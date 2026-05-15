Axel Kicillof engorda su MDF: en Ensenada, el gobernador lanza la rama Mujeres y Diversidades

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dará este viernes un paso más en la construcción de su candidatura a presidente de la nación: en el distrito bonaerense de Ensenada , lanzará la rama Mujeres y Diversidades del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado fundacional para su proyecto 2027.

El acto está previsto para las 14 en el Polideportivo Municipal de Ensenada, el distrito que gobierna Mario Secco , uno de los dirigentes que apoyan la construcción nacional del gobernador desde el minuto uno.

El mandatario llega al distrito de la Tercera sección electoral envalentonado por su paso por Córdoba , tierra del peronismo enjabonado anti-K, donde en 2023 Javier Milei arañó el 75% de los votos en el ballotage que lo depositó en la Casa Rosada. En el entorno del bonaerense festejan su incursión en la provincia mediterránea: en La Falda, donde participó de un evento gremial organizado por Héctor Daer , tuvo su primer acto de campaña, donde fue presentado como “el mejor candidato” para conducir a la Argentina.

“No nos esperábamos tanta euforia, con que saliera prolija estábamos hechos; ahora, estamos superados”, dijo a Letra P alguien que formó parte de la comitiva.

La misma sensación transmitió el ministro de Gobierno Carlos Bianco en conferencia de prensa. “Nos sorprendimos con el afecto con que fue recibido en Córdoba el gobernador”, sostuvo para luego marcar que “Córdoba es peronista” y que “el problema ha sido mirarla desde acá, no tener un vínculo, no ir a recorrer Córdoba, no hablar con su gente, con sus dirigentes”.

El PJ y la interna con CFK

El camino del bonaerense está lleno de baches. No sólo por el enfrentamiento que tiene con Balcarce 50, sino también por la interna que libra con Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora de Máximo Kirchner, con quienes no parece haber reconciliación.

Este jueves, durante el lanzamiento del curso para formar nuevos dirigentes realizado en un teatro de La Plata, donde estuvo acompañado del intendente Julio Alak y la vicegobernadora Verónica Magario, el gobernador fue interrumpido por militantes kirchneristas que portaban una bandera con la leyenda “Cristina libre”.