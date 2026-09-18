Gualeguaychú: Piaggio se baja de la carrera por el municipio y Bahillo asume el desafío de cohesionar al PJ.

El reloj electoral avanza sin dar tregua en Gualeguaychú , obligando al PJ a tomar definiciones de cara al próximo año. El exintendente Martín Piaggio avisó que no intentará volver al municipio y Juan José Bahillo se apuntó para competir otra vez por la intendencia, bajándose de sus aspiraciones de recorrer Entre Ríos .

Como contó Letra P , el nombre de Bahillo había comenzado a sonar como una tercera opción para disputar la candidatura del PJ a la gobernación en 2027. El diputado provincial se ofrecía como prenda de unidad en el peronismo , que hasta ahora miraba a José Lauritto y Rosario Romero como las posibilidades más firmes.

Fuentes relevantes del PJ de Entre Ríos confirmaron a Letra P que Romero ya avisó que buscará retener Paraná , mientras que Lauritto iría por la gobernación. En ese escenario, la unidad del peronismo en Gualeguaychú aparece como condición necesaria para aportar al triunfo peronista. A esa tarea se abocará el exsecretario de Agricultura durante la presidencia de Alberto Fernández , recorriendo el departamento y concentrando sus conversaciones en la ciudad.

El anuncio que Piaggio habría realizado a sus huestes sobre el cambio en sus intenciones para 2027 generó un desequilibrio inesperado en el peronismo local, que apostaba a su nombre para disputarle la intendencia a Mauricio "Palito" Davico . "Lo ideal hubiera sido que fuera candidato Martín, pero eso no va a pasar. Davico está bien posicionado y no se va a arriesgar a competir", comentó a este medio un exfuncionario de la última gestión municipal del PJ.

Consultado por Letra P , el exintendente Piaggio aseguró que la negativa no era rotunda, aunque señaló que su "proyecto familiar y profesional en el contexto actual vuelven muy difícil la posibilidad de una candidatura a la intendencia".

Varias fuentes ligadas al exalcalde y a Bahillo aseguran que el "no" de Piaggio fue comunicado de manera definitiva a la militancia. Afirman a su vez que Piaggio habría autorizado a sus exfuncionarios y aliados políticos a conversar con el diputado provincial para encarar una candidatura para disputar el municipio.

Bahillo junto a Guillermo Michel, durante una reunión en Buenos Aires por la crisis de Granja Tres Arroyos.

El paso al costado de Piaggio no significa una ausencia total en la propuesta del peronismo para el próximo turno electoral. Fuentes cercanas al exintendente confiaron a este medio que no está descartada la posibilidad de que intente sumarse a la nómina de la oposición para la Legislatura.

En busca de un líder en el peronismo

Voces de la dirigencia del PJ de Gualeguaychú coinciden en apuntar que el objetivo central es la unidad. Los más cercanos a Bahillo agregan que la construcción tiene que ser "ancha y generosa" para evitar la interna, aunque reconocen que todavía nadie tiene esa autoridad ni liderazgo para imponer nombres.

Al mismo tiempo, como en el resto de la dirigencia provincial, señalan que la incertidumbre sobre las reglas de juego complican el proceso y hablan de un "contexto complejo".

Bahillo y la tarea de la cohesión

"Estoy hablando con todos, pero no estoy militando la candidatura de Juanjo Bahillo, sino la unidad del peronismo", aseguró el diputado provincial en tercera persona ante la consulta de Letra P. En su equipo de trabajo agregan que el objetivo es "reestablecer el liderazgo roto tras la derrota electoral en 2023".

El concejal Emiliano Zapata, uno de los nombres que suenan para disputar la intendencia de Gualeguaychú, en un acto del MDF en la ciudad.

Navegando las aguas de la unidad, algunos de sus exfuncionarios de la época en la que fue intendente (2007-2015) confluyen en reuniones donde se organiza la candidatura presidencial de Axel Kicillof, pero el funcionario nacional, muy cercano a Sergio Massa, no aparece en esas actividades. Tampoco Piaggio. Sí lo hace Emiliano Zapata, uno de los nombres que resuena en los bordes del PJ local.

Los otros nombres

En la carrera hacia 2027 surgieron otros anotados. Entre ellos, Zapata, concejal y yerno de Guillermo Pedro Guastavino, histórico dirigente del PJ que fue vicegobernador de Jorge Busti y legislador en los tiempos del kirchnerismo más duro.

Zapata no se inmola, pero se dio a la tarea de charlar con los mismos que conversa Bahillo. Se reúne en la casa partidaria, participa de las iniciativas que surgen, pero no adelanta en voz alta sus intenciones. Al menos, no lo hace por fuera de los encuentros políticos que realiza semanalmente con los descontentos del piaggismo por su alianza con Guillermo Michel en 2023.

También trascendieron los nombres de Juan Boari, concejal durante la gestión de Piaggio, carnavalero y médico como él. Otro anotado que circula es Cristhian Gómez, titular del club Juventud Unida, una de las entidades que llevan a cabo el Carnaval del País.