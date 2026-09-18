Marcha de la Bronca: el MST anticipa una movilización masiva a Plaza de Mayo

La diputada electa Cele Fierro y el dirigente Alejandro Bodart , referentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U) , anticiparon una convocatoria masiva para la movilización prevista para este sábado 19 de septiembre en Plaza de Mayo y otros puntos del país .

La denominada Marcha de la Bronca reúne a organizaciones sociales y políticas que cuestionan las políticas del gobierno de Javier Milei y plantean la necesidad de sostener nuevas medidas de protesta. Según los convocantes, en los últimos días se incorporaron representantes del mundo de la cultura, agrupaciones socioambientales y de género, sectores sindicales, juveniles y organismos de derechos humanos.

Fierro sostuvo que la protesta busca canalizar el descontento de quienes rechazan el programa económico de la administración nacional. “Cada vez más sectores se suman a la Marcha de la Bronca que estamos convocando”, afirmó la dirigente del MST , quien aseguró que los organizadores esperan una alta concurrencia tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras ciudades.

La legisladora electa afirmó que los convocantes esperan “llenar Plaza de Mayo” y replicar la protesta en “las plazas políticas centrales y calles del país”. También mencionó adhesiones de artistas, músicos, referentes culturales y organizaciones vinculadas con reclamos laborales, ambientales, de género y derechos humanos.

En su mensaje, Fierro cuestionó el ajuste impulsado por el gobierno de Milei y planteó que la jornada también buscará discutir cómo continuará el plan de protestas. “No se puede esperar al 2027”, sostuvo, y afirmó que los sectores participantes pretenden impulsar nuevas acciones después de la marcha.

Marcha de la Bronca en todo el país. Conocé los lugares donde se marcha https://t.co/YMMsVnHgGJ vía @PeriodismoDeIzq — Cele Fierro (@Cele_Fierro) September 17, 2026

El dirigente del MST y exdiputado Alejandro Bodart también destacó el crecimiento de la convocatoria. Explicó que la iniciativa comenzó a tomar forma a partir de una reunión abierta promovida por su espacio junto con los dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Myriam Bregman y Nicolás del Caño.

Plaza de Mayo y la convocatoria de la izquierda contra el Gobierno

Bodart señaló que el objetivo inicial era ampliar la participación más allá de las organizaciones que promovieron la primera convocatoria. Según expresó, sus impulsores buscaban conformar una protesta que incluyera a sectores políticos, sociales, sindicales y ciudadanos sin pertenencia partidaria.

El referente de izquierda también cuestionó a las conducciones sindicales y políticas que, según su evaluación, no impulsan medidas suficientes contra el Gobierno. En ese contexto, convocó especialmente a trabajadores y jóvenes independientes a sumarse a la movilización de este sábado.

Para Bodart, la Marcha de la Bronca debería constituir “un primer paso” hacia un proceso de protestas más amplio. Al mismo tiempo, vinculó esa estrategia con el objetivo político del Frente de Izquierda de fortalecer una alternativa propia frente al oficialismo y al resto de las fuerzas políticas.

La convocatoria tiene como punto central a Plaza de Mayo, aunque las organizaciones participantes anunciaron concentraciones en diferentes ciudades del país. Los referentes del MST sostienen que la protesta buscará mostrar el rechazo a las políticas del presidente Javier Milei y definir medidas de continuidad después de la jornada.