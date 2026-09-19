Jujuy: Atauche y Quintar activan a sus alfiles para quedarse con la candidatura libertaria en la capital

La rosca por las candidaturas tiene un capítulo especial en la franquicia de La Libertad Avanza en Jujuy . Ezequiel Atauche y Manuel Quintar , los dos referentes del espacio en esa provincia del Norte Grande , sacaron a sus alfiles a la cancha con el objetivo de pelear por la candidatura libertaria a intendente de San Salvador de Jujuy .

La ciudad más importante de Jujuy es el principal bastión de la esperanza violeta. Allí, La Libertad Avanza tiene tres de los 12 concejales y en 2025 obtuvo el 27,86% de los votos para esa categoría. Si logra mantener ese caudal, y el oficialismo insiste con su estrategia de diversificar su oferta en múltiples colectoras, podría alcanzar la mitad del Concejo Deliberante y condicionar al próximo intendente, incluso sin conquistar el municipio.

Atauche es el que más se movió . Un hombre suyo, Gustavo Martínez , es quien más avanzó en la instalación de una candidatura. El concejal viene construyendo agenda sobre transporte, frecuencias, control de colectivos y prevención de inundaciones. No es un secreto su intención, ya que admitió públicamente que le gustaría competir por la intendencia, aunque subordinó la decisión al partido.

Por el lado de Quintar aparece Roberto Díaz . También edil, es vicepresidente del Concejo Deliberante de San Salvador. Si bien no reconoció públicamente sus intenciones, es el actor con el discurso más confrontativo contra el oficialismo, y suele girar sobre el gasto y los servicios municipales. Fue, por ejemplo, el que propuso cerrar el Concejo y destinar esos fondos al barrio de Alto Comedero .

Más de atrás, el diputado Federico Canedi suele intervenir en los debates de la ciudad, aunque concentra su construcción en la Legislatura , donde es el jefe de bloque violeta. En la capital también aparece Cristina Guzmán , con la estructura del Movimiento Popular Jujeño . La intendencia no ocupa el centro de la agenda de ninguno, pero aambos pueden incidir en la definición sin ser candidatos.

El radicalismo tampoco resolvió la sucesión de Raúl "Chuli" Jorge. Gustavo Muro, Gastón Millón y Adriano Morone se mueven como aspirantes, mientras el intendente mantiene abiertas sus alternativas. Si bien la existencia de varios nombres no implica aún una ruptura, el riesgo para la UCR aparecerá si la competencia no termina contenida dentro de una propuesta común.

Alto Comedero y la Ruta 9

La batalla se concentra en Alto Comedero, donde se concentra el 30% del padrón. Es el territorio más favorable para los libertarios. En la elección provincial de 2025, alcanzaron allí el 25,6%, frente al 19,3% obtenido en el resto de la ciudad. Jujuy Crece logró el 34,2% en ese sector y el 42,1% fuera de él. Es decir, la distancia se redujo en el principal reservorio electoral de San Salvador.

La Travesía Urbana de la Ruta 9 cruza ese territorio. Allí es donde el ejecutivo provincial busca realizar una fuerte inversión para mejorar el tramo entre la nueva terminal y Los Alisos. No es casualidad, ya que lo que el oficialismo busca es ganar presencia en Alto Comedero, que espera tener las obras ya iniciadas durante la campaña.

Federico Canedi, jefe de bloque libertario en la Legislatura de Jujuy.

Para eso, requiere un endeudamiento de unos U$S85 millones, cuya autorización legislativa está trabada. Como contó Letra P, ese proyecto expuso diferencias libertarias. Atauche valoró que la Casa Rosada habilitara el financiamiento, mientras el bloque provincial conducido por Canedi cuestionó el monto, las garantías y las condiciones y anticipó su rechazo.

La foto y las dos internas

Mientras tanto, una foto amenaza con reacomodar los tantos en la interna libertaria. Se trata de la instantánea que unió a Quintar y al gobernador Carlos Sadir. El encuentro ocurrió durante una actividad plural de la Fundación Universitaria del Río de la Plata. Quintar había encabezado algunos de los ataques más duros contra el gobierno provincial, pero luego repudió agravios personales contra Sadir y su familia, compartió gestiones por la Ruta 34 y ahora publicó la fotografía con el gobernador.

La foto de Carlos Sadir y Manuel Quintar.

Atauche mantuvo un registro más institucional. El senador defendió la cooperación con la provincia y sostuvo que La Libertad Avanza presentará candidatos para todos los cargos en 2027. Esa combinación de diálogo y competencia coincide con la directiva de Karina Milei a la tropa del Congreso: evitar peleas con los gobernadores mientras la Casa Rosada busca acuerdos para aprobar leyes.

La escena admite otra lectura dentro del radicalismo. Sadir llegó a la gobernación como continuidad del ciclo de Gerardo Morales, pero fue construyendo un perfil propio. El exgobernador conserva influencia partidaria y promueve dirigentes para renovar la oferta radical. Mostrar interlocución con referentes libertarios amplía el margen de Sadir en esa disputa. No anticipa un acuerdo con La Libertad Avanza, pero señala que dispone de una relación con el espacio presidencial que no necesariamente pasa por Morales.