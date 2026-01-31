Walter Cortés: "La municipalidad debe parecerse más a una empresa que a una asociación de beneficencia"

Walter Cortés inicia la segunda mitad de su mandato con la intención de ser el intendente que más obras realice, en cuatro años, en la historia de Bariloche . Ese ímpetu, asegura, es la marca de una gestión definida por su cercanía a los vecinos. “Atiendo a la gente por número de orden, entre 60 y 70 personas cada mañana”, afirma.

En la búsqueda de ese objetivo debe enfrentar lo que el considera "los palos en la rueda de una burocracia que corroe al gobierno municipal" y que se materializa en el Concejo Deliberante . Un “defecto” de una Carta Orgánica que “está podrida”, define. Por eso quiere cambiarla. Se prevé que ese proceso será el gran asunto político del año en la ciudad más grande de Río Negro .

Sobre otro parteaguas de la sociedad barilochense, sostiene que hay que ordenar el cerro Catedral , modernizarlo, pero que eso no implica un cheque en blanco para el grupo Trappa , concesionario de la principal atracción invernal de la Patagonia .

En diálogo con Letra P , Cortés retrata su relación con los empresarios del turismo , cuenta por qué quiere modernizar la municipalidad y se explaya sobre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (Soyem) , a cuya conducción quiere dejar de pagarle los sueldos.

- Esta es una gestión con impronta, con dinamismo, con muchas ganas y obras para sacar a Bariloche adelante. Por supuesto, en todo esto siempre vamos a tener palos en la rueda, producto de que muchas veces hay que esperar los pasos legislativos.

Walter Cortes Walter Cortés quiere convertirse en el intendente que más obras levantó, en cuatro años, en la historia de Bariloche.

- ¿Cuáles son las principales obras para la ciudad?

- Estamos pavimentando y conectando la ciudad con la apertura y mejoramiento de calles. Queremos que la gente pueda llegar más rápido al trabajo y a su casa. También ordenamos el cementerio y vamos a traer un horno de cremación para que a la gente le salga menos dinero. Estamos incorporando tres gimnasios más y buscando la forma de hacer el techo del centro de convenciones, en el que entran 600 personas sentadas. Y pronto arrancaremos con el natatorio municipal olímpico, con una piscina al lado para la gente de Bariloche, de 35 por 60 metros.

La discusión por el cerro Catedral

- ¿Qué opinión tiene sobre el plan de desarrollo urbano del cerro Catedral?

- El cerro tiene que ordenarse. Se tienen que dar los parámetros (de construcción), porque detrás de la cuestión ambiental hay una avivada: en el Catedral la mayoría de los edificios no tiene final de obra, las calles no tienen nombre y en plena temporada se tiran líquidos cloacales a la calle. La Villa no está modernizada.

- ¿Cuál es el rol de la concesionaria CAPSA en este esquema?

- Si CAPSA va atado a eso, tendrá que plantear un esquema de obras. Esto no le abre la posibilidad de hacer lo que consideren: por cada obra que hagan, tendrán que venir a la municipalidad y obtener los permisos. No hay que tenerle miedo. Estamos perdiendo dinero por no tener un hotel en la montaña, como hay en los centros de esquí de Austria, Suiza o Italia. Hay que encarar esto, asegurando que las obras no contaminen.

Cerro catedral.png Cortés asegura que la Villa Catedral debe modernizarse para no perder turismo. Un tema espinoso que volverá a copar la discusión pública local.

- ¿Quién se va a ocupar de proveer al Catedral servicios como agua y gas?

- Todo eso lo tiene que proveer el Estado. El Cerro Catedral es una concesión: no es de Trappa, es del municipio. Por lo tanto, tienen que respetarse los parámetros y las cuestiones que puedan afectar al pueblo. Para eso hay que interactuar, atreverse y establecer normas que no se transgredan ni se dañe lo económico o el ecosistema.

La reforma de la Carta Orgánica

- El proyecto del Catedral requiere de una mayoría especial de ocho votos sobre once y hay al menos cuatro ediles que se oponen. ¿Cómo prevé el tránsito por el Concejo?

