Axel Kicillof levantó la tranquera federal y en Córdoba le brotan armadores silvestres

Una sola señal formal parece haber sido suficiente para que comiencen a emerger en Córdoba diversas ofrendas al proyecto que construye Axel Kicillof para 2027. Inorgánicos, inconexos entre sí, sin convocantes identificados como tales, en pocas semanas se sucederán actos que se presentan como afluentes de una corriente que por ahora apenas irriga fuera de Buenos Aires .

Al menos un par de ellos se escenificarán en la ciudad de Córdoba, donde nadie funge aún como gatekeeper oficial. Otros volverán a anclarse en Punilla , más específicamente Villa Carlos Paz , donde reside el único dirigente que públicamente asume “estar dando una mano” a la construcción del gobernador bonaerense.

Armadores reconocidos y reconocibles mantienen suma cautela a la hora de prolongar su estrategia territorial. No rechazan la multiplicación de potenciales adherentes, mucho menos en un reducto renuente a todo lo que sea, suene o parezca K. Sí admiten que la porosidad es un atributo que no puede extenderse más allá de la etapa embrionaria .

Cerrado el primer trimestre del año preelectoral, en la capital provincial no hay aún local partidario, referente o estructura oficialmente ungida por el kicillofismo.

Esto no implica la ausencia de contactos con referentes de distinta procedencia. Ya desde 2024 han existido diálogos de emisarios, también segundas líneas, con voces de ámbitos gremiales, científicos y universitarios.

Aunque no escapan de las previsiones por afinidades, tales nombres han permanecido en un secreto convenido por ambas partes. En similar sintonía niegan participación en la convocatoria a los actos que se van difundiendo por redes.

kicillof videollamada carlos paz cordoba Axel Kicillof y su primera aparición en un acto organizado en Villa Carlos Paz

Un reciente caso sirve para ilustrar la situación. Vía Whatsapp se anunció el “lanzamiento de la Mesa Promotora del Movimiento Derecho al Futuro”. Será con una choripaneada, a realizarse en Alta Córdoba, el viernes 10 de abril.

“Queremos construir un espacio amplio, plural y territorial, que recorra la provincia, convoque a quienes no se resignan y aporte a una alternativa política real hacia 2027, acompañando a Axel Kicillof en la tarea de reconstruir un proyecto para el pueblo”, dice el texto viralizado.

Al cierre de esta nota ninguno de los armadores reconocibles, dentro y fuera de la provincia, admite incumbencia en la convocatoria. Más aún, aseguraron enterarse por este medio tras el reenvío del mensaje.

Carlos Caserio amplía su rango

En el entorno del exsenador señalan que diariamente reciben mensajes de personas dispuestas a trabajar por el proyecto del gobernador bonaerense. En su mayoría, gente sin antecedentes en política.

Ello confirmaría la existencia de un “entusiasmo” que auguraría un buen punto de partida. Pero al mismo tiempo amerita una advertencia sobre los límites de las reuniones inorgánicas. Según explican, éstas suelen derivar en discusiones inconducentes. “No podés comenzar el armado con personas que ni sabés quiénes son o qué piensan”, explican.

Como contrapartida, Carlos Caserio prepara una propia convocatoria en la capital. Instalado allí, intentará estrechar lazos con dirigentes de su confianza, con quienes ha tenido contactos ya. De rigor, por ahora no se difunden sus identidades. “Muchos están en algún lugar”, señalan.

Mariana Caserio y Carlos Caserio.jpg Mariana Caserio y Carlos Caserio, dirigentes de Unión por la Patria de Córdoba. Fuente: Facebook Mariana Caserio

El exministro de los gobiernos cordobesistas admite que es más fácil la construcción en el interior, donde ya ha colocado varios pines. El primero de ellos, claro está, es Punilla, punto de partida de la convocatoria.

Caserio no desdeña la suma de partes, pero advierte sobre la necesidad de una construcción “cuidadosa”. Entiende que es necesario evitar que Kicillof sea rotulado inequívocamente con el kirchnerismo.

“Córdoba capital es muy hostil. Tenemos que defender lo que pensamos sin que nos pongan motes. El Movimiento Derecho al Futuro debe contemplar una base sólida, con dirigentes sanos y leales”, reflexionan en su entorno.

“Este es el año de la organización. Convocamos a todos los que tienen ganas de laburar, pero ordenadamente. Si no, terminamos en la historia de tribus kirchneristas separadas en mil pedazos. Tiene que haber conducción para que haya responsabilidad política”, sentencian.

Mirando a Natalia de la Sota

Muchos de los nexos subterráneos remontan a Defendamos Córdoba, el proyecto desde el cual Natalia de la Sota renovó su banca, aún antes de su existencia.

No obstante, tampoco reconocen armado formal en la capital. Sí en Villa Carlos Paz, donde este jueves se realizó otro encuentro, convocado por distintas organizaciones, entre ellas el Frente Grande. Denominado “Es por Ak”, tuvo como anfitrión a Omar Ruiz, un exlegislador provincial, con pasado en la Coalición Cívica, que talla como opositor al intendente Esteban Avilés, un furioso “antiK”.

Convocatoria a acto de Axel Kicillof en Córdoba

Para los voceros de los sectores que convergen en el neodelasotismo, la confluencia con Axel debería ser “natural”. “Comparten muchos puntos de un modelo de país y no especulan sobre ser opositores a Milei. También hay una coincidencia generacional”, explican.

Las coincidencias llegan hasta un punto de tensión: el vínculo con el peronismo de Córdoba. Mientras unos aseguran que el camino a seguir es bien diferente al del gobernador Martín Llaryora, otros evalúan una necesaria coexistencia.

El puente con Martín Llaryora

Los ingenieros del kicillofismo en Córdoba ratifican la existencia de diálogo entre ambos gobernadores. Consecuentemente, no conciben una ruptura, al menos inmediata. Por el contrario, ubican la animadversión con Javier Milei como objetivo común y aglutinante.

“No significa que tengan la misma visión o que vayan a terminar juntos. Por ahora, pensamos en dos elecciones distintas, con distintos tiempos. Ambos entienden que lo mejor es ayudarse. Nuestro enemigo es Milei. Lo peor que puede pasar es que pierda Llaryora”, analizan.

Atento a tales razonamientos, el bonaerense evitaría cualquier vía de confrontación en la puja provincial. Tampoco exigiría expresiones de fe inamovible.

001-pullaro-schiaretti-llaryora.jpg

“Axel no quiere inmiscuirse en los quilombos de Córdoba. La nuestra es una propuesta nacional. En lo provincial, que cada uno se acomode donde quiera. Él no va a tener un candidato a gobernador para romper el peronismo, porque si pasa eso va a terminar ganando el mileísmo”, confían a este medio.

En la pizarra aparece otro elemento aglutinante: la distancia respecto de Juan Schiaretti. Para los allegados al bonaerense, el repliegue del patriarca cordobesista facilita la oxigenación de un diálogo por años contaminado. Para sus interlocutores no debieran quedar dudas ya de quién es el jefe en funciones dentro del PJ cordobés.