral continúe siendo el motor económico de Bariloche, el proyecto apunta a aislar la montaña en una “ciudad satélite”.

Dudas sobre mensuras y tierras

Las dudas respecto al proceso de elaboración del ambicioso proyecto llegaron también desde otros espacios que integran el CPM como miembros consultivos, como el Consejo Profesional de Ingenieros (CPIT) y su par de profesionales agrimensores (CPA).

Respecto de la titularidad de las tierras, el ingeniero Julio Posse señaló que dicho registro aún no está en manos de la municipalidad, pese a que el traspaso desde la provincia a la ciudad se hizo hace más de una década. Además, denunció que la mensura sobre la superficie concesionada del Catedral está mal realizada.

Diseño sin título - 2026-02-13T164423.114 Funcionarios del Ejecutivo de Bariloche y referentes de la oposición, en la reunión del Consejo de Planeamiento Municipal.

Por su parte, antes de la reunión del CPM la geóloga Silvia Uber había presentado observaciones ante el Concejo Deliberante sobre la inestabilidad geológica de la montaña, citando estudios del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) que advierten sobre el riesgo geológico que implica el desarrollo urbano en la zona de cerro Catedral.

El Círculo Rojo ve "poca voluntad política en avanzar"

Aunque funcionarios municipales resaltan que esta etapa del plan sólo implica una discusión para definir parámetros de urbanización, el empresariado turístico está expectante por la cuestión de fondo de la iniciativa: quiénes serán los ganadores y los perdedores del negocio de la nieve.

Una de los partes interesadas es la asociación que nuclea a los empresarios hoteleros y gastronómicos. Su titular, Martín Lago, intervino en la controvertida reunión del CPM para expresarle a la secretaria de Planificación municipal, Sofía Maggi, que el proceso que se estaba llevando a cabo carecía de solidez. "Abundaron las preguntas y escasearon notablemente las respuestas", sintetizó al finalizar la jornada.

Por su parte el presidente de la Cámara de Turismo, Néstor Denoya, analizó que el Ejecutivo tiene "poca voluntad política" para realizar una discusión seria que dinamice los tiempos. "Pensamos que se pierde una oportunidad de analizar el proyecto y la posibilidad de escuchar a los profesionales para poder mejorarlo", le dijo a Letra P el referente de la organización de la que también es parte la concecionaria de la montaña, Catedral Alta Patagonia.

WhatsApp Image 2026-02-13 at 16.47.06 El presidente de la Cámara de Turismo Bariloche, Néstor Denoya.

No habrá comisión investigadora

El más reciente capítulo de esta novela se escribió este viernes, cuando la oposición a Cortés en el Concejo perdió una votación clave que de haber ganado le habría dado más músculo político para frenar el avance del proyecto. En una sesión extraordinaria de la que particparon nueve de los 11 concejales, se definió mantener el veto del jefe comunal a la Ordenanza impulsada por el concejal justicialista Leandro Costa Brutten, que creaba una comisión para analizar la consesión a la empresa del holding Trappa.

El edil de Incluyendo Bariloche sólo contó con el acompañamiento de su compañera de bloque, Julieta Wallace, y de Facundo Villalba, del monobloque Primero Río Negro. Votaron a favor del veto los oficialistas del Partido Unión y Libertad, Gerardo Del Rio y María Coronado; los concejales de Juntos Somos Río Negro, Juan Pablo Ferrari y Laura Totonelli; Samanta Echenique, del PRO; y el flamante edil Lucas Pérez, que esta semana oficializó Bariloche Suma.