Bariloche: con apoyo de Weretilneck, Walter Cortés y los Trappa relanzan el proyecto inmobiliario del Catedral

La reactivación del plan para el desarrollo inmobiliario del cerro Catedral vuelve al centro del debate político en Bariloche . Impulsado por el intendente Walter Cortés y el holding Trappa , el proyecto suma el apoyo del gobernador, Alberto Weretilneck , y del Círculo Rojo del turismo , aunque con reparos. Enfrenta cuestionamientos ambientales y resistencia vecinal. El Concejo Deliberante tendrá la última palabra.

El camino volverá a andarse el próximo 9 de febrero, cuando el Consejo de Planeamiento Municipal (CPM) -el organismo en el que se discuten los proyectos urbanísticos de gran impacto- se reúna para reiniciar el debate del ambicioso proyecto de infraestructura que planea transformar el principal activo invernal de la ciudad andina.

Aunque la iniciativa del grupo Trappa ya cosechó voluntades de diferentes esferas de la política doméstica, las aguas se dividen con respecto al desarrollo económico y el impacto ambiental, luego de que en 2018 el cuerpo legislativo local aprobara extender por 30 años más la concesión del cerro a Catedral Alta Patagonia S.A. (CAPSA) y habilitara a la empresa a desarrollar el plan de infraestructura que hasta ahora no logró avanzar por el rechazo ciudadano.

En la ciudad más poblada de Río Negro , siempre existe tensión al hablar del futuro del centro de esquí más grande de Sudamérica. Sobre todo por los intereses que están en juego.

Esta vez, la discusión en el recinto no se centra en la extensión del contrato al gigante empresarial, sino en la infraestructura que CAPSA quiere realizar en un área de 70 hectáreas de la base y la montaña: un hotel de lujo con salida a la pista a 1200 metros sobre el nivel del mar, barrios residenciales y turísticos en una de las laderas del cerro, y otros servicios necesarios para que puedan alojarse allí más de 10 mil visitantes.

La entrega de esa superficie a una empresa es uno de los puntos más resistidos por los vecinos. La Carta Orgánica Municipal precisa que el pueblo de Bariloche "reivindica el derecho excluyente sobre el Cerro Catedral y las tierras circundantes como porción inalienable de su patrimonio".

Aunque el CPM primero tiene que cumplir con el protocolo de generar el debate antes de convocar a una audiencia pública, el Concejo Deliberante será el encargado de emitir o no la nueva ordenanza que habilite ese desarrollo. El Ejecutivo y CAPSA, que ya negocian el canje de aquellas 70 hectáreas por tierras que la empresa tiene en la ciudad de Bariloche para solucionar la emergencia habitacional, necesitan ocho votos para sacar adelante el proyecto.

En este marco, el oficialismo del intendente Walter Cortés impulsa la iniciativa y suma los tres votos de Gerardo Del Río, Tomás Hercigonja y Mari Coronado. Más allá de la polémica que generó la salida de Natalia Almonacid del bloque de Juntos Somos Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck también está convencido que el Plan Director de CAPSA es beneficioso para Bariloche y la provincia. Por eso los ediles Juan Pablo Ferrari, Laura Totonelli y quien ocupe la banca de la flamante funcionaria provincial, anotan sus votos positivos.

¿Cómo van a jugar los otros concejales?

Con seis votos garantizados de los ocho que se necesitan, crece la especulación sobre la postura que adoptará la concejal del PRO, Samanta Echenique.

WhatsApp Image 2026-01-23 at 11.55.52 El Concejo Municipal de Bariloche y un nuevo desafío.

Los concejales peronistas Leandro Costa Brutten y Julieta Wallace, del bloque de Incluyendo Bariloche; la edil de La Cámpora, Roxana Ferreyra, y Facundo Villalba, del monobloque Primero Río Negro, ya manifestaron su oposición.

Villalba dijo a Letra P que “el Catedral es nuestra gallina de los huevos de oro” ya que “genera un porcentaje muy alto de la riqueza y el empleo” de la joya turística de la Patagonia. En este marco, acusó a la gestión Cortés de no estar a la altura de las negociaciones necesarias, “porque es gente que no está representando los intereses de Bariloche, principalmente porque no entienden la lógica empresarial”.

El Círculo Rojo del turismo acompaña, con algunos reparos

Catedral Alta Patagonia forma parte de la Cámara de Turismo Bariloche. En una conferencia de prensa llevada a cabo en las oficinas del Centro Cívico, Néstor Denoya, que preside la institución, celebró el proyecto que busca consolidar en la ciudad andina el turismo élite internacional.

Sin embargo, de esa acción de prensa que encabezó Walter Cortés, donde estuvo presente la gerente general de la empresa, Helga Salvatelli, no participó el titular de la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica de Bariloche (AEHGB), Martín Lago.

Consultado, el empresario indicó que la entidad va a ser parte de la reunión del CPM del próximo 9 de febrero y que ven positivo las inversiones en el cerro, desde el punto de vista “específico del desarrollo de hotelería”.

Luego de la aclaración, Lago explicó: “que haya más hoteles no lo vemos mal y en el caso de la propuesta que está haciendo Catedral donde el hotel estaría muy próximo a la pista (de esquí) nos parece muy bien porque agrega un producto que hoy no tiene la ciudad”.

El Consejo de Planeamiento Municipal de Bariloche busca sesionar en la polémica

La secretaría de Planeamiento Territorial, Sofía Maggi, será la encargada de ordenar la discusión en la reunión donde los miembros consultivos del CPM debatirán el proyecto.

En la convocatoria anterior, en 2024, no se pudo avanzar por la resistencia ciudadana: cientos de vecinos se acercaron a la reunión del Consejo con la intención de tomar el micrófono para manifestar su rechazo. El Ejecutivo decidió frizar el debate, hasta ahora. Según Maggi, la ciudadanía puede dar su opinión en el paso siguiente, que es la audiencia pública, un espacio más catártico que definitorio ya que no es vinculante.

WhatsApp-Image-2026-01-02-at-13.29.28-1-1536x1024 El jefe comunal de Bariloche, Walter Cortés, la gerente general de CAPSA, Helga Savatelli, y otros representantes del Círculo Rojo del Turismo de Bariloche, en conferencia de prensa.

Esta semana los miembros consultivos ya recibieron la invitación para participar. La convocatoria para escuchar y sumar aportes llegó a funcionarios del Ejecutivo, a los once representantes del Concejo Municipal, cámaras empresariales, colegios profesionales, instituciones, y empresas como el Departamento de Aguas Provincial, la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), la distribuidora de gas Camuzzi y otras entidades que forman parte de la consulta estatal.

“Mi única intención es que se discuta el tema porque la situación del Cerro Catedral está lejos de ser la mejor en términos de infraestructura y desarrollo”, advirtió Maggi, abriendo el paraguas ante una posible controversia a la hora de que se genere el debate, donde seguramente vecinos que no son parte del CPM y están en contra del impacto ambiental que se generará en la montaña quieran sumarse a la reunión.