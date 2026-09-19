Axel Kicillof 2027: el cordobesismo mira hacia Avellaneda, pero no enviará emisarios

Unas 100 personas asistirán desde Córdoba al acto de lanzamiento federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que encabezará Axel Kicillof en Avellaneda, este sábado, en lo que se interpreta como su virtual lanzamiento como candidato a presidente de la Nación.

La cifra aparece como exigua en un temprano cotejo con la convocatoria que mereciera la visita del gobernador de Buenos Aires , a tres ciudades de esta provincia, en mayo próximo pasado.

Grosso modo, dirán presentes aquellos que sostienen los puntales de una construcción que no termina de fraguar . Una decena de dirigentes sindicales, en representación del Movimiento Unido Obrero , intendentes y concejales de distintos puntos de la provincia que responden a Carlos Caserio , dirigentes que son parte de la versión local del Movimiento Derecho al Futuro, han partido ya este viernes.

Nadie que se arrogue representación del peronismo que gobierna Córdoba ha reservado boleto hacia el Gran Buenos Aires. Voces de la gobernación y la intendencia capitalina aseguran que tanto Martín Llaryora como Daniel Passerini tienen otras actividades en su agenda.

La ausencia de referentes cordobesistas no causará sorpresa. Tampoco hubo cortesía oficial en aquella visita de otoño.

Remanido resultaría recordar la línea cuidadosamente ambigua que sigue el gobernador hace años: tan anti-K como sea posible en una provincia que desdeña al kirchnerismo, tan panperonista como sea necesario para marcar un límite a las ínfulas libertarias.

Por ello, aunque la sucesión de registros con referentes del PJ durante las últimas semanas (desde el triunfo de Germán Font en Marcos Juárez hasta las fotos con Natalia de la Sota en la misa homenaje por el 8° aniversario de la muerte de José Manuel de la Sota) pueda haber generado ilusiones de reunificación, la hoja de ruta con que maneja la Gobernación anunciaba un giro en U.

Natalia de la Sota, junto a Bernardo Knipscheer, durante la misa por José Manuel de la Sota. Detrás, Martín Llaryora.

Misma decisión para el comando municipal, que esta misma semana compartió la foto del encuentro entre Passerini y Kicillof durante la tercera edición del Congreso Federal de Juventudes que organizó el intendente Julio Alak en La Plata.

Compañeros que recorren las 20 cuadras que separan una y otra administración consideran suficientes las demostraciones de proximidad al justicialismo. Algunos giran la perilla y aseguran que la movida del intendente no fue fácilmente digerida en el Panal. “Se cortó solo”, soplan dirigentes que ubican al intendente sin lugar asegurado en 2027. “Por supuesto que el intendente toma sus decisiones. Sería una locura pensar lo contrario”, replica una voz que pide bajar la espuma a una simple coincidencia.

Ajenos a tal tironeo, sólo una congregación hizo pública su decisión de enviar una delegación al acto de Avellaneda. Es la Agrupación José Manuel de la Sota, que encabeza Herman Olivero, histórico referente delasotista, antecesor de Passerini como ministro de Solidaridad hace ya 20 años.

Las definiciones de Axel Kicillof

Unos 40 dirigentes acompañan a Carlos Caserio, el primer armador oficial del proyecto axelista en Córdoba.

Se trata, en su mayoría, de intendentes y concejales de unas 20 localidades. Aunque muchos han recorrido ya el camino que lleva desde el valle de Punilla a La Plata, siguen prefiriendo no anticipar su presencia en los actos del Movimiento Derecho al Futuro.

Un entrecruzamiento de razones explica su sigilo. Por un lado, el marcado rechazo que merece todo lo que huela a kirchnerismo en vastos sectores de la sociedad. Congruente con ello, la alta adhesión que mantiene Javier Milei en la provincia, pese a los indicadores económicos en rojo.

Por otro lado, las presiones que aseguran recibir desde la sede de la Gobernación. “La única vía para tener fondos”, sintetizan. Por si acaso, remarcan que su pertenencia peronista implica adhesión a la pelea de Llaryora por la reelección.

Esta vez, no obstante, abordan micros con otra expectativa. Aguardan la confirmación de la voluntad de poder del exministro de Economía. Durante meses, aquellos referentes han reclamado una expresión clara, sin rodeos, de que Kicillof encabezará un proyecto presidencialista.

“Nos exponemos innecesariamente si no hay una definición. En el mientras tanto nos tiran de todos lados. Después tenemos que volver y seguir gobernando”, expresan a este medio.

Mariana Caserio y Carlos Caserio, dirigentes que bancan el proyecto nacional de Axel Kicillof Fuente: Facebook Mariana Caserio

Aún a la intemperie, carecen de credenciales para impugnar a quienes consideran arribistas o continuistas del kirchnerismo cordobés. “Deskirchnerizar” sigue siendo la primera consigna para quienes impulsan al bonaerense como la mejor síntesis del peronismo.

Con tales perspectivas, el contingente espera un lugar preponderante en el palco de Avellaneda. La visibilidad, confían, será el antídoto a una temprana decepción.

La pata del kirchnerismo

Presente en el Encuentro Federal del Movimiento Derecho al Futuro realizado en agosto, Omar Ruiz aportará otra columna de dirigentes al acto.

Junto al exlegislador provincial, referente también en Villa Carlos Paz, cortaron su boleto los exdiputados nacionales Horacio Viqueira y Eduardo Di Cola. También desde Río Cuarto el exlegislador Eduardo Massa.

En destino esperan encontrarse con representantes de espacios como el Movimiento Peronista de Córdoba, MDF Salud, el Movimiento 26 de Julio, MDF Mujeres y Descamisados. Otros sectores harán llegar adhesiones, a través suyo.

Aún mirados con recelo por los impulsores de un MDF “puramente peronista”, aseguran dirigir sus pasos hacia una mesa de coordinación provincial.

Los bemoles de la CGT

El aporte del sindicalismo cordobés será considerablemente menos numeroso que hace cuatro meses, cuando sumó más de 200 cuadros. La distancia aparece como una de las razones; los cálculos sobre la conveniencia de adherir a un espacio que aún no ha recibido la venia del cordobesismo explican el resto.

Hasta el cierre de esta nota sólo había confirmado su participación un puñado de representantes de los sindicatos que conforman el Movimiento Unido Obrero de Córdoba más algunos representantes de agremiaciones no homologadas.

Entre ellos Ilda Bustos, secretaria general de la CGT Regional; Leandro Vallejos, de la Unión Obrera Ladrillera (UOLRA); Héctor Morcillo, del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación y Ricardo López, triunviro de la CGT Córdoba y secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Salud (ATSA).

También referentes cordobeses de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), como Oscar Ruibal y Olga Sayago.

Sus nombres evocan directamente a la UEPC, el gremio docente, el más numeroso de la provincia, que no enviará representantes.

Tampoco enviarán delegados otros gremios que recibieron a Kicillof en La Falda, como el SUOEM, Luz y Fuerza, AOITA, la Bancaria o Judiciales. Superposición de agendas es la razón más esgrimida, ya por negociaciones sectoriales, ya por la participación en instancias organizativas del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, que se realizará en octubre.

Las razones esgrimidas no evitan suspicacias. Aún manteniendo proclamas de unidad, no son pocas las conducciones sindicales que miran en dirección al Panal antes salir a la ruta.