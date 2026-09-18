El PRO acusa a Axel Kicillof de excluir a Mar del Plata de Bahía Bristol y soplarle el proyecto a La Cámpora

El municipio de General Pueyrredón criticó fuertemente al gobierno provincial de Axel Kicillof por excluir a la administración local de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol , creada para centralizar la gestión de las unidades públicas y privadas del complejo ubicado en la Rambla de Mar del Plata .

Además, la gestión municipal dice que la propuesta original es de la senadora marplatense Fernanda Raverta, que se discute en la Legislatura bonaerense . La decisión fue anunciada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , quien precisó que el organismo no tendría representantes del municipio. La estructura busca tener a su cargo la articulación y el seguimiento de planes, programas y proyectos vinculados con la infraestructura y el desarrollo económico, turístico, cultural y urbano del área.

La Unidad Bahía Bristol comprende el Hotel Provincial, el Casino Central, la Rambla y los espacios públicos y equipamientos vinculados con esas actividades. Según la resolución provincial, la planificación y la toma de decisiones quedarán a cargo de un director ejecutivo, con rango y remuneración equivalente a los de un director provincial.

El conflicto se sumó a otras diferencias entre el municipio y la administración de Axel Kicillof , entre ellas las vinculadas con la administración del complejo Punta Mogotes y los cuestionamientos locales de los últimos días por la creciente ola de inseguridad en Mar del Plata . En ese contexto, dirigentes del oficialismo marplatense rechazaron que la provincia avance sobre un sector considerado estratégico para la ciudad sin incorporar a la gestión de General Pueyrredón en la estructura creada por decreto.

"Está totalmente acéfalo" Tras los hechos de inseguridad en Mar del Plata, Bianco apuntó contra el municipio de General Pueyrredón por no responder los mensajes del Gobierno bonaerense El ministro aseguró que Neme no controla cuestiones de seguridad ni infraestructura https://t.co/UDWIakzhBc pic.twitter.com/jxMANApuWT

La composición de la Comisión Asesora prevista por la medida provincial contempla representantes de organismos y ministerios bonaerenses, pero no incluye a la Municipalidad de General Pueyrredón . El PRO y la UCR cuestionaron ese punto y presentaron en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto para repudiar el decreto.

Los diputados de Mar del Plata, Alejandro Rabinovich (PRO) y Diego Garciarena (UCR), argumentaron que la ausencia del municipio resulta relevante porque el área comprendida por la nueva unidad incluye espacios emblemáticos de la ciudad. Es una narrativa que el sector liderado por el senador e intendente marplatense en uso de licencia, Guillermo Montenegro, viene sosteniento. En la sesión del martes pasado el legislador afirmó que Kicillof quiere manejar áreas estratégicas de la ciudad desde la Gobernación en La Plata.

El diputado del PRO Alejandro Rabinovich.

El proyecto original de Fernanda Raverta

La controversia también está vinculada con un proyecto que había presentado la senadora provincial por Mar del Plata, Fernanda Raverta, para crear una estructura de coordinación sobre el mismo sector. El Gobierno provincial dispuso la creación del organismo mediante un decreto pese a que la iniciativa de Raverta se encuentra en tratamiento en la comisión del Senado bonaerense.

La propuesta de la senadora camporista se denomina originalmente “Unidad de Coordinación Rambla Mar del Plata” y contempla la participación de distintas áreas estatales. La diferencia sustancial con el decreto de Kicillof es que el texto de la legisladora no establece la creación de un cargo ejecutivo con rango de director provincial.

El proyecto de la senadora de La Cámpora estipula que los representantes serán designados por la máxima autoridad de cada repartición provincial y que desarrollarían sus tareas con carácter ad honorem. También indica que las resoluciones del Consejo tendrían carácter no vinculante.

La propuesta parlamentaria, además, dispone que la Subsecretaría de Turismo determinará el organigrama y asignará o reasignará el personal necesario para cumplir con las funciones previstas. La oposición sostiene que el decreto provincial cerró una discusión que todavía se desarrolla en el Senado y modificó el esquema que se encontraba bajo el análisis de los representantes de la cámara alta. Uno de los cuestionamientos apunta, precisamente, a la incorporación de la estructura ejecutiva que no figuraba en el proyecto de Raverta.

Según pudo saber Letra P, la comisión seguirá tratándolo la semana que viene en el Senado y podría haber alguna concesión a la oposición para que el debate pase al recinto. Habrá que ver cómo convive la estructura creada por el gobierno provincial con la eventual sanción de una ley similar.

Fernanda Raverta, senadora de Fuerza Patria.

¿“Bahía Bristol” o simplemente “la Rambla”?

El nombre elegido para la nueva estructura también generó críticas entre dirigentes de Mar del Plata. Allí señalan que la denominación “Bahía Bristol” no es la utilizada habitualmente por los marplatenses para referirse a ese espacio.

En ese sentido, los cuestionamientos apuntan a que ese área es identificado de manera cotidiana como “la Rambla”, una manera más familiar para el ecosistema marplatense y asociada a uno de los principales espacios públicos y turísticos de la ciudad.

La creación de la Unidad de Coordinación abre así un nuevo frente de disputa entre la administración provincial y el municipio de General Pueyrredón que se suma a varios conflictos por los que ambas administraciones se vienen cruzando.