La UCR disidente reúne a su tropa en la Sexta sección electoral para consolidar la estrategia 2027

El sector de la UCR disidente a la nueva conducción se reunirá en una cumbre que realizará en el municipio de Tornquist , en la Sexta sección electoral, como parte de las reuniones que viene manteniendo en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires .

En este caso será con dirigentes, intendentes, legisladores y referentes de distintos sectores para debatir sobre economía, gestión y juventud, como parte de su estrategia territorial pensando en las elecciones de 2027.

Según explicaron, la jornada se desarrollará bajo la consigna “Construir en el territorio” y dará continuidad a los encuentros que el espacio realizó en la Quinta sección electoral , en Ayacucho, y en la Tercera sección electoral , en Lomas de Zamora. El objetivo expresado por sus dirigentes es consolidar una estructura territorial con presencia en distintos municipios bonaerenses.

La actividad reunirá a intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales, militantes y especialistas. La agenda incluirá el escenario político y económico, además de los desafíos vinculados con la juventud y la gestión municipal.

El diputado nacional Pablo Juliano y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas , expondrán sobre el escenario político. Flexas también manifestó su intención de ser candidato a gobernador . La organización confirmó además la participación de los diputados provinciales de la UCR Alejandra Lordén y Valentín Miranda , junto con la anfitriona, Priscila Minnaard , y la senadora provincial Natalia Quintana . A ellos se sumarán otros intendentes que integran el espacio, concejales y militantes.

Pablo Juliano y Franco Flexas.

Los ejes de la cumbre

El encuentro también incluirá exposiciones sobre la denominada “Generación presente”. La concejal de Salliqueló, Catherine González, y el dirigente de la juventud de Coronel Dorrego, Mariano Gutiérrez, abordarán los desafíos vinculados con ese sector. Por su parte, informaron que los intendentes Juan Carlos Chalde, de Coronel Dorrego, y Martín Randazzo, de General La Madrid, compartirán experiencias de gestión y las políticas públicas que consideran necesarias para responder a las demandas de los distritos.

Desde Construir señalaron que las jornadas forman parte de una tarea territorial que se desarrolló en distintos puntos bonaerenses. El espacio plantea estos encuentros como una instancia para ampliar su presencia e iniciativa dentro del radicalismo provincial.

Los dirigentes del espacio plantearon que esa construcción busca preparar al radicalismo para constituirse en una alternativa de gobierno en la Provincia de Buenos Aires. Se trata del sector que se abrió de la nueva conducción de la UCR bonaerense, encabezada por Emiliano Balbín. La cúpula responde al espacio del senador Maximiliano Abad, en un acuerdo con la corriente Futuro Radical, referenciada en el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro.