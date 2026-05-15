Los intendentes del peronismo antigrieta bonaerense buscan hacer pie en Santa Fe y tantean a Roly Santacroce

El grupo de intendentes del peronismo antigrieta dio un paso más fuera de las fronteras de Buenos Aires . Gastón Granados, de Ezeiza ; Federico Achaval , de Pilar , y Nicolás Mantegazza , de San Vicente , visitaron a Roly Santacroce , mandamás de Funes anotado en la grilla de candidatos a la gobernación en Santa Fe . El objetivo: tender puentes para construir un espacio donde los alcaldes sean protagonistas.

Los bonaerenses aprovecharon el viaje a Rosario para asistir a La Noche de los Intendentes , organizada por la Red de Innovación Local .

Por eso, no les costó hacer unos kilómetros al oeste y visitar a Santacroce en su terruño. No fue la única ciudad del Gran Rosario que visitaron.

El tema que atravesó toda la visita, más allá de las coincidencias políticas de peronistas no kirchneristas, fue la creciente lista de responsabilidades que los municipios vienen asumiendo ante el retiro del gobierno de Javier Milei .

Santacroce fue un anfitrión inquieto. Recibió a sus colegas en su despacho y luego los llevó a recorrer Funes : Achaval, Granados y Mantegazza conocieron Ciudad Industria -el parque industrial más grande de la región-, el centro de monitoreo local -la seguridad es una de las banderas de la gestión funense- y el Mercado Don Bosco , un centro comercial y gastronómico que fue la principal apuesta en ese sentido de Santacroce.

También visitaron la fábrica de Crucijuegos, una empresa con sede en Funes que es líder en juegos de plaza y mobiliario urbano en todo el país.

La visita estuvo teñida por un discurso puramente intendentista. "Los alcaldes somos los que sostenemos la política argentina en este momento, somos el futuro del país”, aseguró Santacroce.

El anfitrión vaticinó que los intendentes peronistas van a dar "mucho de qué hablar para bien”. Achaval, Granados y Mantegazza celebraron el recorrido. "Estamos muy felices de iniciar esta amistad y que podamos caminar juntos para transformar a la República Argentina", se entusiasmó Granados.

El juego de los alcaldes del peronismo antigrieta

La excursión del trío de alcaldes bonaerense se inscribe en la construcción que vienen haciendo desde el conurbano bonaerense.

El grupo forma parte de una construcción más amplia de intendentes al que reporta también Federico Otermín, de Lomas de Zamora, quien se viene moviendo en bloque con un doble objetivo: por un lado, generar un nuevo espacio superador de la interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof; por el otro, tallar en la elección del candidato para buscar suceder al gobernador bonaerense.

EME08555 Los intendentes Gastón Granados, Roly Santacroce y Federico Achaval.

Los movimientos no sólo vienen dando que hablar, sino que atraen a nuevas figuras del peronismo bonaerense. Por ejemplo, en los últimos días se arrimaron al fogón Gustavo Menéndez, intendente de Merlo, y su par de Cañuelas, Marisa Fassi.

También sobrevuela el armado Patricio Mussi, exintendente de Berazategui con ansias de volver al municipio.

La sociedad política también encadena gestos para mostrar su alineamiento: Granados y Achaval participaron del encuentro que el peronismo federal organizó en Parque Norte.

El trabajo de la sociedad de intendentes es de una orfebrería fina: construyen en el espacio que queda en medio de las disputas entre el sector del gobernador y el de la expresidenta, pero no dejan de tender puentes tanto con el kirchnerismo como con el kicillofismo.

Con cortesía, buscan reunirse con todos dentro del PJ bonaerense, incluso con aquellos que son potenciales competidores como Mariel Fernández, alcaldesa de Moreno. El mensaje es uno y Achaval lo dejó claro en Parque Norte: construir una síntesis política con un programa nacional, en medio de la crisis que afecta a los municipios y de cara al reordenamiento del PJ hacia 2027.

El maridaje con los alcaldes de Santa Fe

La construcción de los bonaerenses marida con la línea que trabaja Santacroce. El jefe comunal de Funes no lo dice, pero ha iniciado movimientos que denotan su intención de anotarse en la grilla de postulantes a la gobernación en representación del peronismo.

Su línea es similar a la de Granados y Achaval: mostrarse como las caras de la renovación, resaltando el trabajo de los intendentes en el territorio y con un discurso más de centro, amigable con los oídos empresarios. De kirchnerismo, nada. De hecho, no es la primera vez que Santacroce recibe a alcaldes bonaerenses no kirchneristas.

El funense se mueve junto a un grupo de intendentes santafesinos entre los que se destacan Enrique Vallejos, de Reconquista, y Adrián Maglia, de Granadero Baigorria.

Son los que rompieron puentes con el PJ porque se sentían apartados. Primero, apostaron a expresiones no peronistas -Santacroce fue candidato a convencional junto a Marcelo Lewandowski- y luego terminaron acercándose a Provincias Unidas.

El vector de ingreso fue Martín Llaryora, aunque con Maximiliano Pullaro hay una sintonía fina que se traduce en jugosas obras y recursos para sus municipios.

EME08402 Gastón Granados, Federico Achaval y Roly Santacroce recorren el parque industrial de Funes.

Sin embargo, con el río revuelto del peronismo, los alcaldes ahora apuestan a volver. De hecho, Santacroce quiere ser candidato dentro del peronismo porque cree que, salvo a Omar Perotti y Lewandowski, puede competirle a cualquiera.

Esa decisión incomoda al otro grupo de intendentes peronistas, liderado por Pablo Corsalini -de Pérez-, que no se fue del PJ y lo quiere hacer valer.

Ellos también tuvieron encuentros con Granados y Achaval hace algunos días. El tema se habló en la última reunión de la mesa de acción política, donde el perottismo pidió por el regreso de los separatistas.