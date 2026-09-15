El MDF festeja la foto de Axel Kicillof con Passerini: "Un puente" con el peronismo cordobés

Axel Kicillof dio un paso más en su acercamiento al peronismo cordobés con la visita este martes a la ciudad de La Plata del intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini . Llegó invitado por su par Julio Alak , con quien tiene un vínculo aceitado, para participar del Congreso Nacional de Juventudes donde también estuvo el bonaerense.

La visita fue mucho más que la mera coincidencia en una actividad. Passerini y Kicillof mantuvieron una reunión privada que en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) interpretaron como un escalón de la estratregia que busca tender puentes con el peronismo cordobés.

El intendente de Córdoba llegó pasado el mediodía a la ciudad de La Plata. La primera parada fue en la municipalidad donde lo recibió Alak para firmar una serie de convenios vinculados a derechos humanos y juventudes. Allí mantuvieron una reunión y luego hablaron con la prensa. Se obsequiaron elogios y el cordobés aprovechó para apuntar contra las políticas de ajuste de Javier Milei.

Luego se dirigió al Pasaje Dardo Rocha para participar del cierre del 3° Congreso Federal e Internacional de Juventudes, que en sus dos primeras ediciones se había llevado adelante en Córdoba. Allí compartió escenario con Kicillof y luego mantuvieron una reunión en privado.

En el MDF que lidera Kicillof reinaba el entusiasmo tras la visita. Ante la consulta de Letra P, una fuente del entorno del gobernador valoró la presencia de Passerini como “una señal muy fuerte” de apoyo, ya que “es muy jugado para ellos”. El dirigente definió a la visita como “un puente” con el peronismo cordobés, y calificó al intendente de la capital cordobesa como una figura “muy respetada por la militancia”.

Otro funcionario de primera línea del gabinete bonaerense evaluó la presencia del cordobés como “un paso muy importante” para el MDF. “Estamos teniendo un acercamiento con ellos porque creemos que el peronismo bonaerense y nacional se tiene que reconciliar con Córdoba si queremos ganar las elecciones a presidente, sino va a ser muy complejo, o diría que imposible”.

“Hay que ir a una reconciliación con el peronismo cordobés y este es un paso más en ese sentido”, insistió la fuente que emparentó lo ocurrido este martes con otros movimientos previos como la visita de Kicillof a esa provincia o la presencia de Carlos Bianco en el homenaje que Candelaria De la Sota le hizo a su padre, el exgobernador Juan Manuel De la Sota.

Una tercera figura que forma parte de la mesa chica del gobernador bonaerense dijo en la misma línea: “Es importante poder trazar líneas de acción para tener puntos de encuentro al momento de hablar con la población y también que el tipo haya querido jugar de visitante; después, nosotros tenemos clarísimo que los intendentes son muy importantes en Córdoba porque son una gran puerta de acceso”.

Passerini contra Milei y con guiño al peronismo

Al intendente de Córdoba estas visitas le suman a la construcción de un perfil opositor a Milei, desde el punto de vista de la inequidad en la distribución de los recursos. Mientras que el gobernador Martín Llaryora, esquivo a mostrarse con figuras como Kicillof pese a mantener un diálogo fluido, consigue un beneficio doble.

Por un lado, delega el peso crítico contra la Casa Rosada en Passerini, en una suerte de distribución de roles que se dio de manera natural desde 2023 a esta parte. Por el otro, amplía el abanico de interlocutores legitimados con el PJ bonaerense que, hasta el momento, venía capitalizando la diputada Natalia De la Sota, quien ya había visitado semanas atrás la cuidad de La Plata y visitado a su intendente.

En un breve contacto con la prensa, Passerini aprovechó para lanzar fuertes críticas al gobierno de Milei. Cuestionó que el Gobierno nacional les quitó recursos a los municipios y les sumó obligaciones. Planteó que deben ir al Congreso a “plantear y romper esta mentira que se está instalando, donde hay fallos de la Corte que van en contra de los derechos de los municipios”, y apuntó contra el ajuste a jubilados, estudiantes, universidades y discapacitados, entre otros.

Ampliar sí; lo electoral, más adelante

Desde lo político, aunque consideró “un error poner todo en términos electorales” y que “falta hablar más de temas importantes y discutir menos la foto”, hizo un guiño a la posibilidad de confluir con otros sectores del peronismo: “Creo que la Argentina necesita federalismo y necesita, por primera vez, dejar de discutir quien y discutir qué y cómo”, afirmó para luego marcar que el cordobesismo busca “consensos y confluir”.

Más allá de destacar la relación institucional con los gobernadores y reivindicar el diálogo por la gestión, el intendente afirmó que “si seguimos en la lógica y en la agenda que se plantea desde lo nacional, la fragmentación va a seguir dando malos resultados como los que la Argentina viene teniendo en los últimos años”.

“Creo que en un momento tan crítico, quienes tenemos responsabilidad política tenemos que generar espacios más amplios, no solo por lo partidario, porque no alcanza ni con los intendentes ni con los gobernadores, hay que convocar a las universidades, a los gremios, a las asociaciones de la sociedad civil, a los empresarios, a los industriales; si algo ha hecho el Gobierno nacional es maltratarnos a todos por igual”. “El primer punto de acuerdo para empezar a buscar un acuerdo es hacer todo diferente a lo que está haciendo este gobierno”, afirmó.