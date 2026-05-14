Toto Caputo inicia la privatización de AySA y busca juntar al menos u$s 500 millones

Casi al filo del plazo fijado el año pasado, el presidente Javier Milei y el ministro Toto Caputo pusieron en marcha la privatización de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos ( AySA ). El Gobierno publicará los pliegos para vender el 90% de la empresa y espera recaudar al menos u$s 500 millones.

Caputo confirmó por X que los pliegos licitatorios ya están listos para salir en el Boletín Oficial y aseguró que “la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos".

IMPORTANTE! Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional. La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica,…

Lo que está en juego es la venta directa del 90% del paquete accionario a un consorcio de empresas e inversores que incluya como socia a una “operadora estratégica” con antecedentes en la gestión de compañías de saneamiento de una escala similar a la de AySA.

Inicialmente, el esquema de privatización contemplaba primero la venta del 51% de las acciones a un “operador estratégico” y una posterior colocación en el mercado bursátil del 39% restante. Pero, para hacer más atractivo el negocio y obtener más fondos de una sola vez, Milei y Caputo optaron por modificar el formato de venta.

Los trabajadores mantendrán el 10% de participación accionaria y, una vez cumplido el primer período de cinco años de operación, el nuevo concesionario privado podrá concretar una apertura parcial de capital en el mercado bursátil.

AySA, tarifas en alza y superávit operativo

La empresa AySA es la segunda compañía de saneamiento más grande de América Latina. Presta servicios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense y alcanza a más de 14 millones de habitantes mediante una red de agua potable y desagües cloacales de más de 27.000 kilómetros.

Según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), entre diciembre de 2023 y abril de este año, la tarifa promedio de AySA acumuló un aumento del 418%. Ese incremento en la recaudación y la reducción del 22% de la planta de personal —pasó de 7790 a 6069 empleados— permitió alcanzar en 2024 el primer superávit operativo de la historia de la empresa.

De acuerdo con los números oficiales, AySA cerró el año pasado con un resultado positivo neto de $237.000 millones y con una reducción del 85% de sus deudas. En paralelo, las transferencias del Tesoro cayeron de $1,31 billones en 2023 a $37.000 millones en 2025, fondos destinados exclusivamente a gastos de capital.

Hace apenas dos semanas, la empresa conducida por Alejo Maxit terminó de suscribir un nuevo contrato de concesión con el Estado por un período de 30 años, con revisiones tarifarias integrales cada cinco años.

alejo maxit aysa

En principio, la futura concesionaria privada no recibirá asistencia económica estatal y deberá realizar las inversiones obligatorias de mantenimiento y mejora del servicio con ingresos tarifarios y fondos propios.

Cortes por mora y ajustes automáticos

El nuevo contrato de concesión habilitará a la futura operadora de AySA a aplicar una política más dura contra usuarios morosos. Además de multas e intereses más elevados que los actuales, podrá cortar el servicio a quienes acumulen 60 días de atraso en el pago de las facturas.

Mientras avance el proceso licitatorio, AySA seguirá aumentando las tarifas por encima de la inflación prevista para los próximos meses. La empresa fue autorizada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) a aplicar entre mayo y agosto una suba mensual del 3%.

aysa 2 La privatización de AySA en la era Javier Milei

Desde septiembre regirá un sistema de ajuste automático basado en la evolución de tres indicadores: variación salarial (45%), precios mayoristas (44%) e índice de precios al consumidor (11%).

Ese mecanismo de actualización mensual continuará con la nueva operación privada, que podría desembarcar a mediados del segundo semestre de este año. Además, el Gobierno podrá habilitar ajustes extraordinarios cuando los costos operativos y salariales registren variaciones significativas por encima de la inflación.

Las candidatas para quedarse con AySA

En cuanto a las posibles oferentes, la lista inicial —tal como contó Esteban Rafele en Letra P — estaría integrada por el grupo Roggio, actual operador de Aguas Cordobesas; la empresa francesa Veolia y las brasileñas Sabesp, concesionaria del servicio en San Pablo, y Río + Saneamento, operadora de Río de Janeiro.

En el sector tampoco descartan que se sumen el grupo inversor de los hermanos Neuss —que en los últimos meses compró la hidroeléctrica Alicurá y las acciones de Transener vendidas por Enarsa— y Mauricio Filiberti, proveedor monopólico de cloro de AySA e integrante del grupo de control de Edenor junto con José Luis Manzano y Daniel Vila.