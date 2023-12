En esa estrategia, Llaryora juega con un arma de doble filo. Pide que Milei “cumpla con las promesas que les hizo a los cordobeses”, pero no sabe cómo impactará el recorte en los subsidios que empezarán a regir a partir de enero. Aunque el ministro de Economía, Toto Caputo, ya avisó que trabajaría por terminar con “la inequidad entre el AMBA y el resto del país”, no está del todo claro que la situación no siga empujando los costos en el centro del país, más allá de lo que puedan elevarse en el conurbano.