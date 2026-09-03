Fuerte queja de China por declaraciones de un funcionario de Javier Milei y discriminación a sus inversiones

Fuerte queja de China por declaraciones de un funcionario de Milei y discriminación a sus inversiones

La Cancillería de China convocó este jueves de urgencia al embajador argentino en Beijing, Marcelo Suárez Salvia, para presentar una fuerte queja por las declaraciones contra el país asiático del director de Comunicación Digital del gobierno de Javier Milei, Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como Juan Doe, quien en su cuenta de Twitter culpó a “una empresa estatal china” y al gobernante Partido Comunista Chino por los enormes deslizamientos de tierra y las inundaciones repentinas en la frontera entre Nepal y Tíbet que causaron una tragedia en la que murieron al menos unas 1.200 personas.

Como Suárez Salvia se encontraba de vacaciones con su familia, a la reunión asistió el consejero Guillermo Alberto Simunovich, número dos de la Embajada argentina en China y a cargo de la representación diplomática.

#AHORA La Cancillería china convocó al embajador argentino Marcelo Suárez Salvia por las publicaciones de "Juan Doe" contra China



Como estaba de vacaciones, asistió el consejero Guillermo Simunovich



También reclamaron por excluir empresas chinas de licitaciones https://t.co/3Nmn6wTS2e pic.twitter.com/GwFJhCz6r7 — LETRA P (@Letra_P) September 3, 2026

La protesta diplomática incluyó además cuestionamientos por la exclusión de compañías chinas de distintas licitaciones internacionales. Las autoridades del gigante asiático plantearon que existe una creciente hostilidad hacia las inversiones de ese origen y transmitieron a Simunovich su preocupación por el rumbo que adoptó la relación bilateral durante la gestión de Milei.

Otro de los reclamos estuvo vinculado con los contactos de funcionarios y dirigentes cercanos al Presidente con representantes de Taiwán, un asunto especialmente sensible para Beijing. La sucesión de episodios profundizó el malestar del Gobierno chino, que sumó esos acercamientos a sus cuestionamientos por las declaraciones de Carreira y las restricciones que afectan a empresas del país asiático.