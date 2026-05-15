Mauricio Macri en Olivos: el macrismo duro busca un candidato PRO puro para Buenos Aires

La cumbre del PRO en Vicente López encabezada por Mauricio Macri dejó un clima extraño en la dirigencia amarilla . Al desconcierto por la repentina aparición del expresidente en los últimos días se le sumó una fisura inesperada: un sector del partido no siente a Diego Santilli como propio y quiere un candidato puro para pelear por la gobernación de Buenos Aire s.

Antes y después del discurso que ofreció Macri, dirigentes amarillos admitieron no tener claro cuál es el rumbo que el ingeniero quiere darle al partido y se mostraron desconcertados por la publicación de comunicados sobre los que no estaban al tanto . Quienes están cerca del gobierno del presidente Javier Milei consideran esta irrupción en la conversación política como una complicación en pos de una eventual nueva alianza con La Libertad Avanza (LLA).

Del otro lado, el macrismo duro no esconde su disgusto con Santilli por mostrarse en las actividades partidarias de la Casa Rosada y ausentarse de un encuentro partidario bonaerense, justo en la provincia que quiere gobernar. En esa tribu proponen que el PRO tenga un candidato propio para las elecciones de 2027, ya que ve al Colorado como un dirigente violeta.

Soledad Martínez , anfitriona del evento que se realizó en Club Centro Galicia, sede Olivos, sugirió en su discurso que el próximo candidato a la gobernación de Buenos Aires debía salir de esa cumbre, donde hubo presencias importantes como la de Cristian Ritondo , Fernando de Andreis , Martin Yeza , legisladores, intendentes y dirigentes de toda la provincia.

El gran ausente fue Santilli, quien al momento de la actividad estaba reunido con gobernadores para discutir la agenda parlamentaria -entre ellos, la reforma electoral, el tema que le pidió especialmente el Gobierno-.

Dirigentes que acompañan al Colorado en la estrategia de confluencia del PRO y LLA entienden el faltazo y explican que “pertenece a la estructura partidaria nacional, no a la bonaerense”; una excusa flaca para el sector que ya lo ve como ajeno y reclama un candidato puro.

2026-la-libertad-avanza-reunio-en-suipacha-a-1500-dirigentes Karina Milei junto a Diego Santilli y Sebastián Pareja.

Un legislador provincial que estuvo presente en Vicente López sueña con unas primarias grandes, con Santilli compitiendo junto a otros candidatos del PRO y la UCR. La estructura que está alineada a Macri y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, considera que el partido en la provincia tiene que ser una alternativa de por sí, no ir a pedirle una coalición a LLA. Los pasos que viene dando el expresidente marcan la idea de construir candidaturas propias en los municipios y marcar una distancia con la Casa Rosada. Con todo, parece quedarse a mitad de camino.

La posición incómoda de Diego Santilli

Santilli hace equilibrio. Sigue siendo autoridad del PRO nacional, mantiene a sus legisladores provinciales en el bloque amarillo y hasta se reunió hace pocos días con los intendentes de su partido en un encuentro que organizó Ritondo para que los jefes comunales pudieran trasladarle las dificultades que atraviesan sus municipios. Ese encuentro fue en calidad de funcionario nacional, para tratar de vehiculizar la ayuda que le pidieron.

Sin embargo, cada reunión sirve para que la cúpula bonaerense intente acercar a la dirigencia territorial a una nueva convergencia con LLA. El ministro sabe que no puede asistir a una cumbre organizada por Macri porque eso lesionaría su relación con el Gobierno. Santilli mantiene una buena relación con el Presidente y busca que Karina Milei lo bendiga como el candidato de la convergencia. El problema para el hombre que ganó la elección nacional el año pasado es que el macrismo dejó de sentirlo como propio y piensa que el PRO debe buscar una alternativa.

macri yeza soledad Mauricio Macri, Martín Yeza, Cristian Ritondo y Soledad Martínez.

La relación entre Macri y Santilli no es buena. Menos aún desde que el expresidente empezó a marcar sus diferencias con la administración de Milei, de la que el Colorado es parte. Como contó Letra P, en la tropa que comanda la dupla Santilli-Ritondo cayó como una bomba el comunicado diseñado por Macri que el PRO difundió el último domingo.

Desconcierto por la reaparición de Mauricio Macri

En lo que macristas y prolibertarios coinciden es en el desconcierto que generó la reaparición del expresidente. Los más jugados dicen que sus últimas declaraciones ponen en riesgo los acuerdos con la Casa Rosada, mientras que los más cercanos al ingeniero no saben realmente cuál es su propósito. Allí dicen que sólo habla con De Andreis y con Guillermo Dietrich, y creen que hay una idea de tensar con el Gobierno para después negociar integración de listas y puestos de poder.

Casi todos ven que Macri está enojado, que se siente destratado por Milei y que hay una luz en el Círculo Rojo que pide por él. Hay quienes creen que el expresidente está aprovechando la caída del jefe de Estado en las encuestas y el rumbo de la economía para posicionarse. También reconocen que si las cosas no mejoran, donde más se va a sentir es en Buenos Aires, donde el PRO trata de sacar a la conversación instrumentos como el que presentó Yeza este viernes, con datos y estadísticas que sirvan para un eventual gobierno amarillo en la provincia.