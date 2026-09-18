Macri viaja a Jujuy para reactivar el plan "vamos solos" del PRO, pero no desactiva la negociación con Milei

Jujuy es la próxima parada de la gira de Mauricio Macri luego de meses de inactividad. El expresidente llegará a esa provincia del Norte Grande el próximo viernes, con el objetivo de mantener viva la llama de su candidatura presidencial y así mejorar su posición en la mesa de negociación con Javier Milei .

Aunque el PRO tiene a Hernán Lacunza lanzado a la presidencia , el expresidente viajará a Jujuy sin él. La excursión se enmarca en la gira "El próximo paso", con la que busca reconstruir a su partido para 2027. Allí, combinará armado regional, con una reunión con el gobernador Carlos Sadir y la posibilidad de mantener entreabierta la puerta de una candidatura propia para presionar en las charlas con La Libertad Avanza .

Macri puso en marcha “El próximo paso” el último abril, en Chaco . Allí respaldó el rumbo económico de Milei, pero advirtió que el PRO no permanecería callado ante los errores del gobierno libertario. En junio, en Mar del Plata , pidió planes territoriales sin definir postulaciones. El diálogo se activó en agosto, después de una conversación entre Macri y Karina Milei .

Tras esa charla, ambos espacios establecieron una mesa de negociación con delegados de ambos espacios : Martín Menem y Lule Menem por el lado libertario, Fernando De Andreis y Cristian Ritondo por el lado macrista. Diego Santilli también tiene una silla allí, ya que usa ambas camisetas. El objetivo fue coordinar la agenda parlamentaria y explorar un entendimiento electoral.

El expresidente busca preservar los distritos donde el PRO conserva poder y evitar que un acuerdo termine en una absorción. La hermana presidencial, por su parte, pretende mantener el control de las candidaturas y extender la marca libertaria. De esa manera, piensa, eliminará potenciales competidores por el electorado de derecha y mejorará las chances de reelección del Presidente.

La agenda de Mauricio Macri en Jujuy

La actividad central del expresidente será un encuentro abierto el viernes por la tarde, en el coqueto hotel Altos de la Viña. Hasta allí viajaran dirigentes de todo el NOA. La idea es insuflar ánimos a las tropas macristas, además de Jujuy, de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.

En Chaco

"El que calla no protege el cambio: lo traiciona". pic.twitter.com/wWwhEKQ8xP — Mauricio Macri (@mauriciomacri) April 18, 2026

“El objetivo es reencontrarnos, escuchar a Mauricio y escucharnos entre nosotros para tener en cada territorio un plan hacia 2027”, explicó a Letra P la presidenta del PRO Jujuy, Claudia Machaca.

El expresidente encontrará a su franquicia local integrada al frente Jujuy Crece, con una representación menor dentro de la coalición y tan solo una banca en la Legislatura, ocupada por Luciano Angelini. De movida, Machaca ratificó la continuidad de ese acuerdo, pero anticipó que el partido prepara candidatos propios en la mayoría de las localidades.

Una relación que empezó antes de Cambiemos

Además de su apuesta partidaria, Macri será recibido por el gobernador. El encuentro se dará ocho días después de que Sadir se haya reunido con Santilli, Luis Caputo y funcionarios de Infraestructura y Obras Públicas. El gobernador informó que presentó las necesidades de Jujuy y analizó proyectos. Se llevó algunos desembolsos para obras públicas de vuelta a su provincia.

También circula la posibilidad de un encuentro con el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge. Se trata de uno de los primeros dirigentes radicales locales que le abrió las puertas a Macri cuando buscaba proyectarse fuera de Buenos Aires. La noche del 22 de agosto de 2012, en la víspera del bicentenario del Éxodo Jujeño, ambos participaron de las actividades realizadas en la Vieja Estación.

Otros tiempos: Mauricio Macri junto a Gerardo Morales.

En ese entonces, Cambiemos todavía no existía y la relación entre el PRO y la UCR estaba lejos de consolidarse. Tres años después, Macri y Gerardo Morales confluyeron en la alianza que los llevó a la Presidencia y a la gobernación.

Durante aquella gestión, Jujuy mantuvo una interlocución fluida con la Casa Rosada. Nación anunció inversiones para las rutas 9, 34 y 66, financió la remodelación del aeropuerto y participó en la reconstrucción de Volcán. Macri también eligió Humahuaca para la vigilia por el Bicentenario de la Independencia, el 8 de julio de 2016.

Trece años después de aquella primera visita, volverá a encontrarse con una provincia gobernada por el radicalismo, pero atravesada por otro mapa de poder.