- Es un problema de los concejales. Que aprovechen porque les queda poco: vamos a bajar el número de concejales y van a tener que legislar y no meterse en cuestiones del Ejecutivo. Si no, terminamos generando una burocracia donde los vivos y los inútiles sacan la mejor tajada y paga el pato el más humilde o el que quiere invertir. Está podrida la Carta Orgánica, hay que sacarla, no sirve más.

ChatGPT Image 30 ene 2026, 04_05_41 p.m. Walter Cortés dice que la Carta Orgánica no sirve más.

- ¿Cuál es la principal reforma que necesita esa Carta Orgánica?

- Su principal defecto es la burocracia. Los que la hicieron le dieron todas las posibilidades ejecutivas al Concejo, y el Ejecutivo está pintado. Para todo hay que ir al Concejo: para comprar una máquina, para un plan de vivienda o hasta para entregar la llave de la ciudad. El intendente tiene que tener facultades para hacer crecer la ciudad.

La relación con el sindicato de empleados públicos

- ¿Qué otro cambio considera fundamental?

- Los sueldos del Soyem, que se pagan sin ninguna prestación: no lo vamos a aceptar. La municipalidad está llena de parientes. Vamos a empezar a tomar gente calificada, siempre con exámenes. La gente tiene que tener un buen salario, pero también buenas prestaciones. La Carta Orgánica que viene será de futuro. La municipalidad debe parecerse más a una empresa que a una asociación de beneficencia.

- ¿En qué sentido debe modificarse la municipalidad?

- Queremos una ciudad acorde a la expectativa que nos generan 25 vuelos diarios. Tenemos el tercer aeropuerto más importante de Argentina y una ciudad en la que hoy se están construyendo dos hoteles seis estrellas, además de edificios importantes por unos 120 millones de dólares. Si no estamos a la altura, el privado se va a otro lado. Porque además, nosotros tenemos una sola industria, que es el turismo.

El turismo y los empresarios

- ¿Qué herramientas tiene el municipio para incentivar el turismo en este contexto recesivo?

- No nos va tan mal, podría ser peor: hay lugares donde hoy no va gente. Acá tenemos la virtud de un paisaje superador y una muy buena gastronomía. Y tenemos el frío y la nieve, que hace que los brasileños y una parte de los argentinos elija venir acá antes que a otros destinos. Tenemos la voluntad de perseguir todo evento turístico para promocionar Bariloche.

Walter Cortés. Garay Matias (1) El intendente Walter Cortés, discurso en mano, hablándole al Círculo Rojo en el foro del Llao Llao. Foto: Matías Garay.

- ¿Cómo está la relación con el empresariado? Da la sensación de que el cambio en la secretaría de Turismo dinamizó ese vínculo.

- Con los empresarios hay que estar bien, no tenemos por qué llevarnos mal. Hay que marcarles la cancha en algunas cosas, pero no tenemos problemas con ellos. Cuando fue secretario de Turismo, Sergio Herrero tiene una forma de ser, y ahora Eric Guzmán tiene otra. Buscamos la paz y la posibilidad de hacer cosas importantes juntos, como el campeonato mundial de motocross, la Fiesta del Chocolate, la Fiesta de la Nieve, entre tantas otras. Tenemos que ponernos de acuerdo porque estamos todos en un mismo barco llamado San Carlos de Bariloche.

- ¿Se ve reeligiendo en 2027?

- Si dijera que quiero ser intendente de vuelta, le faltaría el respeto a la gente. Lo único que sé es que tengo que hacer las obras. No pienso que esto me va a salvar la vida, más bien me la complica, en el lugar que tenía estaba muy bien. Hoy me levanto a las 5:30 de la mañana y a las 12 de la noche sigo trabajando. Antes hacía deporte, hoy la gestión me consume todo el tiempo. Lo único que quiero es ser el intendente que en solo cuatro años hizo más obras en la historia de San Carlos de Bariloche.