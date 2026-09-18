Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
CÓNCLAVE RADICAL

La UCR disidente reúne a su tropa en la Sexta sección electoral para consolidar la estrategia 2027

El espacio Construir realizará este sábado un encuentro en Tornquist. El diputado Pablo Juliano y el intendente de Viamonte, Franco Flexas, oradores centrales.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Construir, el espacio disidente de la UCR bonaerense

Construir, el espacio disidente de la UCR bonaerense

El sector de la UCR disidente a la nueva conducción se reunirá en una cumbre que realizará en el municipio de Tornquist, en la Sexta sección electoral, como parte de las reuniones que viene manteniendo en distintas regiones de la provincia de Buenos Aires.

Notas Relacionadas
UCR
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

UCR bonaerense: sección por sección, los nombres del radicalismo para pelear por las intendencias

Por 
Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

En este caso será con dirigentes, intendentes, legisladores y referentes de distintos sectores para debatir sobre economía, gestión y juventud, como parte de su estrategia territorial pensando en las elecciones de 2027.

Contruir, el sector disidente de la UCR bonaerense.

Contruir, el sector disidente de la UCR bonaerense.

Construir y el armado territorial bonaerense

Según explicaron, la jornada se desarrollará bajo la consigna “Construir en el territorio” y dará continuidad a los encuentros que el espacio realizó en la Quinta sección electoral, en Ayacucho, y en la Tercera sección electoral, en Lomas de Zamora. El objetivo expresado por sus dirigentes es consolidar una estructura territorial con presencia en distintos municipios bonaerenses.

La actividad reunirá a intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales, militantes y especialistas. La agenda incluirá el escenario político y económico, además de los desafíos vinculados con la juventud y la gestión municipal.

El diputado nacional Pablo Juliano y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, expondrán sobre el escenario político. Flexas también manifestó su intención de ser candidato a gobernador. La organización confirmó además la participación de los diputados provinciales de la UCR Alejandra Lordén y Valentín Miranda, junto con la anfitriona, Priscila Minnaard, y la senadora provincial Natalia Quintana. A ellos se sumarán otros intendentes que integran el espacio, concejales y militantes.

Pablo Juliano y Franco Flexas.

Pablo Juliano y Franco Flexas.

Los ejes de la cumbre

El encuentro también incluirá exposiciones sobre la denominada “Generación presente”. La concejal de Salliqueló, Catherine González, y el dirigente de la juventud de Coronel Dorrego, Mariano Gutiérrez, abordarán los desafíos vinculados con ese sector. Por su parte, informaron que los intendentes Juan Carlos Chalde, de Coronel Dorrego, y Martín Randazzo, de General La Madrid, compartirán experiencias de gestión y las políticas públicas que consideran necesarias para responder a las demandas de los distritos.

Desde Construir señalaron que las jornadas forman parte de una tarea territorial que se desarrolló en distintos puntos bonaerenses. El espacio plantea estos encuentros como una instancia para ampliar su presencia e iniciativa dentro del radicalismo provincial.

Los dirigentes del espacio plantearon que esa construcción busca preparar al radicalismo para constituirse en una alternativa de gobierno en la Provincia de Buenos Aires. Se trata del sector que se abrió de la nueva conducción de la UCR bonaerense, encabezada por Emiliano Balbín. La cúpula responde al espacio del senador Maximiliano Abad, en un acuerdo con la corriente Futuro Radical, referenciada en el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro.

Temas
Notas Relacionadas
Pablo Petrecca
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Petrecca, el "cazaradicales" del PRO para la triple alianza con LLA y la UCR

Articula con intendentes del interior bonaerense para construir una coalición que le gane al peronismo. La pata territorial del acuerdo antiperonista.
ABAD
CUMBRE RADICAL

Abad trazó su visión de futuro para Mar del Plata: "La mejor ciudad está por venir"

El senador de la UCR encabezó un encuentro en el que asumieron las nuevas autoridades del partido del comité local. Mensaje y convocatoria para 2027.

Las Más Leídas

Más Sobre Municipios

También te puede interesar

Javier Milei habló sobre el video de Bullrich con música de Lali: Escuché algunos temas y me gustaron.
LA INTERNA LIBERTARIA

Milei se refirió al video de Bullrich con música de 'Lali': "Escuché algunos temas y me gustaron"

Por  Letra P | Periodismo Político
Consejo de la Magistratura: Biglieri y Gil Lavedra presentaron sus propuestas para las elecciones de abogados
LA JUSTICIA QUE VIENE

Consejo de la Magistratura: Biglieri y Gil Lavedra presentaron sus propuestas para las elecciones de abogados

Por  Letra P | Periodismo Político
El secretario administrativo de la Legislatura, Cristian Gribaudo, la secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial porteño Genoveva Ferrero, el secretario de Justicia de la Ciudad, Francisco Quintana y el flamante Fiscal General porteño, Martín López Zavaleta, presentes en la audiencia.
SILLAS PARA TODOS

Justicia laboral porteña: los futuros jueces pasaron por la Legislatura y quedaron a un paso del nombramiento

Por  Francisco Basualdo
Cambia Río Negro, el espacio que responde a Aníbal Tortoriello, fue al STJ y reclamó pleno funcionamiento de su bloque.
OTRA VEZ, LAS BANCAS

Tortoriello judicializó la pelea por su bloque en la Legislatura de Río Negro

Por  Letra P | Periodismo Político