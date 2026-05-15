DIÁLOGO ABIERTO

Legislatura bonaerense en calma: el massismo cede y destraba la interna peronista en el Senado

Verónica Magario y Malena Galmarini acordaron este viernes el fin de la pulseada por las comisiones de la cámara alta. Enroques para la paz.

Por Letra P | Periodismo Político
Sergio Massa y Malena Galmarini

Sergio Massa y Malena Galmarini

La vicegobernadora Verónica Magario y la senadora del Frente Renovador Malena Galmarini se reunieron este viernes y cerraron el capítulo más conflictivo de la interna peronista en el Senado bonaerense: la disputa por el control de las comisiones clave del cuerpo.

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El acuerdo implica que Galmarini renuncia a la presidencia de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), la comisión más codiciada de la Legislatura por su poder sobre los nombramientos judiciales.

La massista Valeria Arata pasará a presidir Presupuesto e Impuestos. ACA quedará para el kirchnerismo, con Emmanuel González Santalla al frente, tal como el bloque presidido por Sergio Berni le había pedido a Magario desde el principio.

Aire en la interna del peronismo

La decisión cierra, al menos formalmente, más de dos meses de negociaciones trabadas entre el kicillofismo, el kirchnerismo y el Frente Renovador.

El decreto que Magario firmó a comienzos de mes había asignado ACA al massismo, lo que desató la furia de La Cámpora. El kirchnerismo sostuvo desde entonces que 18 de los 24 senadores del bloque Fuerza Patria habían acordado lo contrario.

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El giro de Galmarini se lee en el massismo como un gesto para no tensar más la relación con el kirchnerismo en un año electoral. Ceder ACA evita un enfrentamiento sostenido con el sector más numeroso del bloque —13 de los 24 senadores peronistas responden al kirchnerismo— y libera al Frente Renovador de cargar con el costo de una pelea que no estaba ganada de antemano.

Desde La Cámpora, sin embargo, la lectura no es exactamente la de una victoria negociada. En ese espacio sostienen que la decisión original de Magario de no respetar lo que el bloque había acordado constituyó, de hecho, una ruptura. El entendimiento de este viernes, dicen en el kirchnerismo, repara ese daño.

Queda pendiente la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral, la única que el decreto de Magario dejó sin confirmar. Por ella pugnan todos los sectores del oficialismo y también la oposición, en un año en que se discutirán las condiciones electorales para 2027.

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