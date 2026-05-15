Sergio Uñac busca lugar en la interna: autonomía de CFK y reglas claras con Axel Kicillof

Falta más de un año para que comience el proceso electoral, pero Segio Uñac ya le puso señal de largada a su carrera presidencial. Con discurso productivista e impronta federal, el sanjuanino busca posicionarse como candidato y rival de Axel Kicillof en la interna del peronismo, pero toma distancia de CFK .

Hace meses que el senador trabaja con sigilo en su posible candidatura, que finalmente lanzó de manera oficial este martes en el streaming Blender. “He tomado una decisión personal, ser candidato”, dijo y anunció que “hay gente de peso” que lo acompaña en su decisión, aunque no dio nombres.

Uñac había dado el primer paso el 25 de marzo, cuando publicó una carta dirigida al Partido Justicialista en la que planteó la necesidad de que el espacio organice una interna para definir las candidaturas para 2027. Esa propuesta partía de su voluntad de ubicarse en la carrera presidencial y de plantar una alternativa a la candidatura de Kicillof, que ya empieza a tomar forma.

“Ni Kicillof ni yo tenemos avales para ser el candidato natural; la única forma es definirlo con el voto popular”, dijo Uñac este jueves en Infobae . El gobernador bonaerense respondió más tarde desde La Plata. “Está perfecto, hay mucho entusiasmo dentro del peronismo”, dijo, cuando le consultaron por la candidatura de Uñac-

Como contó Letra P, Uñac y Kicillof estuvieron en contacto hace unos meses cuando el sanjuanino decidió embarcarse en su proyecto presidencial. Por sugerencia del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, agendaron un encuentro para fines de enero para acordar reglas de juego y alguna estrategia común.

Aquel encuentro estuvo a punto de concretarse la semana pasada, aunque en otro formato. Como reveló Clarín, Kicillof, Uñac y otros dirigentes del peronismo tenían previsto reunirse el miércoles pasado a comer un asado en la Ciudad de Buenos Aires. El grupo se completaba con el gobernador Ricardo Quintela, el senador Jorge Capitanich, el exministro de Economía Sergio Massa y los jefes de bloque del peronismo en el Congreso, José Mayans y Germán Martínez. La reunión tenía como objetivo avanzar en la coordinación de la estrategia tanto en lo parlamentario como en lo político.

La reunión se suspendió a último momento, cuando Cristina tomó conocimiento de la organización de lo que no había sido notificada. Según pudo este portal, Massa fue el encargado de llamar a varios de los comensales para invitarlos. Es posible que se reprograme.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/belurob_/status/2055003679254577481&partner=&hide_thread=false Axel Kicillof sobre el lanzamiento de Sergio Uñac pic.twitter.com/WfsTipmzkn — Belén Robledo (@belurob_) May 14, 2026

En cuanto a Uñac y Kicillof, aunque se encaminarían a ser rivales en la interna, en el equipo del sanjuanino entienden que su discurso no debe dirigirse contra el gobernador, que comanda el distrito más grande del país, un polvorín en términos económicos y sociales.

“Hay que ser muy prudentes con la provincia de Buenos Aires. La idea no es salir a limarlo a Axel”, repiten cerca del senador y afirman que el sanjuanino no es el candidato de Cristina ni cumple con la línea que la semana pasada instaló la senadora provincial Teresa García, cuando dijo que el kirchnerismo buscaba “un nuevo Héctor Cámpora”, es decir un delegado de la expresidenta. Uñac no avala esa idea y ya dijo que la expresidenta "está inhabilitada".

La estrategia de Sergio Uñac

Todavía con un largo recorrido de campaña por delante, Uñac salió a instalar esta semana la línea principal de su discurso “Peronismo de solución”, planteó como una suerte de eslogan. El sanjuanino tiene previsto empezar a recorrer el país con principal foco en las economías regionales y la producción, a tono con el perfil que tuvo como gobernador.

A principios de mayo, estuvo en Malvinas Argentinas con el intendente Leonardo Nardini, que quiere ser gobernador. Para los próximos días tiene prevista una actividad conjunta con Capitanich para presentar un proyecto conjunto destinado a las pequeñas y medianas empresas. Todavía no tiene fecha cierta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sergiounac/status/2049978518537384039&partner=&hide_thread=false Junto a Leo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, pusimos en común ideas y desafíos para una Argentina que recupere el rumbo del crecimiento con producción, trabajo y oportunidades reales.



Creemos en una construcción amplia, donde las diferencias no dividen sino que… https://t.co/LY3vmkTiQn — Sergio Uñac (@sergiounac) April 30, 2026

Uñac tiene el respaldo del espacio Primero la Patria, que se lanzó en mayo del año pasado con el guiño de Cristina y peronistas de diferentes tribus, como el salteño Juan Manuel Urtubey y el jujeño Guillermo Snopek. Trabaja junto al diputado Nicolás Trotta, cercano a Víctor Santa María, y al armador político Juan José Alvarez, entre otros.