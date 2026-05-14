Papelón de Toto Caputo: no se pudo votar un proyecto para pagar deuda porque se confundió de bonistas

La sesión del Senado de este jueves comenzó accidentada: el senador libertario Agustín Monteverde tuvo que pedir que volviera a comisión uno de los proyectos incluidos en el temario, enviado por Toto Caputo . La decisión se debió a que, a último momento, el ministro de Economía pidió una corrección porque se había confundido de bonistas.

"El acuerdo es con el texto que envió. Cualquier otro cambio, tiene que volver a comisión", fue el mensaje que le llegó desde el Ministerio de Economía a Patricia Bullrich , jefa del bloque de La Libertad Avanza, que había apurado la sesión para este jueves para acelerar este expediente. Economía había pedido que fuera ley antes de fin mes.

La iniciativa aprueba una conciliación celebrada entre la Argentina y el grupo de acreedores encabezado Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP . Según Economía, el pacto implica una quita superior al 30 % sobre las sumas remanentes.

El texto establece un mecanismo “entrega contra pago” (DVP, por sus siglas en inglés). Se trata de un estándar internacional de seguridad operativa, donde se liberan los fondos de forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción. Otro beneficio es que los honorarios de los abogados son de exclusiva responsabilidad de los acreedores.

El cambio pedido por Caputo no es menor. Según el texto que envió, se eliminaron algunos bonistas que no están en poder de los fondos y se agregó un nuevo bono que uno de los fondos tiene en su poder y no estaba consignado en el proyecto.

De esta manera, se intentó reflejar la situación real de tenencia informada por los acreedores, pero, aclararon desde Economía, no suma obligaciones para Argentina. "El monto de acuerdo se mantiene en u$s 104 millones y fue calculado sobre la base de las sentencias dictadas por tribunales estadounidenses que actualmente poseen esos acreedores", explica la adenda.

"En dichas sentencias -se agrega-, se habían rechazado, por estar prescriptos, los reclamos referidos a los bonos eliminados del Anexo A. Por eso, nunca fueron considerados para calcular el dinero a pagar". El debate volverá a la comisión de Presupuesto, que preside el exjefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche. La próxima sesión será, en el mejor de los casos, dentro de 15 días.

Nueva autoridad en el Senado

La sesión de la cámara alta comenzó con la designación del último cargo vacante que había entre las autoridades del Senado. Asumió en la prosecretaría de coordinación operativa Patricio Federico Finochietto. Estaba vacante desde el 24 de febrero, cuando se eligieron a los nuevos funcionarios y dejó su cargo Manuel Chavarría, exladero del exsenador Juan Carlos Romero.

Chavarría estaba en la mira por su cercanía a Santiago Caputo, quien lo designó como Consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por el Gobierno argentino Finochietto era el jefe de asesores de la senadora tucumana Beatriz Ávila, una eventual aliada del Gobierno que supo hablar con asesor presidencial.