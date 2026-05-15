Rosario: Cofco, Cargill y Viterra acapararon el 40% de los 579.000 camiones que atiborran las rutas al puerto

Solamente en la primera semana de mayo, Santa Fe recibió un aluvión de más de 73 mil camiones con los granos de la cosecha récord de la campaña 2026 en las terminales portuarias del Gran Rosario . Sólo tres empresas estuvieron detrás de la gran mayoría de esos fletes que colmaron las rutas locales : Cofco , Cargill y Viterra .

La cosecha gruesa de los campos argentinos comenzó durante las últimas semanas de marzo y los primeros días de abril . Desde ese momento hasta el viernes 11 de mayo ingresaron 579.061 vehículos de carga .

Según datos de la Secretaría de Coordinación de Santa Fe a los que accedió Letra P , las rutas santafesinas recibieron un promedio de entre 10 mil y 12 mil vehículos de carga por día , con picos de hasta 14 mil transportes diarios , que buscaron descargar granos en los puertos y las plantas industriales del Gran Rosario .

“Es como un camión detrás de otro, en fila, desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Rosario , todos los días”, graficó el secretario de Coordinación de Santa Fe , Cristian Cunha , en diálogo con este medio, para explicar la intensidad del tráfico durante la cosecha gruesa. Los datos surgieron del programa Stop 5.0, implementado por el gobierno provincial con la intención de dosificar la llegada de los vehículos mediante un sistema de turnos y horarios de descarga para evitar la saturación de las rutas y de los cascos urbanos.

La avalancha ya logró quebrar el que era el récord histórico de 8.160 camiones en una sola jornada, registrado el 1 de abril de 2013.

Los dueños de los camiones

Un informe especial elaborado para este medio por AgroEntregas SA, empresa dedicada a soluciones administrativas para terminales portuarias, reveló que desde el comienzo de las primeras olas de transportes que llegaron a los puertos del Gran Rosario en marzo hasta el viernes 11 de mayo ingresaron 579.061 vehículos de carga.

Cofco concentró el 14,8% de los rodados de carga entre sus terminales de Timbúes y Puerto General San Martín, con un registro de 85.966 transportes descargados en el cordón portuario aproximadamente, lo que colocó a la compañía al frente de las empresas que concentraron los granos exportados durante la campaña 2025-2026.

Pisándole los talones aparece Cargill, líder del ranking de exportadoras de productos primarios e industriales agrarios en la Argentina durante los últimos tres años. Si se suman sus terminales de Alvear, Punta Quebracho y Puerto General San Martín, acumuló cerca de 83.836 vehículos, equivalentes al 14,5% del caudal informado. Con un estimado de 67.396 transportes ingresados, Viterra Argentina cierra el podio de exportadores con el 11,6%, ingresado fundamentalmente en la terminal Renova, ubicada en Puerto General San Martín.

renova.jpg Renova, en Timbúes, Santa Fe. La planta más grande del mundo en su tipo es propiedad de Viterra.

La lista se completa con Molinos Río de la Plata, propietaria de la terminal sanlorencina Molinos Agro, responsable del 8,7% del total de vehículos que ingresaron al Gran Rosario; Bunge Argentina con 46.822 fletes (8,1% de lo informado por la empresa de servicios); la agroexportadora Dreyfus, con el 6,8% de los camiones (aproximadamente 39.411 unidades) y AGD (Aceitera General Deheza), que informó 21.675 vehículos (3,7%).

Un dato no menor es que Viterra Argentina se encuentra desde 2023 en pleno proceso de fusión global con el gigante del agronegocio Bunge, que posee dos terminales propias, Pampa y Dempa, en Puerto General San Martín. La integración entre ambas en el mercado local la convertiría en el principal actor del negocio exportador de granos.

Camiones por exportadora

Fuentes de la Bolsa de Comercio de Rosario apuntaron a este medio que los grandes actores en el mercado de la agroexportación "no cambian demasiado, son siempre los mismos". Un informe de la entidad publicado en diciembre destaca que Cargill fue el principal exportador (en toneladas totales) de Argentina en 2025 y 2024 dentro del mercado de exportaciones granarias, seguido siempre por Viterra Argentina SA y por Cofco International Argentina.

Un camión de números

Un informe de la Bolsa de Comercio señaló que durante la primera semana de mayo, hasta el jueves 7 inclusive, “ingresaron más de 73.000 camiones a los puertos y plantas industriales del Gran Rosario, récord semanal para la descarga de granos a esta altura". Asimismo, si se extiende el conteo desde el 1° de enero hasta el 7 de abril, "ya van 850.000 vehículos que descargaron granos en la región, récord histórico, y 185.000 camiones más que en el mismo período del año pasado”. El título del informe fue “Más de una vuelta a la Argentina”.

Camiones exportación

El programa Stop 5.0 del gobierno santafesino, en tanto, funcionó como turnero y fiscalizador de las franjas horarias de descarga, pero también como mapeador del origen de los transportes. “La concentración de los envíos estuvo principalmente en la región centro del país”, explicó Cunha, quien subrayó que “el 40% de los vehículos que ingresaron diariamente al Gran Rosario provinieron de Córdoba, del noroeste de la provincia de Buenos Aires y del sur de Santa Fe. Cada jornada hubo un promedio de entre 10 mil y 12 mil rodados, con picos constantes de hasta 14 mil”.

Mientras los camiones tapizan los caminos hacia el puerto de Rosario, en la provincia continúa la puja entre la Casa Gris y la Sociedad Rural, luego de que el Ejecutivo dispusiera unificar una tasa de acceso a los puertos para garantizar el mantenimiento de las rutas. La disputa radica en quiénes pagarán esa tasa. ¿Las agroexportadoras, los camiones o los productores agropecuarios?