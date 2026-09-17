Axel Kicillof 2027: quiénes acompañarán al gobernador en el lanzamiento de su candidatura presidencial

Una parte del peronismo de las provincias se movilizará este sábado para decir presente en el acto de lanzamiento federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que encabezará Axel Kicillof en Avellaneda y funcionará como virtual lanzamiento de su candidatura presidencial.

La convocatoria es en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), mismo escenario donde en marzo de 2023 el gobernador compartió con Máximo Kirchner, un acto para empujar la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner . La foto de este fin de semana será completamente otra.

La jornada, que iniciará con debates organizados en comisiones y cierre a cargo del gobernador, será el corolario del armado que Kicillof inició en febrero de 2025 sostenido por la construcción en gran parte de las provincias del país y la consolidación del espacio en Buenos Aires.

El sábado llegarán dirigentes y militantes de todo el país. Fueron invitados intendentes, legisladores nacionales y provinciales, funcionarios provinciales y municipales y dirigentes sindicales. No obstante, cerca del gobernador afirman que el objetivo es un encuentro de la militancia; reconocen que en muchas provincias recién se podrá mostrar el volumen real del armado cuando pasen las elecciones provinciales.

La movida -sus organizadores esperan recibir alrededor de 30 mil personas- arrancará cerca de las 11 de la mañana con debates organizados en diferentes comisiones, un mecanismo que ya se utilizó en otras ocasiones como el acto en Florencio Varela que funcionó como bautismo del kicillofismo.

Se espera que después de las 15 horas cierre el encuentro Kicillof como único orador, pero escoltado en el escenario por la dirigencia que lo acompaña en todo el país. “El acto va a ratificar que vamos a jugar”, afirmó alguien de la mesa chica del bonaerense a Letra P.

Las provincias que visitó Kicillof mueven

Según un relevamiento realizado por este medio, llegarán a Avellaneda dirigentes, referentes y militantes de gran parte del país con los que el kicillofismo fue tendiendo lazos en los últimos meses. Varias de las provincias que visitó el bonaerense van a movilizar.

Desde Córdoba uno de los que moverá a su tropa será el exsenador Carlos Caserio que llegará junto a un contingente de esa provincia con una centena de militantes; posiblmente, diga presente el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali. Días atrás Kicillof dio un paso más de acercamiento al peronismo de esa provincia al mostrarse con Daniel Passerini, aunque el camino es largo.

De Misiones viajarán militantes alineados en el PJ provincial, en un colectivo y una combi. No estará Cristian Humada, presidente del partido, ni sus principales autoridades porque, según afirmaron a Letra P, “están concentrados en el armado del congreso provincial del 27 de octubre, que definen de 'vital importancia' para el futuro del partido en la provincia”.

El que sí participará -tendrá a su cargo la comisión de “comunidad y organización”- será el diputado nacional Alberto Arrua, cercano a Andrés Larroque. Viaja con un equipo reducido de trabajo, mientras que otros militantes “se movilizarán por su cuenta”.

Desde Corrientes el excandidato a vicegobernador en la fórmula con Ricardo Colombi, Martín Barrionuevo, viene junto a la diputada nacional Nancy Sand y el diputado Christian Zulli, el senador provincial José Ruiz Aragón, el diputado nacional Jorge Romero, intendentes y concejales.

Desde Chaco, están confirmados dos referentes de Jorge Capitanich: el intendente de la ciudad de Machagai, Juan Manuel Garcia y el diputado provincial Sebastián Benítez Molas.

Más movilización

No solo habrá presencias de las provincias que pisó el bonaerense. Desde Entre Ríos, el ex diputado Marcelo Casaretto llegará con un grupo nutrido. Estarían presentes al menos seis intendentes: Gustavo Bastián de San José -fue el anfitrión de Carlos Bianco en su desembarco en la provincia-, Damián Arévalo de Feliciano, Laura Rupp de El Pingo, Luis Gaioli de Hernández, Julio Pintos de Liebig y Luis Niz de Villa Manteroy. Movilizarían dos colectivos y varias combis.

De Neuquén estarán presentes el diputado nacional Pablo Todero y el diputado provincial Darío Peralta. También viajarán referentes del Peronismo Territorial, que responde a José Asaad, presidente del Consejo provincial del PJ e intendente de Vista Alegre, que en principio no viajaría.

Por Salta estará el exsenador Sergio Leavy, que viaja con la presidenta del Partido de la Victoria por Salta, Jorgelina Juárez, y el ex diputado provincial Jesús Ramón Villa. Desde Río Negro moviliza el espacio Patria Futuro que tiene entre sus referentes a exlegislador y excandidato a intendente de Viedma, Mario Sabbatella y a la concejala de Bariloche Julieta Wallace. También dirá presente el diputado provincial del Frente Grande, Marcelo Mango.