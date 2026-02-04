Bariloche: vacíos e internas en un Concejo Deliberante que se reacomoda en plena ebullición

La salida de Natalia Almonacid del Concejo Deliberante de Bariloche pateó el avispero de un organismo que aún sin arrancar su rutina legislativa volvió a marcar el pulso político de la ciudad. Mientras crece la polémica por su sucesión, una interna inesperada en el oficialismo local amenaza el avance de un proyecto clave que defiende Walter Cortés .

Tras la renuncia a su banca de la ahora secretaria de Gobierno provincial , Juntos Somos Río Negro (JSRN) intenta cancelar a Lucas Pérez , el dirigente que al seguir en la lista debería ocupar el escaño vacío. A través de una declaración pública el apoderado del partido, Ignacio Rodríguez, avisó que el joven dirigente no formará parte del bloque que responde al gobernador Alberto Weretineck ya que “mantendría una afinidad con CREO”, la fuerza política del diputado libertario Aníbal Tortoriello .

En paralelo, en el Partido Unión y Libertad (PUL) del intendente Cortés no todos los concejales están de acuerdo en aprobar el pliego de inversiones que Catedral Alta Patagonia quiere hacer en el centro de esquí. Lo que alejaría las pretensiones del jefe comunal local en apurar el trámite legislativo para darle piedra libre al mega proyecto del holding Trappa . Necesita ocho votos de un total de once, y en la actualidad se especula que sólo cuenta con cinco.

En este marco, el intedente analizó en diálogo con Letra P que la Carta Orgánica Municipal “está podrida” y advirtió a los concejales “que aprovechen porque les queda poco”, mientras inicia el debate político y social por la reforma de la ley magna que se prevé a mitad de año y en la que el Ejecutivo quiere reducir el número de ediles. En la vereda de enfrente está la oposición, que promete dar pelea en la opinión pública a los dichos del Cortés. Todo esto ebulle los ánimos y las relaciones en el Concejo.

Las estrategias políticas del bloque del partido provincial fueron variando. En un principio, la llegada de Lucas Pérez, referente del boxeo barilochense que en los últimos tiempos se acercó al armado de Aníbal Tortoriello , parecía estar amainada por la necesidad de construir consensos en un año donde el Concejo va a estar en ojos de todos.

Sin embargo, en los últimos días el propio JSRN se despegó de la figura de Pérez acusándolo de no participar “en espacios de capacitación, formación y debate promovidos por Juntos Somos Río Negro”. El pedido de desafectación dirigido a la Junta Electoral Municipal también menciona que el partido de Alberto Weretilneck tomó conocimiento de “la existencia de acciones penales que se encontrarían en trámite con el señor Pérez”, vinculadas a un presunto involucramiento del joven dirigente a una red de venta de licencias de conducir truchas que generó un revuelo provincial.

Ante estos hechos el presidente del bloque, Juan Pablo Ferrari, deslizó la posibilidad de que JSRN sólo tenga dos jugadores para afrontar lo que queda de gestión legislativa, un debilitamiento de un espacio que supo timonear las discusiones en el Concejo.

Pero por estas horas también se pone sobre la mesa lo expuesto en el artículo 36º del Código Electoral Municipal, donde se indica que las bancas pertenecen a los partidos políticos que las nominaron. Sin dudas, aún se trata de un debate abierto que abre juego a la posibilidad de que Claudia Torres y Claudio Otano, los candidatos siguientes en la lista de JSRN, puedan volver al Concejo.

066e45f7e3c661e858d461c0d922e2425616f68b Los concejales del peronismo Leandro Costa Brutten y Julieta Wallace junto al legislador provincial, José Luis Berros; reunidos en enero en Bariloche.

El debate por las inversiones en Catedral abre la interna en el partido de Cortés

Las declaraciones del concejal oficialista Tomás Hercigonja, que adelantó su voto negativo al proyecto de desarrollo urbano del cerro Catedral, sacudieron al oficialismo. Sobre la propuesta del grupo Trappa, que nuevamente tendrá tratamiento el 9 de febrero en el Consejo de Planeamiento Municipal, el edil expresó al medio local Bache3000 que “las joyas de la abuela no se tocan” y que "no podemos estar vendiendo todo lo que nos queda". Las frases que recorrieron los pasillos del Centro Cívico también llegaron al Círculo Rojo del turismo.

Sin el apoyo del histórico comerciante barilochense, la negociación en el Concejo para aprobar la realización de hoteles de lujo, complejos turísticos y residenciales en la montaña, pierde un voto que el lobby empresarial consideraba cantado por ser parte del partido del jefe comunal, quien apoya fervientemente la inversión en el centro de esquí de más grande de Sudamérica.

Los concejales que apoyarían la iniciativa serían el presidente del cuerpo legislativo, Gerardo Del Río, María Coronado, también del PUL; Samanta Echenique del PRO, Juan Pablo Ferrari y Laura Totonelli de JSRN, quien en las últimas horas dijo a este medio: “no suelo adelantar mi voto”.

El peronismo, La Cámpora y Primero Río Negro aúnan fuerzas

Los concejales de Incluyendo Bariloche, Julieta Wallace y Leandro Costa Brutten; Roxana Ferreyra, de La Cámpora y el edil de Primero Río Negro, Facundo Villalba, se adelantaron al Ejecutivo y presentaron el proyecto de ordenanza “Convocatoria a debate público por la reforma de la Carta Orgánica Municipal”, una acción política que busca ordenar la discusión sobre uno de los temas más importantes del año para Bariloche, siempre diferenciándose de la postura de Walter Cortés.

Diseño sin título - 2026-02-03T004818.211 El concejal oficialista Tomas Hercigonja, crítico del mega proyecto que Catedral Alta Patagonia quiere hacer en el cerro.

En esta ebullición, donde todavía falta que el jefe comunal dé su discurso de cara a los ediles a principios de marzo, la concejal Julieta Wallace explicó a Letra P que este 2026 es "un año de reacomodamiento político para el PUL y JSRN” porque “el juego de un poco sí y un poco no, se les terminó”.

De esta manera, aseguró que el peronismo “es oposición" y seguirá "mercando la agenda” más allá “de Cortés, que gobierna para algunos amigos como CAPSA”. Para la edil del justicialismo local, que todavía no se sepa quién va a asumir en reemplazo de Natalia Almonacid suma incertidumbre a un cuerpo legislativo fragmentando. En el caso que sea Lucas Pérez, “impactaría en la búsqueda de consensos y mayorías” ya que “sería un monobloque, salvo que se sume a las filas del PUL”.