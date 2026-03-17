Discusión 2027

Axel Kicillof dio su primera señal de armado en Córdoba con un llamado a la unidad del PJ

El gobernador bonaerense participó de manera virtual de un acto organizado por Carlos Caserio. Javier Milei, el rival a vencer. Quiénes bancan la aventura.

Letra P | Fernando Agüero
Por Fernando Agüero
Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires

Con un acto en Villa Carlos Paz y el respaldo virtual del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el exsenador Carlos Caserio reunió a intendentes, sindicalistas y dirigentes del Valle de Punilla para dar el primer paso en la construcción de un armado político en Córdoba.

Notas Relacionadas
Axel Kicillof, goberndor de Buenos Aires.
NOVENA SECCIÓN

Las cuatro canteras del peronismo para la sucesión de Kicillof

Por 
Letra P | Kevin Cavo
Kevin Cavo

La señal no pasó desapercibida en el peronismo provincial. Después de años sin referencias nacionales competitivas en el territorio, un sector comenzó a organizarse con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027.

La figura presencial más relevante del encuentro fue el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien llegó a la ciudad turística tras participar de una reunión nacional de funcionarios del área encabezada por la ministra provincial Alejandra Monteoliva en el Complejo Ferial de Córdoba.

El llamado a la unidad de Axel Kicillof

En su intervención virtual ante el auditorio de Villa Carlos Paz, Kicillof llamó a reconstruir el peronismo y alertó sobre el impacto social de las políticas del gobierno nacional.

“El primer enemigo es el desánimo”, advirtió, y señaló el riesgo de naturalizar el rumbo económico impulsado por el presidente Javier Milei.

“Lo peor que nos puede pasar es que nos gane el desánimo”, insistió. Según el gobernador bonaerense, la estrategia oficial busca instalar la idea de que no existe otra alternativa posible y que el crecimiento solo puede alcanzarse a través del sacrificio del pueblo, los trabajadores y los industriales.

También cuestionó el rumbo federal de la administración nacional y sostuvo que se están resignando intereses estratégicos frente a capitales extranjeros.

kicillof videollamada carlos paz cordoba
Axel Kicillof pidió la unidad del peronismo para enfrentar a Javier Milei

Axel Kicillof pidió la unidad del peronismo para enfrentar a Javier Milei

Kicillof reconoció además el avance de ideas neoliberales en la sociedad. “A veces ves las encuestas y te da miedo que esta vez hayan vencido con las ideas viejas y hayan convencido a la mayoría de que el programa de Milei es lo mejor”, expresó.

En ese contexto, convocó a reconstruir el campo nacional y popular “no contra alguien, sino a favor de todos”.

Sobre el final, hizo una autocrítica implícita por las divisiones internas del peronismo, al calificar experiencias recientes como “complicadas y fallidas”, y llamó a construir unidad para “ponerle fin a este experimento neoliberal de la ultraderecha”.

Una base política en construcción en Córdoba

“Este es un inicio muy bueno para apoyar a Axel”, afirmó Caserio al finalizar el encuentro. El exsenador explicó que el acto fue el resultado de una serie de reuniones que mantuvo con el mandatario bonaerense en los últimos meses y que el objetivo es consolidar un armado progresivo con proyección nacional.

Mariana Caserio y Carlos Caserio.jpg
Mariana Caserio y Carlos Caserio, dirigentes del PJ de Córdoba

Mariana Caserio y Carlos Caserio, dirigentes del PJ de Córdoba

“Es una luz de esperanza. Hemos querido mostrar una base de dirigentes que tienen la voluntad de acompañar a Axel en Córdoba”, sostuvo.

En la misma línea, Alonso planteó la necesidad de reagrupar al peronismo frente al escenario nacional. “Es imposible pensar en cuatro años más de Milei en este país. Tenemos que construir una gran unidad de la militancia”, afirmó.

El acto dejó una señal temprana, pero clara. Kicillof empieza a salir de su coto de poder, tal como le recomendó el propio Caserio o su funcionario Gabriel Katopodis. Si bien el exsenador cordobés aclaró en el acto que su relación con Martín Llaryora es buena, entiende que el juego cordobista seguirá atado a sostener el poder en el bastión.

Si esto incomoda al PJ local, es probable que no. Llaryora alguna vez dejó entrever que si Milei avanza contra las provincias en el ’27 no mira con malos ojos apoyar de manera orgánica la candidatura presidencial del PJ.

Intendentes y sindicatos, el primer anillo

El maestro de ceremonia del acto fue el concejal carlospacense Carlos Quaranta, encargado de presentar a los oradores. En la mesa principal se ubicaron los intendentes de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano; de Mayu Sumaj, Fabián Flores; y de San Roque, Tito Bustamante.

También participaron dirigentes sindicales como Hilda Bustos (Gráficos), Mancho Morcillo (Alimentación) y Ezequiel Morcillos (Bancarios), además de referentes territoriales de distintos puntos de la provincia.

Temas
Notas Relacionadas
El PJ bonaerense va a las urnas: 16 batallas y 35 listas repartidas entre Kicillof, Kirchner y el poder local.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

El PJ bonaerense votó en 16 distritos con 35 listas de Kicillof, Kirchner y referentes locales

Hay casi 130 mil personas habilitadas para votar. Quiénes se candidatean y cuáles son sus terminales. La interna que no fue y las contiendas más fuertes.
PJ bonaerense: Axel Kicillof 10 - Máximo Kirchner 3 - Sergio Massa 1 y todos unidos en Junín
ELECCIONES | BUENOS AIRES

PJ bonaerense: Kicillof 10 - Kirchner 3 - Massa 1 y todos unidos en Junín

Así se repartieron 15 de los 16 distritos donde hubo competencia. Coronel Suárez para el PJ local no alineado. El gobernador, fortalecido.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

La deuda de las familias impulsa proyectos en el Congreso y provincias para contener una situación de emergencia
VIVIR DE FIADO

El Congreso y las provincias apuran proyectos para aliviar las deudas de las familias con bancos y fintech

Por  Lorena Hak
El gobierno de Javier Milei lanza el operativo otro tema.
LIBRAGATE

Otro tema: el Gobierno busca buenas noticias para sacar el foco de los escándalos de corrupción

Por  Pablo Lapuente
Javier Milei y Manuel Adorni en la Bolsa de Comercio de Córdoba
Otro tema en la Bolsa de Comercio de Córdoba

Milei apeló al riesgo kuka y a una clase densa de economía para esquivar el caso Libra y el Adornigate

Por  Yanina Passero
Federico Sturzenegger desreguló la vacunación contra la aftosa
La guerra gaucha

Sturzenegger desreguló la vacunación antiaftosa y rompió la mesa de enlace

Por  Francisco Aristi