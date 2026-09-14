Daniel Passerini va a La Plata y suma puentes del cordobesismo con el peronismo bonaerense

El cordobesismo sigue regando vínculos con el PJ bonaerense. Daniel Passerini se reunirá con Julio Alak en La Plata.

El intendente de Córdoba , Daniel Passerini , no participará este martes de la misa que organiza Natalia de la Sota en homenaje a su padre en otro aniversario de su muerte. Sin embargo, el delasotista sí tenderá esos “puentes” que pedía el tres veces gobernador de la provincia José Manuel de la Sota con otros sectores del peronismo.

Otra foto más a la colección de esa confluencia se sumará en las próximas horas con motivo del cierre de la tercera edición del Congreso Federal de Juventudes que organiza el intendente Julio Alak en La Plata . Ese segmento poblacional no escapa a las lógicas del modelo: la desocupación entre los jóvenes de 14 a 29 años duplica a la de los adultos y con casi cuatro de cada diez jóvenes endeudados son el grupo etario más moroso del país.

Como quedó demostrado la semana pasada en el acto que organizó en un hotel porteño Candelaria de la Sota , la hija mayor del “Gallego”, el cordobesismo parece dispuesto a recuperar parte de la prédica del dirigente peronista que logró sentar en el poder a su partido en Córdoba y al que la muerte sorprendió tratando de unir a la dirigencia nacional de su espacio.

Como contó Letra P , al menos ahora no hay prurito para mostrarse en el mismo evento, en una mista foto. Mucho menos con quienes han mantenido diálogo con el fundador del cordobesismo.

Alak es un hombre al que el delasotismo le guarda respeto. Cabe recordar ese viaje secreto que De la Sota emprendió a La Plata una semana después del estallido social y político en Argentina en 2001. El anecdotario cordobesista siempre trae a cuento que el entonces gobernador le ofreció la fórmula presidencial. Finalmente, el armado no prosperó, debido a los constantes cambios en el cronograma electoral y a las internas del justicialismo.

A fines de julio de este año, Natalia de la Sota visitó a Alak en la Municipalidad de La Plata. Ambos dirigentes compartieron una visión crítica de la coyuntura bajo la gestión de Javier Milei y coincidieron en la necesidad de fortalecer el federalismo y motorizar la producción y el empleo. La foto sirvió para apuntalar el plan nacional de la legisladora con un hombre cercano al gobernador Axel Kicillof.

Natalia de la Sota y Julio Alak, intendente de La Plata

En este plan de que todos suman en el peronismo, Passerini se verá con Alak para cerrar el evento que busca fortalecer el protagonismo juvenil en la construcción de políticas públicas. El platense invitó a su par cordobés en su carácter de intendente y de vicepresidente del Observatorio Internacional de Democracia Participativa.

Particularmente, la relación con Passerini y Alak se afianzó en el Consejo Federal de Intendentes (Cofein), polo municipalista que viene denunciando el ajuste de Milei en los estados subnacionales. Fuentes locales afirman que fue el médico cordobés quien convenció al platense de sumarse a la red de 300 jefes municipales.

Qué gana el PJ de Córdoba

A Passerini estás salidas le suman en la construcción de un perfil opositor y duro a Milei desde el punto de vista de la inequidad en la distribución de los recursos. El gobernador Martín Llaryora consigue un beneficio doble.

Por un lado, delega el peso crítico contra la Casa Rosada en Passerini, en una suerte de distribución de roles que se dio de manera natural desde 2023 a esta parte. Por el otro, amplía el abanico de interlocutores legitimados con el PJ bonaerense que, hasta el momento, venía capitalizando la diputada De la Sota.

Daniel Passerini, Martín Llaryora, y Alejandra Vigo, referentes del PJ de Córdoba

La relación con la dirigente atraviesa una época de guerra fría. Llaryora y sus alfiles la siguen definiendo como “una compañera” y De la Sota evita grandes despliegues en Córdoba.

Pese a los recaudos que buscan no dinamitar puentes rumbo a 2027, las conversaciones con dirigentes peronistas que sí tendrán incidencia en el armado nacional meten ruido en el armado de la titular del bloque Defendamos Córdoba en la Cámara de Diputados.

Cómo capitalizará estos movimientos Llaryora es una incógnita. La prioridad está puesta en la reelección provincial y, pese a los ejemplos cada vez más frecuentes de diálogo, no hay respuesta concluyente sobre cómo jugará el PJ de Córdoba en la elección nacional.