Axel Kicillof dio su primera señal de armado en Córdoba con un llamado a la unidad del PJ

Con un acto en Villa Carlos Paz y el respaldo virtual del gobernador bonaerense Axel Kicillof , el exsenador Carlos Caserio reunió a intendentes, sindicalistas y dirigentes del Valle de Punilla para dar el primer paso en la construcción de un armado político en Córdoba .

La señal no pasó desapercibida en el peronismo provincial. Después de años sin referencias nacionales competitivas en el territorio, un sector comenzó a organizarse con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027.

La figura presencial más relevante del encuentro fue el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso , quien llegó a la ciudad turística tras participar de una reunión nacional de funcionarios del área encabezada por la ministra provincial Alejandra Monteoliva en el Complejo Ferial de Córdoba.

En la previa de la conexión con Kicillof, y después de mucho tiempo, volvieron a escucharse en un acto partidario en Córdoba las estrofas de la marcha peronista. La buena performance del kicillofismo en la interna justicialista de la provincia de Buenos Aires fue uno de los temas más comentados entre los presentes.

En su intervención virtual ante el auditorio de Villa Carlos Paz, Kicillof llamó a reconstruir el peronismo y alertó sobre el impacto social de las políticas del gobierno nacional.

“El primer enemigo es el desánimo”, advirtió, y señaló el riesgo de naturalizar el rumbo económico impulsado por el presidente Javier Milei.

“Lo peor que nos puede pasar es que nos gane el desánimo”, insistió. Según el gobernador bonaerense, la estrategia oficial busca instalar la idea de que no existe otra alternativa posible y que el crecimiento solo puede alcanzarse a través del sacrificio del pueblo, los trabajadores y los industriales.

También cuestionó el rumbo federal de la administración nacional y sostuvo que se están resignando intereses estratégicos frente a capitales extranjeros.

kicillof videollamada carlos paz cordoba Axel Kicillof pidió la unidad del peronismo para enfrentar a Javier Milei

Kicillof reconoció además el avance de ideas neoliberales en la sociedad. “A veces ves las encuestas y te da miedo que esta vez hayan vencido con las ideas viejas y hayan convencido a la mayoría de que el programa de Milei es lo mejor”, expresó.

En ese contexto, convocó a reconstruir el campo nacional y popular “no contra alguien, sino a favor de todos”.

Sobre el final, hizo una autocrítica implícita por las divisiones internas del peronismo, al calificar experiencias recientes como “complicadas y fallidas”, y llamó a construir unidad para “ponerle fin a este experimento neoliberal de la ultraderecha”.

Una base política en construcción en Córdoba

“Este es un inicio muy bueno para apoyar a Axel”, afirmó Caserio al finalizar el encuentro. El exsenador explicó que el acto fue el resultado de una serie de reuniones que mantuvo con el mandatario bonaerense en los últimos meses y que el objetivo es consolidar un armado progresivo con proyección nacional.

Mariana Caserio y Carlos Caserio.jpg Mariana Caserio y Carlos Caserio, dirigentes del PJ de Córdoba Fuente: Facebook Mariana Caserio

“Es una luz de esperanza. Hemos querido mostrar una base de dirigentes que tienen la voluntad de acompañar a Axel en Córdoba”, sostuvo.

En la misma línea, Alonso planteó la necesidad de reagrupar al peronismo frente al escenario nacional. “Es imposible pensar en cuatro años más de Milei en este país. Tenemos que construir una gran unidad de la militancia”, afirmó.

El acto dejó una señal temprana, pero clara. Kicillof empieza a salir de su coto de poder, tal como le recomendó el propio Caserio o su funcionario Gabriel Katopodis. Si bien el exsenador cordobés aclaró en el acto que su relación con Martín Llaryora es buena, entiende que el juego cordobista seguirá atado a sostener el poder en el bastión.

Si esto incomoda al PJ local, es probable que no. Llaryora alguna vez dejó entrever que si Milei avanza contra las provincias en el ’27 no mira con malos ojos apoyar de manera orgánica la candidatura presidencial del PJ.

Intendentes y sindicatos, el primer anillo

El maestro de ceremonia del acto fue el concejal carlospacense Carlos Quaranta, encargado de presentar a los oradores. En la mesa principal se ubicaron los intendentes de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano; de Mayu Sumaj, Fabián Flores; y de San Roque, Tito Bustamante.

También participaron dirigentes sindicales como Hilda Bustos (Gráficos), Mancho Morcillo (Alimentación) y Ezequiel Morcillos (Bancarios), además de referentes territoriales de distintos puntos de la provincia.