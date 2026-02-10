Bariloche: Lucas Pérez suma un monobloque que reconfigura la vida de un Concejo Municipal agitado

Con la asunción de Lucas Pérez , el Concejo Deliberante de Bariloche volvió a tener once ediles pero sumó un monobloque al fragmentado cuerpo legislativo que ya contaba con seis espacios políticos. El reconfigurado organismo, en donde perdió una banca Juntos Somos Río Negro , tendrá que aumentar su negociación política en un año clave por la reforma de la Carta Orgánica .

Pérez, que eligió llamar Bariloche Suma al flamante espacio, ya se desmarcó de CREO Río Negro , el partido del diputado Aníbal Tortoriello , y aseguró que mantendrá una postura independiente. Su idea, según le contó a Letra P , es tener un perfil barrial propio que se posicione según la coyuntura y que represente la voz de los vecinos de los barrios Altos de la ciudad turística de la Patagonia .

Resta saber cómo esta nueva propuesta será recibida por sus colegas en el Concejo, donde la relación entre el oficialismo del jefe comunal, Walter Cortés ; la fuerza provincial del gobernador, Alberto Weretilneck ; el peronismo , La Cámpora , el PRO y Primero Río Negro , está marcada por las decisiones que toma el Ejecutivo.

"Soy totalmente independiente, no le debo lealtad a nadie", definió el hombre que ingresó al Legislativo local tras haber integrado en 2023 la lista de Juntos Somos Río Negro (JSRN).

Hasta que asumió su banca, a Pérez se lo ubicaba bajo el paraguas del diputado nacional libertario Aníbal Tortoriello . El análisis no era infundado, el dirigente barrial había mantenido un vínculo estrecho con el partido CREO desde el que colaboró en el armado electoral en la zona cordillerana.

"Con Aníbal tenemos la mejor relación, de hecho me llamó y me felicitó", le dijo a Letra P, aunque subrayó que mantendrá su postura vecinal y su relación “va a ser con todos, porque hay que construir consensos”.

La concejal del justicialismo Julieta Wallace había a la posibilidad de que Pérez se sumara a las filas del Partido Unión y Libertad (PUL), de Cortés. Midiendo sus palabras, el flamante concejal sostuvo que esas declaraciones “son chicanas políticas que tienen todos", y remarcó su independencia. "Lo que yo haga desde mi monobloque va a ser pura decisión mía y de mis asesores".

Juntos Somos Río Negro pierde una banca

La salida de Natalia Almonacid del Deliberante al gobierno provincial dejó un costo político para el armado provincialista. Los concejales de JSRN, Juan Pablo Ferrari y Laura Totonelli ahora deberán afrontar las discusiones y votaciones desde una inferioridad numérica. Desde el bloque señalan que no sumaron a Pérez por una causa sobre una presunta estafa que involucra al joven dirigente barrial.

Si bien el flamante concejal no desconoce el trabajo que realizó con la fuerza política de Weretilneck, analizó que su llegada al sexto lugar de la lista de concejales en los comicios municipales de 2023 se trata “de un logro de vecinos que sumaron votos".

En este sentido, recordó que no está afiliado a JSRN y explicó que si la exgobernadora Arabela Carreras lo tuvo en cuenta fue "justamente porque vio mi representatividad en los barrios”.

La mirada sobre la gestión Cortés

Cortés y la mayoría de sus funcionarios estuvieron presentes en la asunción de Pérez, lo que llamó la atención. Pero este hecho político también permitió al jefe comunal y sus secretarios volver a hacer base en el Concejo Deliberante, donde cotidianamente son blanco de críticas por parte de la oposición.

WhatsApp Image 2026-02-10 at 00.18.04 El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y el intendente de Bariloche, Walter Cortés, jefes políticos de dos bloques del Concejo Deliberante.

Sobre el intendente, Pérez indicó que "el que hace se equivoca", ya que el Ejecutivo “muchas veces tiene la demanda diaria de la gente”. Ponderó además que “hay muchas cosas positivas que se ven, está asfaltando”, en dos años donde “tocó también una economía media rara” en la que “el laburante no llega a fin de mes”.

“Yo creo que dentro de todo, fue positivo" el gobierno de Cortés, redondeó.

Los debates calientes en el Concejo Deliberante

Durante esta semana la agenda mediática de la zona andina de Río Negro se vio atravesada por la discusión en el Consejo de Planeamiento Municipal sobre los nuevos parámetros urbanísticos que el holding de la familia Trappa reclama para realizar obras de infraestructura hotelera y residencial en cerro Catedral. No es un tema menor ya que, si la iniciativa avanza, él será uno de los ediles que tendrá que aprobar o no la propuesta del grupo concesionario.

Pérez explicó que todavía se están instalando, junto a sus asesores, en su nueva función, y por eso que hasta el momento no leyó en profundidad sobre la temática. Sí dio su opinión de lo que piensan, según él, los vecinos de los barrios populares de Bariloche sobre el centro de esquí: “si nos ponemos a pensar, el laburante no va a esquiar al cerro, su prioridad es otra, eso no quita que puedan o no emitir opinión sobre CAPSA”.

Con respecto a la reforma de la Carta Orgánica Municipal, uno de los temas políticos más importantes para la gestión Cortés, insistió en que prefiere “ser cauto” porque hay “un montón de cuestiones técnicas que aún hay que verlas”.

Pérez tendrá su prueba de fuego cuando se vea cara a cara con parte de sus colegas en la comisión permanente legislativa. Allí pedirá la autorización para formar el monobloque Bariloche Suma, una fuerza de corte vecinalista que promete ser la voz de los sectores postergados de la ciudad. “A algunos concejales los conozco, a otros no, estando ahí veré el trato; desde mi lugar todo respeto, no tengo nada personal con ninguno de ellos”, concluyó.